Agression dans un bus à Paris : la police ouvre le feu sur un homme armé d'un couteau, ce que l'on sait du suspect

Un homme armé d'au moins un couteau s'en est pris aux passagers et au conducteur d'un bus parisien ce mercredi 11 février. Il a reçu plusieurs tirs de la police.

Dans le 13ème arrondissement de Paris, au niveau de l'arrêt de bus Gobelins, peu avant 17 heures, un homme est monté à bord d'un bus de la ligne 91. Il a rapidement commencé à importuner les passagers et à menacer le conducteur. Devant cette agressivité, le conducteur s'est protégé derrière sa vitre anti-agression et des passagers seraient même descendus du bus. L'un d'entre eux a tenté de le maitriser, mais l'homme a sorti au moins un couteau de son sac et a commencé à le poursuivre sur le trottoir.

Alors que l'homme était sorti du véhicule, la police est rapidement intervenue. Il aurait alors "brandi deux couteaux" et se serait "avancer dans la direction" des agents, selon la préfecture de police. L'un d'entre eux a fait usage de son pistolet à impulsion électrique, mais en vain. Son collègue a alors utilisé son arme et a touché l'agresseur à l'abdomen. Ce dernier aurait reçu au moins trois tirs par arme à feu. Après les premiers soins effectués sur place, il a été transféré à l'hôpital. Son pronostic vital est engagé, a rapporté la préfecture de police de Paris. Aucun passager ni policier n'a été blessé.

Deux enquêtes ouvertes

Sur une vidéo filmée par un passager du bus, l'homme apparait vêtu de rouge et avec un couteau dans la main droite. Il jette violemment la trottinette d'un enfant qui est à ses pieds. D'après le communiqué de la préfecture de police, l'agresseur se présente sous le nom d'Helmut P., âgé de 35 ans et originaire de Guyane. Le motif de l'agression reste inconnu.

Deux enquêtes sont désormais ouvertes : l'une pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique et l'autre pour violences volontaires avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique. Les caméras présentes sur les lieux semblent "confirmer la légitime défense", rapporte une source policière au Parisien.