Bébés morts dans un congélateur en Haute-Saône : qui est la femme placée en garde à vue ?

Les cadavres de deux bébés ont été retrouvés congelés à Aillevillers-et-Lyaumont (Haute-Saône) mardi 10 février. Une femme a été interpellée et placée en garde à vue.

Deux bébés ont été retrouvés mardi 10 février dans le congélateur d'une maison à Aillevillers-et-Lyaumont (Haute-Saône), révèle l'Est Républicain. D'après les premiers éléments de l'enquête, les gendarmes ont été alertés par un homme de 52 ans - semble-t-il le père - qui a découvert le corps sans vie d'un premier bébé dans le congélateur.

À leur arrivée sur place, les forces de l'ordre ont découvert le cadavre d'un deuxième bébé. La compagne du quinquagénaire "avec qui il a eu plusieurs enfants, aurait quitté volontairement les lieux en décembre", précise le quotidien local. En revanche, le lien de parenté entre cette femme et les deux bébés dont les corps ont été découverts sans vie n'est pas connu.

Selon RTL, la quinquagénaire a neuf enfants : quatre d'une précédente union, puis cinq avec son mari actuel. Elle est également "suspectée d'être la mère des deux bébés dont les corps ont été retrouvés dans le congélateur", apprend-on. Une enquête pour "découverte de cadavre" a été ouverte. Les investigations sont menées par la section de recherches de Besançon et la brigade de recherches de Lure.

Déférée ce jeudi devant un magistrat

La femme de l'homme de 52 ans a été interpellée vers une heure du matin puis placée en garde à vue mercredi 11 février à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), révèle BFMTV. Elle devrait être déférée devant un magistrat ce jeudi 12 février. Cette macabre découverte rappelle naturellement d'autres cas similaires comme dans l'affaire Courjault.

En juin 2009, Véronique Courjault, 41 ans, est condamnée par la cour d'assises d'Indre-et-Loire à huit ans d'emprisonnement pour un triple infanticide. Elle avait avoué avoir tué et congelé deux bébés nés en Corée du Sud en 2002 et 2003, et brûlé dans la cheminée un troisième né en France en 1999. Plus récemment, en 2018, la cour d'assises de l'Allier a condamné une mère, dont le bébé avait été retrouvé congelé en 2011.