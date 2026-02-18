"Celui qui frappe" : qui est Jacques-Elie Favrot, alias "Jef" ? Son rôle définit par la Jeune Garde antifasciste

Membre du mouvement antifasciste la Jeune Garde et proche d'un député de LFI, Jacques-Elie Favrot est l'une des sept personnes suspectées d'"homicide volontaire" après la mort du militant nationaliste Quentin Deranque à Lyon.

Il est l'une des onze personnes interpellées dans l'enquête sur la mort du militant nationaliste Quentin Deranque, survenue le 12 février à Lyon. Il est surtout l'un des sept suspects placés en garde à vue pour "homicide involontaire" et celui dont le nom a le plus retenu l'attention : Jacques-Elie Favrot, surnommé "Jef".

Ce membre de la Jeune Garde, mouvement antifasciste de l'ultra-gauche lyonnaise fondé par Raphaël Arnault en 2018, est peu connu du public. Originaire de la région lyonnaise, et issu d'une famille d'agriculteurs selon les informations de 20Minutes, il a fait des études en master de sciences politiques à l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne (UJM).

Jacques-Elie Favrot est un homme discret sur les réseaux sociaux, mais il est présenté comme un "cadre solide" de la Jeune Garde par l'un de ses membres contacté par Le Parisien. Il aurait même une place de choix de part sa proximité avec le fondateur du mouvement. "Jef" et Raphaël Arnault sont "deux meilleurs potes" selon la source du Parisien. Le militant est décrit comme "loyal" au meneur du groupe et chargé de "sa sécurité". Mais non seulement de faire partie de la Jeune Garde, Jacques-Elie Favrot a également fréquenté "un groupe antifasciste d'action au niveau de Lyon destiné à taper" et à "rendre des comptes" selon le membre anonyme de la Jeune Garde.

Un goût pour la violence que "Jef" aurait défendu au sein de la Jeune Garde lorsqu'il s'agissait de définir les méthodes d'action et de lutte contre les mouvements d'ultra-droite lyonnais. "Avec d'autres, on ne voulait pas provoquer les coups de l'extrême droite, l'objectif ce n'était pas de fracasser des mecs gratos. Alors que Jef, lui, il est en plein dedans. C'est celui qui frappe", affirme la source du Parisien. Et la même d'ajouter : "C'est Jef qu'on envoie dans d'autres villes pour défoncer les mecs et dire que c'est notre territoire. Pour lui, c'est faire le boulot. Il se plie aux ordres".

Assistant parlementaire auprès d'un député LFI

Jacques-Elie Favrot n'a pas caché son appartenance à la Jeune Garde de Lyon lorsqu'il a commencé à travailler pour l'Assemblée nationale. Au contraire, des soupçons et des accusations concernant son implications dans plusieurs agressions menées par des groupes antifascistes ont été signalé par des élus. "Jef" a rejoint les bureaux de l'hémicycle en tant qu'assistant parlementaire de Raphaël Arnault, après que ce dernier a été élu député insoumis de la 1ère circonscription du Vaucluse aux législatives de 2024.

Le mis en cause dans l'affaire sur le mort de Quentin Deranque a toutefois été écarté de ses fonctions parlementaires le mardi 17 février, quelques heures avant son interpellation. Le député, et fondateur de la Jeune Garde, Raphaël Arnault a annoncé avoir engagé "les procédures pour mettre fin à son contrat" à l'Assemblée laissant à l'enquête la charge de "déterminer les responsabilités" de son collaborateur.

Mais avant la cessation de ses activités, Jacques-Elie Favrot a vu ses accès à l'hémicycle suspendus dès le 16 février sur décision de la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet "afin de prévenir les troubles à l'ordre public que sa présence est susceptible de susciter".

Des accusations de violences par la droite et l'extrême droite

Cité par plusieurs témoins comme un des suspects ayant participé à l'agression mortelle de Quentin Deranque en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan à Lyon, Jacques-Elie Favrot avait déjà été accusé de violences dans de précédentes affaires. Plusieurs médias de droite et d'extrême droite comme Frontières ont évoqué plusieurs faits de violence auxquelles le militant antifa aurait participé et pour lesquelles des plaintes auraient été déposées. Le syndicat étudiant Uni, historiquement classé à droite, a également accusé "Jef" d'avoir agressé certains de ses militants à Sainte-Etienne. Malgré ces accusations, Jacques-Elie Favrot n'aurait jamais été condamné selon les informations de 20Minutes.