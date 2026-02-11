Fusillade dans une école au Canada : 10 morts, 27 blessés... Les premiers mots d'un élève confiné pendant la tuerie

Des tirs dans un collège-lycée et dans une résidence à proximité ont fait dix morts mardi dans une région isolée de l'ouest du Canada. Un élève confiné dans l'établissement scolaire s'exprime pour la première fois.

Tristesse et colère infinies au Canada. Des tirs dans un collège-lycée et dans une résidence à proximité ont fait neuf morts dans une région isolée de l'ouest du Canada, mardi 10 février, indique la police. Les faits se sont déroulés à Tumbler Ridge, une petite ville de 2 300 habitants au pied des Montagnes Rocheuses, dans la province de Colombie-Britannique.

Arrivées sur les lieux, les forces de l'ordre ont découvert les corps de six victimes. Une septième personne, blessée par balle, est morte durant son transport à l'hôpital. La police a ensuite "identifié un second lieu présumé lié à l'incident, où deux autres victimes ont été retrouvées mortes dans une résidence", dit-elle dans un communiqué. 27 personnes ont aussi été blessées, dont deux grièvement ; elles ont été héliportées vers un hôpital.

L'assaillante présumée, une "femme aux cheveux bruns" ?

"Un individu considéré comme étant le tireur a également été retrouvé mort", apparemment des suites d'une blessure qu'il se serait infligée, précise la Gendarmerie royale du Canada. Les autorités n'ont pas communiqué son identité ni ses motivations mais d'après plusieurs médias canadiens, il pourrait s'agir d'une femme. Le Journal de Montreal parle d'une " femme en robe aux cheveux bruns".

D'après les premières déclarations policières, la première alerte reçue en début d'après-midi concernait un tireur actif à l'école secondaire de Tumbler Ridge avant d'identifier un "second lieu présumé lié à l'incident" : la résidence dans laquelle deux corps ont été retrouvés. "Il s'agissait d'une situation évoluant rapidement et de manière dynamique, et la coopération rapide de l'école, des premiers intervenants et des habitants a joué un rôle crucial dans notre intervention", a déclaré Ken Floyd, un responsable de la police.

" Nous avons pris des tables et barricadé les portes"

Mark Carney, le Premier ministre canadien, s'est dit "bouleversé par la terrible fusillade" de Tumbler Ridge. "Le gouvernement du Canada se tient aux côtés de tous les Britanno-Colombiens qui font face à cette terrible tragédie", écrit-il sur X. Dans l'après-midi, la fusillade a forcé le confinement des résidents de Tumbler Ridge et des environs avant que la fin de l'alerte ne soit sonnée quelques heures plus tard. Selon la ministre de la Sécurité publique de la province, il n'existe pas de "suspects en fuite ni de menace pour le public" depuis mardi en fin d'après-midi.

Darian Quist, élève de 12e année à l'Ecole secondaire Tumbler Ridge, et sa mère, Shelley Quist, ont raconté cette journée tragique. L'élève explique qu'une alarme a retenti dans les couloirs vers 13h30 accompagnée d'instructions demandant de fermer les portes en raison d'un confinement. Il réalise alors que quelque chose ne tourne pas rond et reçoit des photos de la scène sur son téléphone. " Nous avons pris des tables et barricadé les portes pendant plus de deux heures", jusqu'à ce que la police arrive raconte-t-il, des propos relayés par Radio Canada.