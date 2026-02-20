Mort de Quentin Deranque : les circonstances de sa mort et le "coup fatal" au centre de l'enquête
Six hommes ont été mis en examen pour "homicide volontaire" après la mort de Quentin Deranque. Les enquêteurs doivent désormais déterminer "les faits qui ont entraîné la mort" dit le procureur et qui en est à l'origine.
Quentin Deranque, un militant nationaliste de 23 ans a été battu à mort jeudi 12 février dernier en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan à l'Institut d'études politiques de Lyon (Rhône) pendant qu'il assurait la sécurité des membres du collectif Némésis venus pour mener une action de contestation.
Selon les informations du Monde, sept jeunes hommes soupçonnés d’avoir participé aux violences ayant entraîné la mort de Quentin Deranque ont été mis en examen, dans le cadre de l’instruction judiciaire ouverte pour homicide volontaire et complicité, violences aggravées et association de malfaiteurs, jeudi 19 février. Six d'entre eux l'ont été pour "homicide volontaire" et Jacques-Elie Favrot, l’assistant du député LFI Raphaël Arnault, pour "complicité". Il reste toutefois "plusieurs personnes à identifier", a précise le procureur de la République de Lyon.
Tous "contestent l'intention" de tuer
Le chef retenu contre Jacques-Elie Favrot confirme qu’il "n’a pas donné de coups directs susceptibles d’avoir causé le décès", a réagi son avocat, Me Bertrand Sayn. De son côté, un autre proche du parlementaire insoumis - Adrian B. - qui travaillait dans l’équipe du député jusqu’à quelques jours avant les faits, a lui été mis en examen pour homicide volontaire et écroué a expliqué à l’AFP son avocat, Me Benoît Courtin. Tous "contestent l’intention" de tuer, a ajouté le magistrat.
En outre, six des mis en examen ont été placés en détention provisoire. Le septième a été placé sous contrôle judiciaire, assorti d’une interdiction de participer à des manifestations ainsi que d’une mesure d’éloignement du territoire de la ville de Lyon. Deux des suspects ont des antécédents judiciaires : l’un pour vol et port d’arme, l’autre pour violence et usage de stupéfiants lorsqu’il était mineur. Un troisième est sous le coup d’un contrôle judiciaire, dans le cadre d’une information judiciaire en cours à Paris pour des violences aggravées en raison de la race, de l’ethnie ou la religion.
Désormais, l'enquête va devoir déterminer qui sont les auteurs du "coup fatal" ou des coups qui ont causé la mort du militant identitaire de 23 ans Quentin Deranque. Cette semaine, le procureur de la République de Lyon précisait que l'autopsie du corps de Quentin Deranque avait permis de déterminer qu'il présentait "des lésions à la tête, un traumatisme crânio-encéphalique majeur et mortel à brève échéance".
Jacques-Elie Favrot a reconnu pendant sa garde à vue avoir porté des coups lors des différentes scènes de violences. Il a aussi admis avoir participé à l’attaque qui a visé Quentin Deranque et trois militants identitaires isolés, mais estime qu’il n'est pas l’auteur des coups les plus violents susceptibles d'avoir causé la mort de Quentin Deranque. "Il n’a pas voulu la mort de Quentin. Il regrette terriblement. Il est dévasté par ce drame", a déclaré au Monde son avocat.
"Pour l'instant, on ne s'est occupé que des faits qui ont entrainé la mort" de Quentin Deranque "mais les juges d'instruction sont saisis de l'ensemble des faits", expliquait le procureur de la République de Lyon, Thierry Dran, jeudi 19 février. "L'information judiciaire sera assez longue", a-t-il prédit. Les magistrats veulent "comprendre ce qu’il s’est passé bien avant, pendant, et même après", conclut-il.
19/02/26 - 23:45 - Cinq suspects mis en examen dans l'affaire du meurtre de Quentin Deranque
FIN DU DIRECT - D'après le parquet de Lyon au Figaro, ce sont désormais cinq personnes qui ont été mises en examen dans l'affaire de la mort de Quentin Deranque. Dans le détail, quatre le sont pour meurtre, violences aggravées et association de malfaiteurs. La dernière l'est pour complicité de meurtre par "instigation, violences aggravées et association de malfaiteurs". Il semble qu'il s'agisse de Jacques-Élie Favrot, son avocat ayant évoqué ce chef d'inculpation plus tôt dans la soirée.
19/02/26 - 23:09 - Jules Charles P. à son tour placé en détention provisoire
Selon BFMTV, après Paul L., un certain Jules Charles P. vient d'être à son tour placé en détention provisoire. Il passait, comme Jacques-Élie Favrot et Paul L. avant lui, devant le juge des libertés et de la détention ce jeudi soir. Comme Paul L., il est mis en examen pour "homicide volontaire", ce qui n'est pas le cas de l'assistant parlementaire Jacques-Élie Favrot
19/02/26 - 22:07 - Le jeune Paul L. a son tour placé en détention provisoire
Alors qu'il présente jusqu'ici un casier judiciaire vierge, Paul L., 20 ans, a été placé en détention provisoire ce jeudi soir, après Jacques-Élie Favrot. Cet étudiant est le plus jeune mis en cause dans l'affaire du meurtre de Quentin Deranque.
19/02/26 - 21:22 - Jacques-Élie Favrot placé en détention provisoire
Après sa mise en examen pour complicité d'homicide, l'assistant parlementaire du député insoumis Raphaël Arnault, Jacques-Élie Favrot, a été placé en détention provisoire, a indiqué son avocat, Me Bertrand Sayn, pour qui le chef retenu "confirme" que le jeune homme de 24 ans "n’a pas donné de coups directs susceptibles d’avoir causé le décès".
