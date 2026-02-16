Mort de Quentin D. à Lyon : LFI et les antifas impliqués ? Accusée par le gouvernement, "l'ultra-gauche" contre-attaque

Pointés du doigt par plusieurs membres du gouvernement et certains opposants politiques après la violente agression à Lyon de Quentin, dont le décès a été annoncé samedi, LFI et la "Jeune Garde" récusent toute implication.

Samedi 14 février, la mort de Quentin Deranque a été annoncée par le parquet. L'homme de 23 ans a été violemment agressé jeudi à Lyon, dans des circonstances qui restent encore à éclaircir. Il se trouvait dans un état grave, victime d'une commotion cérébrale, après ce déchaînement de violence filmé par certains riverains. Trois jours après l'agression ayant conduit à la mort du militant nationaliste, de nouvelles images ont été diffusées et révélées par BFMTV. On y voit trois personnes se faire frapper par une douzaine d'autres. L'une d'elles semble inanimée au sol. Selon plusieurs militants d'extrême droite, il s'agirait de Quentin. Des images de l'agression ont également été diffusées lors du JT de 20H de TF1.

La scène filmée par un riverain depuis un immeuble est présentée comme se déroulant rue Victor Lagrange, dans le 7e arrondissement, non loin de l'IEP. L'enquête, ouverte pour "coups mortels aggravés" et "violences aggravées", se poursuit. Le parquet de Lyon a indiqué ce dimanche chercher à identifier les "auteurs directs" de l’agression mortelle du jeune militant Quentin, disant avoir pu recueillir "plusieurs témoignages significatifs". Le procureur de Lyon, Thierry Dran tient un point presse ce lundi à 15 heures ce lundi.

"Aujourd’hui, c’est l’ultragauche qui a tué", dit le gouvernement

Selon le gouvernement, le profil des responsables de l'agression ne fait pas vraiment de doute. Le ministre de l'Intérieur a affirmé dimanche soir que "manifestement c’est l’ultragauche qui était à la manœuvre" pointant du doigt la possible implication du groupe antifasciste "La Jeune Garde". "L’enquête permettra de confirmer ou pas si c’étaient des militants de la Jeune Garde. Mais les témoignages vont en ce sens manifestement", dit Laurent Nunez sur France 2.

Sans mettre en cause le mouvement, Emmanuel Macron a, lui, dénoncé un "déferlement de violence inouï". "En République, aucune cause, aucune idéologie ne justifieront jamais que l’on tue", a écrit le chef de l’Etat sur X, appelant au calme. Le ministre de la Justice Gérald Darmanin adopte le même discours que le ministre de l'Intérieur. "Aujourd’hui, c’est l’ultragauche qui a tué, c’est incontestable", a déclaré le garde des Sceaux, invité du Grand Jury RTL-Public Sénat-Le Figaro-M6 dimanche. "Il y a en effet des discours politiques, notamment ceux de La France insoumise et de l’ultragauche, qui mènent malheureusement (…) à une violence très débridée sur les réseaux sociaux, une violence extrême sur les réseaux sociaux et dans le monde physique", a-t-il développé.

Interrogé sur le sujet ce lundi 16 février, le député européen (Place publique) Raphaël Glucksmann évoque des "images révoltantes", se disant "pris par le dégoût, la révolte, l'indignation, la colère". "Il n'a rien d'antifasciste dans ce qu'il s'est passé, on ne lynche pas, on ne tue pas en démocratie", déplore-t-il. Et de marteler : "La violence politique c'est la négation de la démocratie". "Clairement La France insoumise brutalise le débat public depuis des semaines et des mois", a-t-il lâché au micro de RTL. Enfin, selon la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon, "LFI encourage depuis des années un climat de violence. LFI a des liens avérés et assumés avec des groupes d’ultragauche extrêmement violents". Elle pointe la "responsabilité morale de LFI dans ce climat de violence exacerbé", sur BFMTV.

Les Insoumis n'ont "rien à voir avec cette histoire" clame Mélenchon

Des accusations qui ont fait bondir le leader historique du mouvement. "Nous n'avons rien à voir avec cette histoire et ceux qui nous accusent sont des calomniateurs", a réagi Jean-Luc Mélenchon lors d'un meeting à Montpellier. "Nous exprimons notre sidération, mais aussi notre empathie et notre compassion pour la famille, pour les proches", a-t-il ajouté, soulignant avoir "dit des dizaines de fois que nous étions hostiles et opposés à la violence". "La France insoumise ne porte aucune responsabilité" dans ce drame, a ainsi affirmé Manuel Bompard sur LCI, le coordinateur de LFI.

Mise en cause, la "Jeune Garde", groupe antifasciste cofondé par le député LFI Raphaël Arnault et dissous en juin 2025 assure ne pas être responsable du drame. "La Jeune Garde ayant suspendu toutes ses activités dans l'attente d'une décision du Conseil d'Etat (contre le décret prononçant sa dissolution, NDLR), elle ne saurait être tenue pour responsable des tragiques événements ayant eu lieu à Lyon" jeudi, écrit le groupe dans un communiqué signé de son avocate, Aïnoha Pascual. "Seul le parquet confirmera" un éventuel lien entre l'agression et la Jeune Garde a tenu à tempérer le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, ce lundi au micro de France Inter.

De son côté, le collectif Némésis, proche de l'extrême droite, a affirmé que Quentin avait été agressé par des militants antifascistes dont certains issus de la Jeune Garde, sans que le parquet n'ait établi pour sa part un tel lien à ce stade de l'enquête. Dans son communiqué, Némésis affirme avoir reconnu parmi les agresseurs de Quentin un collaborateur parlementaire du député LFI Raphaël Arnault, qui serait un "membre actif de la Jeune Garde".

"Un guet-apens méthodiquement préparé" ?

L'agression de Quentin D. a eu lieu en marge d'une conférence donnée par l'eurodéputée Rima Hassan à Lyon. Le jeune homme accompagnait le collectif d'extrême droite Némésis, venu perturber le rendez-vous de l'eurodéputée LFI. Rima Hassan a justement pris la parole après cette agression. "Une enquête doit faire toute la lumière sur les circonstances de ces faits graves et inacceptables que je condamne fermement", a écrit l'eurodéputée LFI sur le réseau social X.

"Le jeune Quentin n'était ni agent de sécurité, ni membre d'un quelconque service d'ordre, il n'avait aucun antécédent judiciaire", a néanmoins souligné Me Fabien Rajon, l'avocat de la famille. Selon le collectif Némésis, un groupe d'antifas est à l'origine de cette agression. Il "a toujours défendu ses convictions de manière non-violente", a également assuré l'avocat de la famille.

Selon Me Rajon, "un guet-apens, méthodiquement préparé, semblerait bien avoir été tendu à Quentin par des individus organisés et entraînés, en très large surnombre et armés, pour certains le visage masqué, ayant effectué des repérages préalables et disposant a priori de complicités", a déclaré l'avocat de la famille du défunt. "Ces faits, s'ils sont confirmés par l'enquête (...) constituent un crime", ajoute-t-il.