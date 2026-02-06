Amine Kessaci menacé de mort : ce que l'on sait de la nouvelle enquête sur sa sécurité

Exfiltré en urgence jeudi d'un meeting à Aix-en-Provence, Amine Kessaci pourrait avoir été la cible d'un commando de tueurs. Une enquête est en cours.

Scène pour le moins surréaliste en pleine campagne pour les élections municipales 2026. Lors du meeting du député socialiste Marc Pena, candidat à Aix-en-Provence, l'intervention "surprise" d'Amine Kessaci a été coupée court. Alors que la prise de parole du militant écologiste connu pour sa lutte contre le narcotrafic devait être le clou du spectacle jeudi 5 février en soirée, Amine Kessaci n'a finalement eu le temps de prononcer que quelques mots avant d'être... exfiltré en urgence par les policiers du service de la protection.

Stupéfaction dans l'assemblée. D'après les informations du Parisien, tout s'est fait très vite. À l'origine de cette opération digne d'un film d'action, un renseignement jugé particulièrement inquiétant émanant de la gendarmerie nationale. Il était question d'une possible intervention d'un commando de tueurs en plein meeting à Aix-en-Provence. Sa cible : Amine Kessaci, dont la venue au meeting de Marc Pena aurait été ébruitée grâce à une balise type "Airtag" placée dans le cortège policier. L'information de sa localisation aurait alors circulé dans les milieux du crime organisé.

Le Pnaco se saisit de l'enquête sur ce possible projet d'assassinat

Depuis l'assassinat de son frère cadet Mehdi, le 13 novembre dernier, Amine Kessaci fait l'objet d'une protection policière particulièrement renforcée. Dans cette affaire, la piste d'un crime "politique" ou d'un "avertissement" destiné à intimider Amine Kessaci est envisagée. Dans ce contexte, l'alerte de ce jeudi a donc été prise très au sérieux. Outre l'exfiltration et le rapatriement du militant dans la gendarmerie durant toute la nuit, une enquête judiciaire a été ouverte pour "association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime".

Le Pnaco, parquet national anticriminalité organisée, a pris le relais de la brigade de répression du banditisme initialement en charge des investigations. Dès vendredi, les sept véhicules appartenant aux policiers du service de la protection en charge d'escorter Amine Kessaci ont été passés au peigne fin. Aucun mouchard n'a finalement été retrouvé, mais l'enquête se poursuit.