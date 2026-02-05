Agression d'une collégienne près de Lyon : "ça fait du bien ?" Une vidéo montre la violence des faits

Une collégienne a été violemment agressée par deux adolescentes à la sortie de son établissement scolaire fin janvier par deux adolescentes scolarisées ailleurs. Les deux suspectes ont été interpellées, et un autre adolescent est mis en cause.

Une collégienne a été violemment agressée à la sortie de son établissement scolaire, à Saint-Genis-Laval dans la métropole de Lyon, le vendredi 30 janvier d'après les informations de BFM Lyon. L'agression, filmée, a été perpétrée par deux adolescentes de moins de 15 ans.

Ces dernières ont été interpellées et placées en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte pour "violences aggravées suivies d'incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours" et pour la "diffusion de l'enregistrement d'images relatives à la commission d'une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne" apprend-on ce jeudi 5 février.

L'agression de la victime a eu lieu le vendredi 30 janvier aux alentours de 16h30 devant le collège Jean-Giono, où elle est scolarisée. Les images de l'agression, captées par les suspectes, ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Elles montrent la jeune fille au sol, en pleurs, et passée à tabac par les deux adolescentes suspectes lui écrasant la tête avec les pieds et lui assénant un coup de pied notamment au niveau du visage. "Ça fait du bien ?" lui lance une des mises en cause sur l'enregistrement.

Selon les témoins ayant assisté à la scène, la victime a été "appelée" par ses agresseurs alors qu'elle "montait dans le bus". La victime est allée voir les deux adolescentes qui lui ont parlé un peu avant de la frapper. "Elle a enchaîné les coups dans sa tête. C'était violent, il y avait du sang, elle pleurait", raconte un adolescent auprès de BFM Lyon.

Trois adolescents impliqués... Qui sont les suspectes ?

La victime a été prise pour cible par les deux adolescentes qui ne sont pas inscrites dans le même collège a fait savoir l'Académie de Lyon. Un troisième individu, un collégien fréquentant le même établissement que la victime, est également accusé d'être impliqué dans l'agression. Ce dernier "a été placé en mesure conservatoire en attendant son conseil de discipline", précise l'Académie.

Les deux suspectes placées en garde à vue sont connues pour de précédentes agressions selon plusieurs collégiens ayant assisté à l'agression de la victime, notamment une collégienne interrogée par BFMTV : "La fille qui a frappé, ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça". Les jeunes filles mises en cause sont scolarisés dans deux autres établissements a indiqué le rectorat, et l'une d'entre elles a été temporairement exclue à la suite des faits et doit être soumise à un conseil de discipline.

Plusieurs agressions devant l'établissement

L'agression de l'adolescente n'est pas la première à avoir lieu aux alentours de l'établissement scolaire selon des collégiennes qui ont témoigné auprès de BFM Lyon. La mairie a réagi après les violences du 30 janvier. L'édile Marylène Millet (UDI) a dénoncé une brutalité inacceptable et a demandé à ce que "les personnes qui ont commis les actes et celles qui ont partagé les vidéos soient punies le plus sévèrement possible".

Une présence policière a été mise en place et renforcée devant le collège Jean Giono depuis l'agression et pour l'ensemble de la semaine. Des patrouilles des forces de l'ordre sont également organisées.