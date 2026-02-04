Sanary-sur-mer : le collégien "a pleuré" après avoir poignardé sa prof

Une enseignante a reçu plusieurs coups de couteau et a été prise en charge dans un état grave ce mardi au collège La Guicharde de Sanary-sur-Mer. Le suspect de 14 ans a été placé en garde à vue avant de reconnaître les faits.

Dernières mises à jour

14:13 - Le collégien encourt la prison à perpétuité Pour les faits qui lui sont reprochés - à savoir un assassinat, ce qui implique la préméditation - il encourt une peine de réclusion criminelle à perpétuité, qui est réduite à 20 ans de réclusion criminelle pour les mineurs âgés de moins de 16 ans.

12:55 - Le collégien avait déjà prévu d'agresser sa professeure la semaine dernière Le collégien de 14 ans avait déjà projeté d'agresser sa professeure la semaine dernière, "ayant apporté également un couteau au collège à cette fin". Mais il avait renoncé à son projet, "ayant peur de passer à l'acte", a déclaré le procureur de la République de Toulon, ce mercredi 4 janvier 2026 par voie de communiqué de presse.

12:49 - Pas de traces d'alcool ni de stupéfiants, l'adolescent dit "regretter son geste" "À l'issue de sa première audition, l'adolescent affirmait qu'il regrettait beaucoup son geste ; qu'immédiatement après les faits, il avait ressenti 'une grosse haine' envers lui, davantage qu'à l'encontre de sa professeure, et qu'il avait 'pleuré toutes les larmes de son corps' en se portant des coups à lui-même", dit le procureur de la République de Toulon, Raphaël Balland, dans un communiqué diffusé à la mi-journée. Le collégien "dit ne consommer aucun stupéfiant" et "n'avoir aucun problème médical, ne prenant aucun traitement", indique le procureur, précisant que les dépistages d'alcool et de stupéfiants réalisés après son interpellation se sont révélés négatifs. "Il confirme n'avoir jamais été victime de violences de la part de ses parents", ajoute également le magistrat.

12:47 - Plusieurs armes blanches retrouvées au domicile de l'élève "Aucun élément de radicalisation religieuse ou politique n’a été retrouvé" lors des perquisitions menées au domicile de l'élève, explique le procureur de la République ce mercredi. "En revanche, il possédait plusieurs armes blanches dans sa chambre, parce qu'il trouvait ça 'stylé'.", poursuit-il.

12:40 - L'ado de 14 ans reconnaît avoir poignardé l'enseignante et "prémédité l'agression de sa professeure" L'adolescent de 14 ans reconnaît avoir poignardé l'enseignante et "prémédité l'agression de sa professeure", annonce le procureur de Toulon. Il a reconnu "immédiatement" les faits lors de sa première audition en garde à vue, précise le procureur Raphaël Balland. Il reprochait à sa professeure d'arts plastiques "d'avoir inscrit plusieurs incidents le concernant sur l'application Pronote", estimant que "c'était injuste". Il a également indiqué aux enquêteurs "que le matin des faits, il avait pris le couteau dans la cuisine de son domicile avec l'intention de poignarder sa professeure". Il a expliqué "qu'il fallait qu'il le fasse, parce qu'il avait 'trop de haine'". Il reconnait lui avoir porté quatre coups de couteau.

12:20 - La porte-parole du gouvernement reconnaît "la lenteur" de la prise en charge de l'adolescent Comme révélé ce mercredi par Gérald Darmanin, l'adolescent de 14 ans soupçonné de la tentative d'assassinat de la professeure a dû attendre quatre mois pour avoir rendez-vous avec la Protection judiciaire de la jeunesse. Selon la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, le garde des Sceaux a "effectivement pointé la lenteur et le temps trop important qui s'est écoulé avant cette prise de rendez-vous. Vous savez qu'il est pleinement mobilisé depuis son arrivée et que ses prédécesseurs l'ont été également pour réduire l'ensemble des délais qui touchent à la procédure judiciaire. Ce sera une réflexion centrale dans les deux projets de loi justice", a-t-elle répondu en Conseil des ministres.

11:17 - Des violences de la part du père au sein de la fratrie déjà signalées Selon les informations de France Info, "des violences de la part du père au sein de la fratrie du suspect avaient été signalées à la justice quelques mois avant l'agression au couteau de l'enseignante à Sanary-sur-Mer", apprend-on ce mercredi 4 février.

10:18 - "L'enseignante est toujours dans une situation très préoccupante" ce mercredi Interrogé par des journalistes à Sanary-sur-Mer, le ministre de l'Education nationale indique que l'enseignante poignardée est "toujours dans une situation très préoccupante, même si son état s'est stabilisé". "Je suis très ému et très en colère parce que ce n'est pas acceptable". "Il y a un combat global à mener", il faut réfléchir "collectivement à une réponse" face aux violences qui visent les personnels de l'Education nationale, abonde Edouard Geffray.

09:14 - Le collégien interpellé est "suivi par le tribunal pour enfants", annonce Gérald Darmanin Invité de RTL ce mercredi, le ministre de la Justice Gérald Darmanin s'est exprimé au sujet de l'adolescent suspecté d'avoir poignardé une professeure à Sanary-sur-Mer. "On sait que cet enfant n'est pas connu des services de la justice, il est suivi par le tribunal pour enfants (...) Manifestement il serait victime dans son domaine familial", dit l'ex-ministre de l'Intérieur. Il devait avoir un rendez-vous demain avec la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), après une attente de quatre mois. "C'est trop long, du fait de notre mauvaise organisation au ministère de la Justice avec les enfants victimes. Je l'ai dit à plusieurs reprises, on doit pouvoir réduire ce délai à 15 jours", abonde le garde des Sceaux.