19/02/26 - 20:10 - Trois suspects mis en examen, Jacques-Elie Favrot poursuivie pour "complicité de meurtre"
Trois premiers suspects dont Jacques-Elie Favrot ont été mis en examen rapporte BFMTV d'une source proche de l'enquête. Deux personnes ont été mises en examen pour "homicide volontaire" sur le militant nationaliste Quentin Deranque. Mais Jacques-Elie Favrot, assistant parlementaire du député insoumis Raphaël Arnault a été mis en examen pour "complicité de meurtre par instigation".
19/02/26 - 19:23 - La famille de Quentin Deranque souhaite une requalification des faits
La famille de Quentin Deranque "prend acte" des réquisitions du parquet de Lyon concernant la mise en examen pour "homicide volontaire" et le placement en détention provisoire de sept suspects, a fait savoir l'avocat des parents de la victime sur BFMTV. Me Fabien Rajon ajoute que la famille "souhaite" que les faits soient qualifiés en "meurtre en bande organisée".
Alors que plusieurs suspects "restent à identifier" a rappelé le procureur de le République, ces derniers "seraient bien inspirés, quelle que soit leur implication dans cette affaire, de se rapprocher des services de police et de gendarmerie et de se mettre à disposition de la justice", a affirmé Me Fabien Rajon.
19/02/26 - 18:57 - Un troisième assistant parlementaire de Raphaël Arnault fait partie des suspects
Alors que Jacques-Elie Favrot, un des assistants parlementaires du député insoumis Raphaël Arnault, ferait partie des sept suspects en passe d'être mis en examen pour 'homicide volontaire" après la mort de Quentin Deranque. Mais selon les information du Parisien, un autre de ces suspects a occupé ce poste auprès de l'élu. Il s'agit d'un certain Adrian B. présenté comme un ancien stagiaire du député. Le jeune homme de 24 ans a effectivement été en stage au cours du premier semestre 2025, mais il a aussi été embauché en CDD en qualité d’assistant parlementaire entre septembre 2025 et janvier 2026.
Le troisième assistant parlementaire de Raphaël Arnault suspecté d'être mêlé à l'affaire ferait partie des quatre suspects soupçonnés de "recel de malfaiteurs" et remis en liberté à l'issue de la garde à vue ce jeudi.
19/02/26 - 18:26 - Trois suspects ont des antécédents judiciaires
Concernant les sept suspects poursuivis pour "homicide volontaire" contre Quentin Deranque, deux ont des antécédents judiciaires a indiqué le procureur de la République de Lyon. L'un a déjà été condamné pour des violences et des usages de stupéfiants par le tribunal pour enfants, tandis que l'autre a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de vol et de port d'armes. "Un des mis en cause fait actuellement l'objet d'un contrôle judiciaire (...) à la suite des violences aggravées en raison de la race, l’ethnie ou la religion", a ajoute Thierry Dran.
19/02/26 - 17:24 - Ce que l'on sait du profil du sept suspects mis en examen
Concernant le profil des sept personnes déférées devant le juge, le procureur de la République a précisé qu'il s'agissait d'hommes "âgés de 20 à 26 ans" et étant pour l'essentiel "étudiants, employés dans le privé, sans emploi" et l'un d'eux est "assistant parlementaire". Ce dernier serait Jacques-Elie Favrot selon les informations de BFMTV, ce que n'a pas confirmé le procureur. Trois des suspects ont déclaré avoir fait partie ou être proche de la mouvance d'ultra-gauche. Aucun des suspect n'a d'antécédents judiciaires, mis à part deux individus respectivement connus pour des faits liés au trafic de stupéfiants et pour port d'arme.
19/02/26 - 17:19 - Plusieurs personnes "restent à identifier"
Le procureur de la République a indiqué dès le début de la conférence de presse que plusieurs personnes "restent à identifier", que "de très très nombreuses investigations" ont été menées par les forces de l'ordre afin d'identifier les responsables et que celles-ci se poursuivent. Cela signifie que de nouvelles interpellations restent possibles.
19/02/26 - 17:17 - Le placement en détention provisoire requis pour les sept suspects
Le parque de Lyon a requis le placement en détention provisoire des sept suspects devant être mis en examen a fait savoir le procureur. Il justifie cette décision par le risque de troubles à l'ordre public, le risque de concertation entre les individus et le risque de disparition de preuves.
19/02/26 - 17:14 - Cinq des suspects interpellés ont reconnu "avoir porté des coups", mais nié "l'intention d'homicide"
Sur les sept personnes déférées devant le juge en vue d'une mise en examen, deux ont refusé de s'expliquer sur les faits qui sont reprochés. Les cinq autres ont reconnu "leur présence sur les lieux". "Certains" ont également admis "avoir porté des coups à Quentin Deranque ou/et à d'autres victimes" a déclaré le procureur. Les sept suspect ont en revanche "tous contest[é] l'intention d'homicide".
19/02/26 - 17:10 - Sept suspects doivent être mis en examen pour "homicide volontaire" sur Quentin Deranque
Sur les onze personnes interpellées pour la mort de Quentin Deranque, trois femme et un homme mis en cause pour recel de malfaiteurs ont été remis en liberté et seront convoqués ultérieurement. Les sept autres gardés à vue sont présentés à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen pour "homicide volontaire" sur la personne de Quentin Deranque a fait savoir le procureur de la République de Lyon, Thierry Dran.
19/02/26 - 16:27 - Le procureur de Lyon va prendre la parole
Le procureur de la République de Lyon, Thierry Dran, doit s'exprimer à 17 heures pour faire le point sur l’enquête sur la mort du militant nationaliste de 23 ans, Quentin Deranque.