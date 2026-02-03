Elon Musk entendu par la police judiciaire : une date fixée, la France hausse le ton

Le parquet de Paris annonce une perquisition chez X France, après l'ouverture d'une enquête sur le fonctionnement algorithmique de la plateforme. Elon Musk, propriétaire du réseau social, est convoqué en audition libre.

Cette décision fait effectivement suite à l'enquête ouverte le 12 janvier 2025, après des signalements du député Eric Bothorel, dénonçant des algorithmes biaisés dans le fonctionnement du réseau social détenu par le milliardaire Elon Musk. Un autre signalement avait aussi été effectué par un directeur de la cybersécurité travaillant dans la fonction publique, qui dénonçait des changements de l'algorithme de X ayant entraîné une surreprésentation de "contenus politiques nauséabonds", rappelle Le Monde.

"L'enquête a été élargie à la suite d'autres signalements dénonçant le fonctionnement de Grok sur la plateforme X, ayant conduit à la diffusion de contenus négationnistes et de deepfakes à caractère sexuel", précise le parquet. Elle porte également sur des faits de "complicité de détention d'images de mineurs représentant un caractère pédopornographique", de "complicité de diffusion, offre ou mise à disposition en bande organisée" de ces contenus ainsi que "d'atteinte à la représentation de la personne".

Elon Musk convoqué le 20 avril 2026

Au mois de janvier, de nombreux internautes ont déploré la diffusion sur le réseau social, par le compte Grok, de fausses photos dénudées générées par l'outil sans le consentement des personnes ciblées. Certaines de ces images représentaient des personnes ayant l'apparence de mineures, des contenus pouvant s'apparenter à des images à caractère pédopornographique.

Dans un communiqué, la procureure de la République, Laure Beccuau, annonce que des "convocations aux fins d'auditions libres le 20 avril 2026 à Paris ont été envoyées à Monsieur Elon Musk et à Madame Linda Yacarino, en leur qualitéde gérant de fait et de droit de la plateforme X au moment des faits". La deuxième citée est l'ex-PDG du groupe. Des salariés de l'entreprise sont également convoqués "pour être entendus en qualité de témoin" entre le 20 et le 24 avril.

"La conduite de cette enquête s'inscrit à ce stade dans une démarche constructive, dans l'objectif de garantir in fine la conformité de la plateforme X aux lois françaises, dans la mesure où elle opère sur le territoire national", dit le communiqué du parquet. "Le parquet de Paris quitte X", a également affirmé l'instance, qui renvoie désormais vers ses comptes LinkedIn et Instagram.