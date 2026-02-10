Cédric Jubillar ne se présentera au procès en appel qu'à une seule condition : son avocat fait une menace très claire

Cédric Jubillar et son nouvel avocat, Me Pierre Debuisson, ont indiqué à la Cour d'appel de Toulouse qu'ils ne participeront au futur procès qu'à certaines conditions en lien avec la détention du peintre-plaquiste.

"Il n'est pas dans un état de santé mentale et physique pour comparaître". Seulement trois semaines après être devenu le nouvel avocat de Cédric Jubillar, Me Pierre Debuisson, passe à l'attaque. Dans une lettre adressée à la présidente de la Cour d'appel de Toulouse et dévoilée par RTL ce mardi 10 février, l'avocat menace de ne pas se présenter à la réunion préparatoire prévue le 19 février pour la fixation du procès en appel de Cédric Jubillar. Il va plus loin en affirmant que son client, condamné en première instance pour le meurtre de Delphine Jubillar, "ne se présentera pas non plus au procès".

Des menaces très claires formulées pour obtenir la fin de l'isolement de son client. Me Pierre Debuisson dénonce les conditions de détention du peintre plaquiste qu'il compare à de la "torture physique et psychologique" et qui "rendent impossible la préparation du dossier et la défense effective" de l'accusé. Il conditionne sa participation et celle de son client au procès à "la fin immédiate" des mesures d'isolement et au transfert de Cédric Jubialler au quartier vulnérable de la maison d'arrêt de Seysses.

Le fait que Cédric Jubillar "soit placé à l'isolement depuis quatre ans et demi - sans aucune justification - constitue une atteinte extrêmement grave à ses droits et génère une importante dégradation de son état de santé mental et physique", écrit Me Pierre Debuisson dans son courrier. Insistant sur les conséquences de l'isolement sur son client, l'avocat a souligné au micro de RTL ne pas pouvoir "défendre un homme réduit en condition de légume".

Absence de sommeil, fouilles à nu...

Cédric Jubillar souffre d'"absence de sommeil" en raison de son exposition à une "lumière permanente et aux hurlements continues" dans sa cellule, détaille l'avocat au sujet des conditions de détention. Il ajoute que le peintre plaquiste subit des "fouilles trois fois par semaine" pendant lesquelles il est forcé "à se mettre intégralement nu". L'isolement physique du détenu s'accompagne, selon l'avocat, d'un "isolement cognitif, psychologique et social", termine l'avocat dans son exposé. Des conditions de détention qui "piétinent tous les principes de notre droit et ne sont pas acceptables", insiste-t-il dans sa lettre.

Des sources pénitentiaires interrogées par RTL et BFM démentent certaines accusations de Pierre Debuisson. Elles assurent qu'il n'y a pas de lumière permanente dans la cellule de Cédric Jubillar, mais précisent que les surveillants allument des veilleuses lorsqu'ils font leur ronde de nuit pour vérifier pour tous les prisonniers sont présents et en vie.

Les échanges de Cédric Jubillar avec son avocat écoutés

L'avocat de Cédric Jubillar, non seulement de dénoncer les conditions de détention de son client, a également pointé une violation du secret professionnel qui lie un détenu et son avocat par l'administration pénitentiaire. Me Pierre Debuisson assure avoir eu vent par un des agents pénitentiaire qu'un "surveillant a tenu des propos en lien direct avec [la] conversation confidentielle [qu'il avait eu avec Cédric Jubillar], laquelle s'est déroulée dans un bureau 'normalement fermé' et 'sans micro'". Il dénonce une faute d'un très haut degré de gravité" contre laquelle il envisage de porter plainte.