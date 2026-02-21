Projet d'attentat dans le Nord : deux adolescents mis en examen, plusieurs cibles évoquées

Deux mineurs de 16 ans ont été interpellés dans le Nord. Les adolescents sont soupçonnés d'avoir voulu commettre un attentat. Ils ont été mis en examen.

Deux adolescents de 16 ans mis en examen pour un projet d'attaque djihadiste sur le sol français. Ces deux mineurs sont soupçonnés d'avoir projeté un attentat visant un lieu public. Selon les informations de BFMTV, vendredi 20 février, ils ont été interpellés dans le département du Nord en début de semaine puis placés en garde à vue. Ils ont été mis en examen pour "association de malfaiteurs en vue de la préparation d'atteintes aux personnes".

L'un des deux lycéens a été placé en détention provisoire tandis que l'autre est désormais visé par un contrôle judiciaire. "L'un d'eux, nourrissant une forme de fascination pour la propagande et les figures djihadistes, a reconnu avoir projeté de commettre une action violente [...] avec emploi d'une arme à feu qu'il envisageait de dérober", selon le Parquet national antiterroriste (PNAT). L'adolescent a aussi indiqué qu'il s'était procuré des produits chimiques afin d'effectuer des tests de combustion à son domicile. Ils ont été interpellés par la direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI).

Un projet d'attentat pouvant viser deux lieux avec du public

L'autre adolescent est accusé d'avoir "contribué à renforcer ses convictions radicales violentes", souligne le PNAT. Les lycéens sont soupçonnés d'avoir voulu mener une attaque dans un lieu pouvant accueillir de nombreuses personnes. Un projet d'attentat visant une salle de concert ou un centre commercial est évoqué. Une information judiciaire a été ouverte. Ces deux interpellations ont eu lieu dans le cadre d'une enquête préliminaire menée par le PNAT depuis début février.

À la fin du mois de janvier, le procureur de la République antiterroriste, Olivier Christen, a réalisé un bilan de l'année 2025. Selon lui, 22 mineurs ont été mis en examen pour une infraction terroriste suivie par le PNAT. Ce nombre correspond au "tiers des procédures ouvertes en 2025 et 20% des personnes mises en examen au cours" de l'année passée.