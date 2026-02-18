Menace à la bombe contre le siège de LFI : des représailles en lien avec la mort de Quentin ?

Le siège national de La France insoumise, situé à Paris, a été évacué après une "menace à la bombe" ce mercredi 18 février. La menace intervient dans un contexte de fortes tensions après la mort de Quentin Deranque.

Panique chez La France insoumise. Le siège nationale du parti, situé dans le 10e arrondissement de Paris a été évacué ce mercredi 18 février en fin de matinée "suite à une menace à la bombe", a fait savoir Manuel Bompard, coordinateur de LFI sur X. Le député des Bouches-du-Rhône a précisé que "les services de police sont sur place" pour sécuriser les lieux et procéder aux vérifications nécessaires, tandis que "l'ensemble des salariés et des militants sont en sécurité" en dehors des locaux.

Ce sont les services de police qui ont reçu la menace à la bombe précise le parti auprès de BFMTV. En plus du siège du parti, des habitations et écoles voisines ont également été évacuées. Un périmètre de sécurité a été bouclé ajoute la chaîne d'information en continu.

Véritable menace ou canular visant à faire peur à la formation politique ? Impossible de savoir pour l'heure. Reste que cette menace à la bombe intervient dans un climat de tensions extrêmes après la mort de Quentin Deranque. Ce jeune militant nationaliste a été battu à mort jeudi 12 février en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan à l'Institut d'études politiques de Lyon pendant qu'il assurait la sécurité du collectif Némésis venu pour mener une action de contestation.

Plusieurs suspects ont été interpellés dans le cadre de l'enquête ouverte pour meurtre, dont certains sont soupçonnés d'avoir pris par au passage à tabac. Parmi ces suspects, quelques-uns sont fichés S pour radicalisation politique en raison de leur appartenance à la Jeune Garde, un groupe antifasciste lyonnais réputé proche de LFI et dissous en juin 2025 pour actions violentes.

Les soupçons concernant certains membres de la Jeune Garde éclaboussent directement LFI, accusée par les politiques du centre et de la droite de porter une "responsabilité morale" dans la mort de Quentin Deranque. Notamment parce que le fondateur de la Jeune Garde, Raphaël Arnault, est l'un des députés insoumis siégeant à l'Assemblée nationale et que son assistant parlementaire Jacques-Elie Favrot fait partie des personnes interpellées.

Compte tenu du contexte, la menace à la bombe, avérée ou fausse, contre le siège de LFI peut être interprétée comme une force de représailles contre le parti de gauche. Le scénario est encore hypothétique et des investigations seront surement menées pour tenter de retrouver le ou les auteur(s) des menaces.

Plusieurs permanences de LFI prises pour cible

D'autant que depuis la mort de Quentin, plusieurs permanences de LFI ont été vandalisées ou dégradées selon le parti. Une plainte a été déposée le samedi 14 février par le député Aurélien Le Coq après la dégradation de la façade de sa permanence parlementaire, laquelle a été revendiquée par le groupuscule Nouvelle Droite. Le local a été recouvert de peinture rouge et d'affiches sur l'agression de Quentin. Le local de campagne de la candidate LFI à la mairie de Tours, Marie Quinton, a également été recouverte de messages tels que "LFI tue" ou "Assassins".