Mort de Quentin Deranque : les circonstances de sa mort et le "coup fatal" au centre de l'enquête

Six hommes ont été mis en examen pour "homicide volontaire" après la mort de Quentin Deranque. Les enquêteurs doivent désormais déterminer "les faits qui ont entraîné la mort" dit le procureur et qui en est à l'origine.

Quentin Deranque, un militant nationaliste de 23 ans a été battu à mort jeudi 12 février dernier en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan à l'Institut d'études politiques de Lyon (Rhône) pendant qu'il assurait la sécurité des membres du collectif Némésis venus pour mener une action de contestation.

Selon les informations du Monde, sept jeunes hommes soupçonnés d’avoir participé aux violences ayant entraîné la mort de Quentin Deranque ont été mis en examen, dans le cadre de l’instruction judiciaire ouverte pour homicide volontaire et complicité, violences aggravées et association de malfaiteurs, jeudi 19 février. Six d'entre eux l'ont été pour "homicide volontaire" et Jacques-Elie Favrot, l’assistant du député LFI Raphaël Arnault, pour "complicité". Il reste toutefois "plusieurs personnes à identifier", a précise le procureur de la République de Lyon.

Tous "contestent l'intention" de tuer

Le chef retenu contre Jacques-Elie Favrot confirme qu’il "n’a pas donné de coups directs susceptibles d’avoir causé le décès", a réagi son avocat, Me Bertrand Sayn. De son côté, un autre proche du parlementaire insoumis - Adrian B. - qui travaillait dans l’équipe du député jusqu’à quelques jours avant les faits, a lui été mis en examen pour homicide volontaire et écroué a expliqué à l’AFP son avocat, Me Benoît Courtin. Tous "contestent l’intention" de tuer, a ajouté le magistrat.

En outre, six des mis en examen ont été placés en détention provisoire. Le septième a été placé sous contrôle judiciaire, assorti d’une interdiction de participer à des manifestations ainsi que d’une mesure d’éloignement du territoire de la ville de Lyon. Deux des suspects ont des antécédents judiciaires : l’un pour vol et port d’arme, l’autre pour violence et usage de stupéfiants lorsqu’il était mineur. Un troisième est sous le coup d’un contrôle judiciaire, dans le cadre d’une information judiciaire en cours à Paris pour des violences aggravées en raison de la race, de l’ethnie ou la religion.

Désormais, l'enquête va devoir déterminer qui sont les auteurs du "coup fatal" ou des coups qui ont causé la mort du militant identitaire de 23 ans Quentin Deranque. Cette semaine, le procureur de la République de Lyon précisait que l'autopsie du corps de Quentin Deranque avait permis de déterminer qu'il présentait "des lésions à la tête, un traumatisme crânio-encéphalique majeur et mortel à brève échéance".

Jacques-Elie Favrot a reconnu pendant sa garde à vue avoir porté des coups lors des différentes scènes de violences. Il a aussi admis avoir participé à l’attaque qui a visé Quentin Deranque et trois militants identitaires isolés, mais estime qu’il n'est pas l’auteur des coups les plus violents susceptibles d'avoir causé la mort de Quentin Deranque. "Il n’a pas voulu la mort de Quentin. Il regrette terriblement. Il est dévasté par ce drame", a déclaré au Monde son avocat.

"Pour l'instant, on ne s'est occupé que des faits qui ont entrainé la mort" de Quentin Deranque "mais les juges d'instruction sont saisis de l'ensemble des faits", expliquait le procureur de la République de Lyon, Thierry Dran, jeudi 19 février. "L'information judiciaire sera assez longue", a-t-il prédit. Les magistrats veulent "comprendre ce qu’il s’est passé bien avant, pendant, et même après", conclut-il.