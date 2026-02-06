Deux femmes séquestrées retrouvées dans la Drôme : le drame évité sur fond de demande de rançon

Deux femmes ont été kidnappées dans la nuit de mercredi à jeudi en Isère avant d'être séquestrées 30 heures. Elles ont été retrouvées blessées mais vivantes dans la Drôme. Une enquête est en cours.

Une magistrate - qui serait la vice-présidente de la cour d'appel de Grenoble selon France 3 - et sa mère ont été enlevées sur la commune de Saint-Martin-le-Vinoux et séquestrées par des ravisseurs. Les deux femmes ont été retrouvées dans un garage de Bourg-lès-Valence (Drôme) ce vendredi matin. La magistrate de 35 ans, hébergeait sa mère de 66 ans à son domicile près de Grenoble.

D'après Le Dauphiné Libéré, qui a révélé l'information, l'enlèvement serait lié aux cryptomonnaies. Le mari de la magistrate serait le dirigeant d'une société de cryptomonnaies, absent du domicile au moment des faits. Les agresseurs se sont introduits au domicile du patron de société en défonçant la porte. Alors qu'une explosion a été entendue, selon un riverain, un témoin a indiqué qu'il avait vu "de façon furtive une personne emmenée par plusieurs hommes", dit le quotidien.

Ce n'est que 30 heures plus tard que les deux femmes ont été retrouvées, vivantes mais blessées à une centaine de kilomètres du lieu de l'enlèvement, dans un box à Bourg-lès-Valence. " Les blessures sont légères", précise une source policière à BFMTV, malgré les longues heures de séquestration.

La magistrate iséroise porte des "traces de coups au visage"

Une enquête a été ouverte pour "enlèvement" et confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS), la Juridiction interrégionale spécialisée de Lyon se saisissant du dossier. Si aucune interpellation n'a eu lieu à ce stade, il est possible d'affirmer que la magistrate n'a pas été visée pour ses activités, mais ciblée en raison des activités de son compagnon.

Les enquêteurs envisageraient la piste d'un commanditaire à l'étranger, qui recruterait "des petites mains ultra-violentes", selon une source policière auprès de France 3. De son côté, Le Dauphiné Libéré affirme que cet enlèvement visait à obtenir "une rançon en cryptomonnaies contre libération de la victime".

D'après les informations du journal local, la femme de 35 ans portait des "traces de coups au visage". Elle a été transportée avec sa mère à l'hôpital par les sapeurs-pompiers. Le procureur de Lyon, Thierry Dran, doit s'exprimer officiellement dans l'après-midi. Une conférence de presse est prévue à 16h30.