Marche blanche pour Quentin Deranque à Lyon : parcours, craintes, nombre de personnes attendues… tout ce qu'il faut savoir

Une marche blanche est organisée, ce samedi 21 février, à Lyon en hommage à Quentin Deranque, militant nationaliste battu à mort. La préfecture a autorisé ce rassemblement.

L'essentiel Une marche blanche en hommage à Quentin Deranque est prévue à Lyon ce samedi 21 février. Le jeune militant a été tué il y a plus d'une semaine. Son agression mortelle a fait énormément réagir. Et ce rassemblement suscite de vives inquiétudes. Mais la préfecture a validé son organisation et le parcours.

La manifestation doit se tenir dans le VIIe arrondissement de Lyon. Le cortège doit s'élancer dans l'après-midi, à 15 heures. Les parents du jeune homme ne seront pas présents, selon leur avocat, Me Fabien Rajon. Entre 1 500 et 3 000 personnes sont attendues à cette marche blanche. Un important dispositif de sécurité est prévu sur place pour maintenir l'ordre.

"J'appelle tout le monde au calme", a déclaré Emmanuel Macron, présent au Salon de l'Agriculture, ce samedi matin. Ce rassemblement doit être un "moment de recueillement et de respect", selon le chef de l'État. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a réclamé l'annulation de cette manifestation.

Dernières mises à jour

12:30 - Les déclarations de la préfète du Rhône sur le dispositif de sécurité Moins de trois heures avant la marche blanche organisée en hommage à Quentin Deranque, la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a pris la parole en milieu de journée. "Toutes les conditions de sécurité ont été prises", a-t-elle affirmé. Concernant le dispositif de sécurité, elle a annoncé la mobilisation d'effectifs importants de police et de gendarmerie. Le dispositif est "adapté" et "solide", a déclaré la préfète du Rhône. À ce stade, il n'y a eu aucune interpellation, selon Fabienne Buccio. 12:17 - Des militants de pays frontaliers attendus à Lyon Jusqu’à 3 000 personnes sont attendues à Lyon ce samedi après-midi pour rendre hommage à Quentin Deranque. Des militants issus de pays étrangers pourraient aussi se rendre à Lyon. Ils devraient être des dizaines, selon une source policière à franceinfo. Ces personnes devraient venir d’Italie, de Belgique ou encore d’Allemagne. 11:35 - Jordan Bardella espère "le plus grand calme" Jordan Bardella a demandé aux membres de son parti d'éviter de se rendre aux hommages. Pour le président du parti, "il est important de respecter la volonté de la famille" de Quentin Deranque. Les parents espèrent un "rassemblement dans le calme, dans la retenue et sans expression", a indiqué leur avocat, Me Fabien Rajon. "Cette manifestation, comme l'ensemble des hommages, doit s'organiser dans le plus grand calme", a également affirmé Jordan Bardella, craignant de possibles actions venant de l'ultragauche visant à provoquer le désordre. 11:26 - La dispersion de la marche, un point clé de la sécurité Des craintes sur de possibles affrontements à Lyon. "Le réel enjeu sera la dispersion de la marche", a affirmé une source policière à BFMTV. La marche blanche doit débuter aux alentours de 15 heures dans le VIIe arrondissement. Le cortège doit s'étendre sur 1,4 km. Des affrontements entre militants de l'ultragauche et de l'ultradroite pourraient notamment se produire après la fin du rassemblement. 10:58 - Pourquoi le rassemblement a-t-il été autorisé ? Les explications de la préfète du Rhône La préfecture a donc validé la tenue de cette marche blanche à Lyon en hommage à Quentin Deranque. "Après échange avec les forces de l'ordre, nous pensons vraiment que pour prévenir le risque de troubles à l'ordre public, il est préférable de disposer d'organisateurs identifiés, d'un parcours préparé, plutôt qu'être face à une multiplication d'hommages sauvages", a notamment expliqué la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, selon des propos relayés par RTL. Plusieurs centaines de policiers vont assurer l'encadrement de cet événement. "C'est une marche en hommage à quelqu'un qui est décédé dans notre ville et ça me semble normal que cette marche puisse avoir lieu sous certaines conditions", a aussi confié la préfète du Rhône. 09:42 - La crainte de débordements à Rennes La préfecture d'Ille-et-Vilaine a validé l'organisation d'un rassemblement à Rennes pour rendre hommage à Quentin Deranque. Il est prévu ce samedi 21 février à partir de 11 heures. Un autre rassemblement visant à "empêcher cette commémoration" est aussi prévu à la même heure et au même endroit, selon les informations du Monde. Cette manifestation a été annoncée sur les réseaux sociaux. Une centaine de policiers et des drones vont être déployés sur place. 09:21 - "J'appelle tout le monde au calme", les mots d'Emmanuel Macron avant la marche blanche Emmanuel Macron s'est exprimé, samedi 21 février, à quelques heures de la marche blanche en hommage à Quentin Deranque du côté de Lyon. "J'appelle tout le monde au calme", a notamment déclaré le président de la République, en visite au Salon de l'Agriculture. Le locataire de l'Élysée a parlé d'un "moment de recueillement et de respect", "ça doit d'abord d'être cela". Le chef de l'État a aussi annoncé la tenue, en début de semaine, d'une réunion avec le gouvernement sur les groupes d'action violente.

