Des espions chinois en Gironde ? Ces données sensibles ont été volées dans une opération illégale

Une mystérieuse antenne déployée dans le jardin d'un Airbnb en Gironde a mis la DGSI sur la piste d'une mission d'espionnage possiblement orchestrée par la Chine. Quatre suspects ont été interpellés.

Si la menace terroriste a régulièrement fait la une des journaux ces dernières années, il existe une autre menace tapie dans l'ombre qui prend tout autant d'ampleur : celle liée à l'espionnage. Cette affaire rapportée par Le Parisien ce mercredi 4 février en témoigne. Selon le quotidien, dont BFMTV et l'AFP confirment les informations, quatre personnes ont été interpellées samedi 31 janvier en Gironde. Elles sont suspectées d'espionnage pour le compte de la Chine et plus exactement d'être impliquées dans une opération de captation de données importantes par satellite. Des données militaires pourraient notamment avoir été récupérées.

À l'origine de cette affaire, plusieurs voisins du logement Airbnb loué par deux des suspects avaient constaté une concomitance entre des coupures Internet survenues dans le quartier et le déploiement d'une mystérieuse parabole de près de deux mètres de diamètre, dans le jardin de la maison réquisitionnée par les deux individus. Alertées, les autorités ont confié l'enquête à la DGSI qui a rapidement pu établir que les deux occupants du logement, deux Chinois, venaient tout juste d'arriver dans l'Hexagone, début janvier, grâce à un visa travail, en tant qu'"ingénieurs pour une entreprise consacrée à la recherche et au développement d'équipements et de systèmes de communication sans fil".

Une perquisition dans le logement

Derrière la mission officielle, les enquêteurs suspectent toutefois ces ingénieurs d'avoir utilisé ladite parabole pour capter des données sensibles pour la Chine en se connectant aux fréquences utilisées par les services de l'État français. Alertés le 30 janvier, les autorités ont procédé à une perquisition du logement le samedi 31 janvier 2026. À cette occasion, elles ont découvert un système d'ordinateurs reliés à des antennes paraboliques permettant de détourner, ni plus ni moins, des données satellitaires du réseau Starlink.

Selon le parquet, via ce procédé, les deux hommes pourraient avoir permis la captation de "données provenant d'entités d'importance vitales, notamment militaires". D'après le parquet, requise, "l'agence nationale des fréquences radios a constaté l'utilisation illégale de fréquences, l'utilisation non conforme d'équipements radio, le brouillage de fréquences, la détention illégale de dispositifs techniques de captation de données informatiques". Interpellés et placés en garde à vue dans la foulée de la perquisition, les deux Chinois sont suspectés d'avoir agi sur instruction des services de renseignement de leur pays. Et si l'enquête tente encore de déterminer avec précision les secrets qu'ils auraient pu dérober, deux autres Chinois ont également été arrêtés alors qu'ils se rendaient dans la maison. Âgés de 27 à 45 ans, selon Le Parisien, ces quatre hommes ont été déférés ce mercredi.