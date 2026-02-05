Lait infantile : le rappel élargi par Danone, quelles marques et quels lots sont concernés ?

Danone a élargi ce jeudi 5 février ses rappels de lait infantile en France et dans plusieurs pays européens après que les autorités européennes ont mis à jour leurs recommandations concernant le seuil de toxine céréulide toléré dans les préparations.

Nouveaux rappels de lait infantile. Jeudi 5 février 2026, Danone a élargi ses rappels de lait infantile dans plusieurs pays de l'Union européenne, dont la France. Ce sont plusieurs centaines de lots qui sont concernés en Autriche, Allemagne, Pologne, Hongrie ou encore en Roumanie. Si en Autriche on parle de plus de 120 lots différents, dans l'Hexagone, Rappel Conso liste officiellement 19 références de laits Gallia et Blédilait. Plusieurs dizaines de lots sont tout de même concernés.

Cela fait suite à la décision des autorités européennes de mettre à jour leurs recommandations concernant le seuil de toxine céréulide toléré dans ce type de préparation. Les scientifiques de l'Autorité européenne de sécurité des aliments ont en effet recommandé lundi 2 février de diminuer drastiquement ce seuil. La toxine concernée pourrait provoquer des diarrhées et des vomissements.

Gallia AR, Blédilait 1er âge et autre Gallia Relais

Sur le site officiel Rappel Conso, la liste exhaustive des laits rappelés est donnée. Deux marques sont concernées donc : Gallia et Blédilait. Chez Gallia, sont rappelés des lots de : Gallia bébé expert AR Caroube 2e âge (800g), Gallia Calisma relais 2e âge (400, 800 et 830g), Gallia Calisma relais 1er âge (400 ou 830g), Gallia Calisma 1er âge (700g, 800 et 830g et 1,2kg), Gallia Calisma doses 1er âge, Gallia Calisma doses 2e âge et Gallia bébé expert AR Amidon 0-12 mois (800g). Chez Blédilait, font l'objet d'un rappel différents lots de : Blédilait 1er âge (400, 800g et 900g et 1,2kg) et Blédilait AR 0 à 12 mois (800g).

Ces rappels font suite à un rappel lancé à la mi-décembre par Nestlé dans une soixantaine de pays à travers le monde. Des dizaines de lots de laits infantiles étaient concernés. Des premiers rappels qui en ont depuis déclenché d'autres en cascade. Danone, mais aussi Lactalis et d'autres acteurs plus petits du marché, ont procédé à de tels rappels.