Prof poignardée à Sanary-sur-Mer : le profil du lycéen se précise, on sait ce qu'il a dit à la police

Après avoir poignardé une professeure au collège La Guicharde de Sanary-sur-Mer, le suspect, un collégien de 14 ans a reconnu les faits en garde à vue. Il doit être déféré ce jeudi 5 février dans la matinée.

Dernières mises à jour

08:32 - Déféré dans la matinée, il risque 20 ans de prison Ce jeudi 5 février 2026, le collégien de 14 ans doit être déféré dans la matinée et un rendez-vous avec les services de protection de la jeunesse doit avoir lieu le même jour, selon le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Une information judiciaire devrait être ouverte du chef de tentative d’assassinat et il devrait être placé en détention provisoire. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité, réduite à vingt ans de prison en raison de son âge, mineur de moins de 16 ans.

08:21 - Reprise des cous ce jeudi au collège La Guicharde Les cours reprennent ce jeudi 5 février au collège La Guicharde à Sanary-sur-Mer (Var). Après avoir été suspendus mercredi, les cours reprennent progressivement ce jeudi matin pour les 500 élèves du collège La Guicharde. "Je suis passé devant sa classe et je l’ai vu par terre avec un prof qui nous faisait évacuer à toute vitesse. Mais j’ai quand même vu un peu la prof avec du sang", indique Kenya, une élève du collège au sujet de la professeure d'arts plastiques pour RMC. Cette élève de quatrième dit "appréhender son retour au collège" même si elle espère "échanger sur ce qu'il s'est passé avec ses professeurs", précisent nos confrères.

08:10 - Détenteur de plusieurs armes et adepte de jeux vidéo Le collégien semble être un adepte des jeux vidéo qu'il dit consommer "pas plus d'une à deux heures par jour". Il possède aussi dans sa chambre plusieurs armes blanches car il trouve cela "stylé". Il ne pratique pas de religion et "les dépistages d’alcool et de stupéfiants étaient négatifs", confirme le parquet. Il a assuré n’avoir jamais été victime de violences de la part de ses parents (mais un signalement a été effectué en mars par le collège à la suite de suspicions de violences commises par les parents sur sa jeune sœur).

04/02/26 - 22:06 - Combien de temps peut durer la garde à vue du suspect de Sanary-sur-Mer ? Placé en garde à vue pour "tentative d'assassinat", soit une "tentative de meurtre susceptible d'avoir été aggravée par la préméditation", l'adolescent suspecté d'avoir poignardé sa professeure d'arts plastiques peut voir sa garde à vue durer jusqu'à 48 heures. Alors que le drame remonte à mardi en début d'après-midi, la garde à vue du collégien devrait donc prendre fin, au plus tard, dans l'après-midi de jeudi.

04/02/26 - 18:54 - La famille de la professeure poignardée à Sanary-sur-Mer brise le silence Au lendemain de l'attaque dont a été victime la professeure d'arts plastiques, sa famille s'est exprimée dans un communiqué. "Depuis que nous avons appris la nouvelle hier, notre famille est plongée dans l'angoisse et dans l'attente. Comme indiqué plus tôt ce matin, le pronostic vital est toujours engagé pour cinq jours", confient les proches de l'enseignante pour qui "personne ne mérite de vivre ça dans l'exercice de son métier". Décrivant des circonstances aussi "terribles qu'étranges", les proches de la professeure préviennent qu'ils ne souhaitent pas s'exprimer davantage en public, "pour le moment", et qu'ils le feront que s'ils le jugent "nécessaire et opportun". Et de conclure : "Nous souhaitons que la justice puisse faire son travail, et que les soins puissent être prodigués dans les conditions les plus sereines à notre amour de toujours."

04/02/26 - 17:18 - Le pronostic vital de l'enseignante est toujours engagé La professeure poignardée par un collégien à Sanary-sur-Mer est toujours entre la vie et la mort ont indiqué ses proches à BFM. La chaine d'information ajoute que le pronostic vital de l'enseignante est encore engagé ce mercredi et "pour les cinq prochains jours". Elle a été touchée par quatre coups de couteau, un Opinel de 12 centimètres.

04/02/26 - 16:47 - "Aucune revendication religieuse ou politique" Le collégien placé en garde à vue a reconnu la tentative d'assassinat contre sa professeure à qui il reprochait le signalement de plusieurs incidents le concernant sur pronote. Ces signalements, qu'il juge injustes, et un sentiment de haine apparaissent comme les seules motivations de l'adolescent de 14 ans pour l'heure. Le procureur de Toulon, Raphaël Balland, qui a précisé dans un communiqué que l'adolescent n'a "aucune revendication religieuse ou politique à ce stade".

04/02/26 - 14:13 - Le collégien encourt la prison à perpétuité Pour les faits qui lui sont reprochés - à savoir un assassinat, ce qui implique la préméditation - il encourt une peine de réclusion criminelle à perpétuité, qui est réduite à 20 ans de réclusion criminelle pour les mineurs âgés de moins de 16 ans.

04/02/26 - 12:55 - Le collégien avait déjà prévu d'agresser sa professeure la semaine dernière Le collégien de 14 ans avait déjà projeté d'agresser sa professeure la semaine dernière, "ayant apporté également un couteau au collège à cette fin". Mais il avait renoncé à son projet, "ayant peur de passer à l'acte", a déclaré le procureur de la République de Toulon, ce mercredi 4 janvier 2026 par voie de communiqué de presse.