"Macron était un invité fréquent d'Epstein à Paris" : une manœuvre russe dévoilée, la fake news décortiquée

Une opération de désinformation visant à faire croire à l'implication d'Emmanuel Macron dans l'affaire Jeffrey Epstein a été menée par un réseau russe à l'aide d'un faux article de presse.

Un réseau russe a tenté de faire croire à l'implication d'Emmanuel Macron dans l'affaire Jeffrey Epstein concernant un trafic sexuel pédocriminel. Cette opération d'ingérence russe a été détectée par la France ce vendredi 6 février a indiqué une source gouvernementale à BFM. Le réseau russe Strom-1516 est à l'origine des fausses informations. Le mode opératoire de ce réseau est étudié par le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères (VIGINUM) depuis la fin de l'année 2023.

L'opération d'ingérence russe a profité de la publication des millions de documents de l'affaire Jeffrey Epstein par le ministère américain de la Justice pour faire circuler de fausses informations sur l'implication d'Emmanuel Macron dans ce dossier. Le nom du président de la République apparait effectivement plus de 200 fois dans les documents, essentiellement dans des discussions de tiers évoquant le chef d'Etat français et des mentions dans des articles de presse. Rien dans les documents n'indique une rencontre ou ne serait-ce un échange entre Emmanuel Macron et Jeffrey Epstein.

Le réseau Storm 1516 a essayé de faire croire le contraire en s'appuyant sur une information mensongère mise en ligne par un faux site, relayée sur les réseaux des milliers de fois et épinglée par French Response, le compte satirique mais officiel du ministère des Affaires étrangères pour dénoncer les campagnes de désinformation, le 5 janvier.

Un article publié sur un faux site et une vidéo réalisée par l'IA

L'opération de désinformation russe sur la fausse implication d'Emmanuel Macron dans l'affaire Jeffrey Epstein repose sur un article mensonger mis en ligne par un faux site ayant usurpé la marque France Soir et sous le nom d'un véritable journaliste du Parisien victime lui aussi d'usurpation d'identité. L'article s'accompagne d'une vidéo et affirme qu'un message daté du 20 mai 2017 indiquait qu'Emmanuel Macron comptait organiser une fête, à l'adresse d'une résidence parisienne de Jeffrey Epstein située avenue Foch, en présence de jeunes garçons. Un message qui n'existe pas et ne figure pas dans les dossiers rendus publics.

La vidéo a ensuite été relayée sur les réseaux sociaux, notamment par l'utilisatrice du compte LoetitiaH. Laquelle a affirmé sur X que le président de la République "était un invité fréquent de la résidence de Jeffrey Epstein à Paris". La vidéo et le message de LoetitiaH ont été relevés par les services de French Response qui ont souligné la machinerie frauduleuse derrière ces informations dans un message teinté de sarcasme : "Il s'est avéré que Loetitia détient des secrets mondiaux. Il s'est avéré que l'IA les met en images. Il s'est avéré que l'article de France Soir n'existe pas. Il s'est avéré que des réseaux russes amplifient direct".

Le site France Soir, reconnu par le site spécialisé Conspiracy Watch comme participant à "la complosphère covido-sceptique francophone" depuis 2020, a lui-même signalé le faux site ayant usurpé son nom et mis en ligne l'article sur lequel s'appuie la vidéo. Le journaliste du Parisien, également victime d'usurpation, a lui aussi signalé le site frauduleux qui a depuis été suspendu.