La marche blanche prévue à Lyon en mémoire de Quentin Deranque le samedi 21 février aura bien lieu. La préfecture du Rhône a autorisé la tenue de la manifestation comme l'avait annoncé le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez. "Je ne peux interdire une manifestation que quand il y a des risques majeurs de troubles à l'ordre public, et que je ne suis pas en mesure de le contenir", annonçait le locataire de Beauvau ce vendredi matin sur RTL. Plusieurs élus lyonnais ont pourtant appelé à l'interdiction de la marche blanche, à commencer par le maire écologiste Grégory Doucet qui estimait jeudi que l'"interdiction de cette manifestation constitue la seule décision responsable" compte tenu des risques de troubles à l'ordre public et des risques d'affrontements.

La manifestation sera "encadrée pour éviter tout débordement" a assuré le ministre. Le locataire de Beauvau a évoqué un dispositif policier "extrêmement important" composé d'effectifs locaux et de renforts mobiles "en nombre conséquent" déployés autour du cortège et en périphérie. Ce qu'a confirmé la préfète en évoquant une marche "encadrée strictement par la mobilisation d'un dispositif de sécurité important".

Quel est le tracé de marche blanche pour Quentin Deranque ?

La manifestation censée rendre hommage à Quentin Deranque, militant nationaliste battu à mort le 12 février en marge d'une conférence de l'eurodéputée insoumise Rima Hassan à l'institut d'études politiques de Lyon, doit se tenir dans le 7e arrondissement de la capitale des Gaules. Le cortège prendra son départ à 15 heures "sur la place Jean Jaurès, passera par la rue Pré-Gaudry, par la rue Crépet, puis le boulevard Yves Farge, avant d’arriver rue Victor Lagrange où se sont déroulés les faits", a détaillé la préfète. Le trajet de la marche blanche est long de 1,4 kilomètre.

Le point d'arrivée de la marche blanche inquiète la maire d'arrondissement, Fanny Dubot, qui précise qu'il s'agit d'une "petite rue" située "contre la voie ferrée" . "Ça met en danger tout le monde, et notamment les habitants de cette rue", ajoute l'élue citée par France 3. Or, entre 2 000 et 3 000 personnes sont attendues lors de la manifestation, selon les estimations avancées par le ministre de l'Intérieur. Des estimations que le renseignement territorial revoit toutefois légèrement à la baisse, avec entre 1 500 et 2 000 personnes, dont environ 600 militants actifs d’ultradroite, selon sa note qu'a pu consultée Le Parisien.

Des centaines de militants d'ultra-droite et d'ultra-gauches mobilisés ?

Si la marche blanche organisée en hommage à Quentin Deranque inquiète autant, c'est parce qu'elle pourrait donner lieu à des affrontements entre des militants d'ultra-droite et d'autres d'ultra-gauche. La manifestation, déclarée en préfecture par la militante anti-avortement et proche du jeune nationaliste Aliette Espieux, va rassembler des membres d'organisations d'ultra-droite, a confirmé le ministre de l'Intérieur. Environ 1 000 militants de ce bord politique sont attendus à la manifestation, selon une source policier contactée par franceinfo, dont quelques dizaines de personnes venant de pays voisins comme l'Italie, la Belgique ou l'Allemagne.

Selon la note du renseignement consultée par Le Parisien, une dizaine de groupuscules d'ultradroite est attendue dans le cortège samedi. Parmi eux : le collectif féministe Némésis, La cocarde étudiante, Action française, Génération Europe, Patria Albiges (Albi), Lotherbund (Lorraine), Ingouvernables Nancy et Jeunes d’Or (Montpellier). La présence d'un influenceur d'ultradroite est également mentionnée sans que son nom ne soit révélé. L'organisatrice de la marche blanche, Aliette Espieux, a toutefois assuré que l'objectif n'était pas "d'en découdre".

Face à cette mobilisation, des groupes d'ultra gauche lyonnais ont appelé à "ne pas laisser la rue" à l'ultra-droite sur les réseaux sociaux. En réaction, environ 1 500 militants de la région sont attendus sur place pour organiser une contre-manifestations, selon la même source policière citée par franceinfo. Les renseignements n'ont toutefois pas détecté de volonté d'affrontements à ce stade. Au contraire, les militants seraient appelés à "se confiner".

Les parents de Quentin Deranque appellent à une manifestation "sans expression politique"

Dans un contexte politique explosif, des débordements et des affrontements violents ne sont cependant pas à écarter. D'autant que l'affiche annonçant la marche blanche pour Quentin Deranque pointe du doigt les "antifas" accusés d'avoir tué la victime. En parallèle, des tracts mis en circulation par l'ultra-gauche appellent à "tenir tête aux racistes et à la police qui les protègent" ou à "l'autodéfense populaire", rapporte France 3. Les parents de Quentin Deranque ont fait savoir qu'ils ne participeront pas à la marche blanche organisée pour leur fils. Ils ont également appelé les personnes souhaitant s'agréger à l'initiative à le faire "sans expression politique", a précisé leur avocat, Me Fabien Rajon sur RTL.

Du côté des politiques, le président du Rassemblement national Jordan Bardella a recommandé à ses élus de ne pas se rendre à la marche blanche organisée en mémoire de Quentin Deranque. Le parti, qui a accusé La France insoumise d'avoir une responsabilité dans la mort du militant nationaliste en raison de ses liens avec des groupes antifascistes d'ultra-gauche, s'est également défendu d'avoir des liens comparables avec des groupuscules d'extrême droite. Ne pouvant ignorer les remarques sur les origines historiques du parti, Jordan Bardella a assuré que Marine Le Pen s'était affairée à nettoyer les rangs du RN.