Prof poignardée à Sanary-sur-Mer : le profil du suspect se précise, c'est un collégien de La Guicharde
Ce mardi 3 février, une enseignante a reçu plusieurs coups de couteau, elle a été prise en charge dans un état grave.
- Une professeur d'arts plastique du collège La Guichard de Sanary-sur-Mer dans le Var a été attaquée en pleine classe par un élève, rapporte Franceinfo ce mardi 3 février 2026. L'enseignante a été gravement blessée, poignardée à trois ou quatre reprises aux alentours de 14h. Le pronostic vital de la professeure est engagé.
- Selon les informations de BFMTV Toulon, le suspect est un adolescent de 14 ans qui a été placé en garde à vue. Le procureur de la République de Toulon, Raphaël Balland, a annoncé l'ouverture d'une enquête pour "tentative d'assassinat", ce qui suggère une possible préméditation. Le procureur n'a pas relevé de "connotation religieuse ou politique" dans le mobile de l'agression, "à ce stade".
- L'adolescent a été interpellé rapidement sur place par les forces de l'ordre sans opposer de résistance majeure.
- Le média local ajoute que le Directeur académique des services de l'Éducation nationale (Dase) dans le Var est attendu sur place. Une cellule d'écoute psychologique a été mise en place pour les élèves et le personnel au collège La Guicharde.
18:42 - "On ne sait pas ce qui lui est passé par la tête", dit une prof d'EPS
Une professeure du collège s'est exprimé devant les journalistes ce mardi 3 février après qu'une professeur d'arts plastique a été attaquée en pleine classe par un élève. "Je n'aurais jamais pu parier ça, on est stupéfait, on ne s'attendait pas à ça, il est pénible mais jamais on ne pouvait s'attendre à ça (...) On ne sait pas ce qui lui est passé par la tête, il a lâché le couteau il s'est enfui dans les toilettes, il a pleuré en disant 'j'ai poignardé ma prof'", raconte Tatiana Kolodziej, professeure d'EPS.
18:37 - L'adolescent interpellé est suivi par l'aide sociale à l'enfance
Selon TF1-LCI, l'élève mis en cause est suivi par l'aide sociale à l'enfance. Son dossier est "suivi par un juge des enfants en matière civile, soit l'étape avant le placement d'un enfant en foyer. Il bénéficie d'un suivi régulier de la part d'un éducateur spécialisé", apprend-on. Il a expliqué qu'il ne "supportait pas les remarques de son enseignante et a également affirmé avoir des problèmes avec sa famille", devant les enquêteurs.
16:52 - Le préfet parle d'un "collège tranquille"
Simon Babre, préfet du Var, a pris la parole après le procureur, durant un point presse organisé en urgence. "Le collège de Sanary est réputé pour sa quiétude, c’est un collège tranquille, avec un corps enseignant très soudé et des relations entre les élèves et les enseignants qui ne posaient pas de difficulté", a-t-il dit précisant que les enfants ont été "confinés, regroupés dans la cour de récréation et évacués à partir de 15h30" aujourd'hui.
16:49 - Le suspect connu pour des "problématiques familiales"
Le procureur de la République de Toulon a fait savoir à l'instant que l'élève de 14 ans, "n'était pas connu au pénal", mais seulement pour des "problématiques familiales". "On sait seulement qu'il y avait eu des tensions ces derniers temps [entre l'élève et la professeure]. Il lui en voulait d'avoir faits des rapports à son encontre." "Il y avait 22 élèves dans la classe. À un moment donné, un élève donne des coups de couteau à sa professeur, entre 3 et 4. Elle est blessée au torse à trois reprises. Il s’enfuit de la classe et est appréhendé sans difficulté par un personnel de l’Éducation nationale dans la cour de l’établissement», a déclaré le procureur.
16:19 - Le ministre de l'Intérieur fait part de son émotion suite à l'attaque de la Sanary-sur-Mer
"Je partage l’effroi de la communauté éducative, de la famille, des élèves, suite a l’agression subie par une professeure de collège de Sanary-sur-Mer. Je me tiens informé de l’évolution de la situation, en lien avec le ministre de l’éducation nationale Edouard Geffray. Pensées sincères à la victime", a écrit le ministre sur X.
16:13 - Le mobile de l'attaque au couteau reste flou
Selon le procureur, qui a donné de premiers éléments de communication, "aucune connotation religieuse ou politique" n'apparait à ce stade dans cette attaque. Rappelons que l'enquête est ouverte pour crime avec préméditation.
16:08 - L'élève mis en cause avait reçu des "avertissements"
Une source policière a fait savoir au Figaro que l'élève mis en cause pour tentative d'assassinat "avait déjà reçu 'plusieurs avertissements' de la part de sa professeure, vraisemblablement en raison de son comportement, avant de l’agresser".
15:59 - La victime est dans un état grave à Sainte-Anne de Toulon
L'enseignante victime serait âgée d’une soixantaine d’années, indique Ici Provence, qui suit l'affaire de près. Elle a été transférée à l'établissement hospitalier Sainte-Anne de Toulon, dans un état très grave.
15:58 - Le suspect s'est levé en plein cours pour attaquer sa professeure
Selon les informations d'Ici Provence, le suspect est un élève de la classe de la victime. Selon ce qui est rapporté par nos confrères, ce suspect se serait soudainement levé de sa chaise pour s’avancer vers sa professeure, lui portant plusieurs coups de couteau.
Cette attaque au couteau génère une vive émotion dans la communauté éducative. Le ministre de l'Education, Edouard Geffray, a réagi sur ses réseaxu sociaux : "Mes pensées vont immédiatement à la victime, à sa famille et à l'ensemble de la communauté éducative"; a-t-il écrit.