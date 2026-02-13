Bébés morts dans un congélateur en Haute-Saône : des aveux de la mère, mais des doutes sur les motivations

La mère des deux bébé retrouvés morts dans un congélateur en Haute-Saône a avoué les meurtres des nourrissons et a été mise en examen. Les enquêteurs tentent cependant de comprendre ses motivations.

Deux bébés retrouvés morts dans un congélateur. La découverte a été faite mardi 10 février dans une maison d'Aillevillers-et-Lyaumont, commune de 1 700 âmes située en Haute-Saône, après le signalement d'un homme de 52 ans, qui pourrait être le père des deux nourrissons, révèle l'Est Républicain. C'est la soeur de cet homme qui a découvert le corps du premier bébé alors qu'elle faisait du tri dans le congélateur. Elle aidait son frère à "réorganiser" le domicile familial après le départ de la mère de famille survenu le 21 décembre. La deuxième dépouille a été découverte, cachée dans un sac, par les enquêteurs.

La mère de famille, qui n'avait plus donné signe de vie depuis son départ, a été interpellée à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine, dans la nuit du 10 au 11 février, révèle BFMTV. Suspectée d'infanticide, elle a été mise en examen pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans indique ICI Besançon ce vendredi 13 février. Le parquet a également demandé son placement en détention provisoire.

Durant sa garde à vue, la femme de 50 ans a reconnu être la mère des deux bébés retrouvés dans le congélateur, mais a été "incapable de situer précisément la date de leur naissance" évoquant une période entre 2011 et 2018, et a avoué avoir tué les nourrissons. Elle a expliqué avoir dissimulé ses grossesses et "accouché au domicile" avant d'"envelopper les nouveau-nés aussitôt après l'accouchement" et de les déposer "dans ce congélateur situé dans la buanderie du domicile". "Devant les gendarmes, [la suspecte] a pleuré à de nombreuses reprises et s’est dite désolée pour ses enfants", a indiqué le parquet.

L'homme à l'origine de l'alerte a assuré qu'il "ignorait totalement ces grossesses et qu’il tombait des nues", rapporte le procureur. Aucune charge n'a été retenue contre lui pour le moment. La mère de famille devrait en revanche être déférée devant un magistrat ce jeudi 12 février. Elle risque la réclusion à perpétuité. Le parquet a requis son placement en détention provisoire.

Une autopsie prévue ce vendredi

Après la réalisation de tests ADN sur les nourrissons, des autopsies doivent avoir lieu ce vendredi. "Au cours de cet examen, le légiste va tenter de déterminer si les deux enfants étaient viables au moment de leur mort. Il va également essayer d’identifier les circonstances du décès" et les dates, indique une source proche du dossier au Parisien. Les investigations sont menées par la section de recherches de Besançon et la brigade de recherches de Lure.

Une séparation évoquée, des motivations encore floues

Pourquoi la suspecte a-t-elle placé ses bébés dans le congélateurs ? Les enquêteurs ne privilégient pas encore de piste précise, mais ils écartent celle d'un déni de grossesse qui aurait pris la mère de famille par surprise. La suspecte a expliqué avoir dissimulé ses grossesses et la prise de poids liée pour ne pas alerter ses proches. Elle "avait conscience d'être enceinte au moment des faits" affirme le parquet sans pouvoir entrer davantage dans les détails.

Les enquêteurs s'interrogent aussi sur un possible lien entre le meurtre des enfants et la séparation du couple. La suspecte s'est expliquée sur son récent départ du domicile familial : "Le 21 décembre, j’ai fait un abandon de poste à mon travail, car je comptais partir de la maison, me séparer. Je n’envisageais plus de rester. [...] J’ai pris la décision comme ça. Il n’y avait pas d’arrière-pensée, c’était le moment de partir" a-t-elle déclaré. "Mais ce n’est pas parce que je suis partie que je ne pensais pas à eux", a-t-elle ajouté en parlant de ses proches, notamment de ses enfants restés avec le père de famille.

La mise en cause a assuré que son départ n'avait rien à voir avec la découverte des deux nourrissons. Elle indique avoir rencontré un homme au Portugal, pays dont elle est originaire, en fin d'année 2025 et avoir décidé de s'installer définitivement dans ce pays. "Là-bas, j’ai mes parents, ma famille… Je suis revenue en France et je suis allée en région parisienne pour clarifier ma situation avec mes papiers", explique-t-elle pour justifier sa présence en France au moment de son interpellation.

