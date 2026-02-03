Macron à la cantine avec des lycéens à Vesoul : un lentilles-saucisse pas comme les autres

Le président Emmanuel Macron était en visite en Haute-Saône ce mardi 3 février 2026. Il est notamment apparu dans un lycée où il a déjeuné à la cantine, aux côtés d'élèves.

C'est un déjeuner dont les lycéens présents devraient se souvenir longtemps. Ce mardi 3 février 2026, le président de la République, Emmanuel Macron, était en déplacement en Haute-Saône. Après un premier rendez-vous dans une exploitation agricole à Vallerois-le-Bois, où se sont tenus des échanges sur les préoccupations des agriculteurs à quelques jours seulement de l'ouverture du Salon de l'agriculture, le chef de l'État s'est rendu pour le déjeuner à Vesoul.

Et pour le repas du midi, le président de la République n'était pas attendu dans un prestigieux établissement, mais… à la cantine d'un lycée. L'établissement en question : le lycée des Haberges. Arrivé sur place aux alentours de 13 heures, selon la chronologie rapportée par l'hebdomadaire local Les Affiches de la Haute-Saône, Emmanuel Macron a d'abord salué le personnel avant d'être chaleureusement applaudi. Il s'est ensuite mis à table en compagnie de lycéens.

Un déjeuner loin des caméras

Aucune caméra n'étant acceptée au sein de l'établissement scolaire lors de la venue d'Emmanuel Macron ce mardi, peu de photos nous parviennent. Selon France 3 Régions, seuls quelques rédacteurs de l'Agence France Presse et de la presse écrite régionale ont pu assister à cette visite. Sur les rares photos, on voit le président de la République, plateau de self en main, déambuler dans la cantine.

Au menu du jour : saucisse de Morteau et lentilles. "Je vais manger avec vous, si vous voulez, on va faire une photo ensemble ?" aurait lancé le président de la République à des lycéens, selon les quelques bribes de dialogue qui nous parviennent. Emmanuel Macron aurait ainsi déjeuné avec une douzaine de lycéens. Les discussions portaient sur la pression scolaire, la charge de travail, le stress, mais aussi et surtout sur le danger des réseaux sociaux. "Jusque-là on a donné aucune règle, même pour les parents. Maintenant, on a un consensus qui dit que c'est pas bien de regarder les réseaux sociaux avant 15 ans, parce que tu n'es pas psychologiquement et affectivement prêt", a notamment expliqué le chef de l'État. Et Emmanuel Macron de lâcher : "C'est comme quand on a interdit l'alcool aux mineurs."