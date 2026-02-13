Val d'Isère : trois skieurs morts dans une avalanche, ce que l'on sait du drame

Trois personnes ont perdu la vie ce vendredi 13 février 2026 dans une avalanche à Val d'Isère (Savoie). L'accident mortel s'est produit vers 11h30 dans un secteur hors-piste

Drame en Savoie. Trois personnes sont mortes, ce vendredi 13 février 2026 après une avalanche de grande ampleur survenue sur le domaine skiable de Val d'Isère, a annoncé la commune dans un communiqué. Les faits se sont déroulés vers 11h30, d'après la CRS Alpes à l'AFP.

Au total, cinq personnes, dont un professionnel, ont été emportées dans l'écoulement de neige alors qu'elles évoluaient en secteur hors-piste, précise France 3. "Malgré l'intervention rapide des secours trois victimes sont décédées. Ils étaient tous équipés", précise la mairie.

Les victimes emportées par des avalanches en cascade

Ce vendredi, le risque d'avalanche était de 4 sur 5, poursuit la commune, qui recommande "aux pratiquants d'évoluer sur les zones sécurisées et balisées du domaine skiable". Les recherches sont terminées, indiquent les secours en montagne peu avant 14 heures, alors que les opérations d'évacuation des corps se poursuivaient en ce début d'après-midi.

La CRS Alpes précise que les victimes ont été emportées par des avalanches en cascade. "Nous adressons nos sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes", a écrit la station alpine dans un communiqué. À ce stade, l'âge, le sexe et la nationalité des victimes n'ont pas été précisés.

Dès jeudi, la préfecture de Savoie avait mis en garde les skieurs sur les dangers dans la région, appelant "la population à la plus grande vigilance et au respect des consignes de sécurité", avait-elle prévenu.