Prof poignardée à Sanary-sur-Mer : le profil du suspect se précise, c'est un collégien de La Guicharde

Ce mardi 3 février, une enseignante a reçu plusieurs coups de couteau, elle a été prise en charge dans un état grave.

Dernières mises à jour

18:42 - "On ne sait pas ce qui lui est passé par la tête", dit une prof d'EPS Une professeure du collège s'est exprimé devant les journalistes ce mardi 3 février après qu'une professeur d'arts plastique a été attaquée en pleine classe par un élève. "Je n'aurais jamais pu parier ça, on est stupéfait, on ne s'attendait pas à ça, il est pénible mais jamais on ne pouvait s'attendre à ça (...) On ne sait pas ce qui lui est passé par la tête, il a lâché le couteau il s'est enfui dans les toilettes, il a pleuré en disant 'j'ai poignardé ma prof'", raconte Tatiana Kolodziej, professeure d'EPS.

18:37 - L'adolescent interpellé est suivi par l'aide sociale à l'enfance Selon TF1-LCI, l'élève mis en cause est suivi par l'aide sociale à l'enfance. Son dossier est "suivi par un juge des enfants en matière civile, soit l'étape avant le placement d'un enfant en foyer. Il bénéficie d'un suivi régulier de la part d'un éducateur spécialisé", apprend-on. Il a expliqué qu'il ne "supportait pas les remarques de son enseignante et a également affirmé avoir des problèmes avec sa famille", devant les enquêteurs.

16:52 - Le préfet parle d'un "collège tranquille" Simon Babre, préfet du Var, a pris la parole après le procureur, durant un point presse organisé en urgence. "Le collège de Sanary est réputé pour sa quiétude, c’est un collège tranquille, avec un corps enseignant très soudé et des relations entre les élèves et les enseignants qui ne posaient pas de difficulté", a-t-il dit précisant que les enfants ont été "confinés, regroupés dans la cour de récréation et évacués à partir de 15h30" aujourd'hui.

16:49 - Le suspect connu pour des "problématiques familiales" Le procureur de la République de Toulon a fait savoir à l'instant que l'élève de 14 ans, "n'était pas connu au pénal", mais seulement pour des "problématiques familiales". "On sait seulement qu'il y avait eu des tensions ces derniers temps [entre l'élève et la professeure]. Il lui en voulait d'avoir faits des rapports à son encontre." "Il y avait 22 élèves dans la classe. À un moment donné, un élève donne des coups de couteau à sa professeur, entre 3 et 4. Elle est blessée au torse à trois reprises. Il s’enfuit de la classe et est appréhendé sans difficulté par un personnel de l’Éducation nationale dans la cour de l’établissement», a déclaré le procureur.

16:19 - Le ministre de l'Intérieur fait part de son émotion suite à l'attaque de la Sanary-sur-Mer "Je partage l’effroi de la communauté éducative, de la famille, des élèves, suite a l’agression subie par une professeure de collège de Sanary-sur-Mer. Je me tiens informé de l’évolution de la situation, en lien avec le ministre de l’éducation nationale Edouard Geffray. Pensées sincères à la victime", a écrit le ministre sur X.

16:13 - Le mobile de l'attaque au couteau reste flou Selon le procureur, qui a donné de premiers éléments de communication, "aucune connotation religieuse ou politique" n'apparait à ce stade dans cette attaque. Rappelons que l'enquête est ouverte pour crime avec préméditation.

16:08 - L'élève mis en cause avait reçu des "avertissements" Une source policière a fait savoir au Figaro que l'élève mis en cause pour tentative d'assassinat "avait déjà reçu 'plusieurs avertissements' de la part de sa professeure, vraisemblablement en raison de son comportement, avant de l’agresser".

15:59 - La victime est dans un état grave à Sainte-Anne de Toulon L'enseignante victime serait âgée d’une soixantaine d’années, indique Ici Provence, qui suit l'affaire de près. Elle a été transférée à l'établissement hospitalier Sainte-Anne de Toulon, dans un état très grave.