Lyon : un salut nazi adressé à un rabbin, une enquête ouverte... Ce que l'on sait

À Lyon, une enquête a été ouverte après le signalement d'un salut nazi visant un rabbin, samedi 21 février. Une plainte a été déposée.

Un rabbin pris à partie du côté de Lyon. Un homme est soupçonné d'avoir effectué un salut nazi au religieux et d'avoir crié "Free Palestine", ce samedi 21 février. Plusieurs personnes auraient lancé ces cris dans un second temps. D'après les premiers éléments relayés, la scène s'est déroulée, en fin d'après-midi, dans le 1er arrondissement de Lyon, où avait lieu une manifestation en hommage à Quentin Deranque, militant identitaire mort après avoir été passé à tabac. Le rabbin a porté plainte et une enquête a été ouverte, selon les informations dévoilées par RTL et franceinfo, dimanche 22 février.

Les faits se seraient produits entre 17 heures et 18 heures tout près d'un restaurant lyonnais. Le rabbin "marchait avec un groupe d'enfants en direction de la synagogue pour l'office religieux avant 17h45", a expliqué la préfecture du Rhône. Un individu aurait alors fait un salut nazi et en criant, dans le même temps, "Free Palestine". Le religieux et les enfants n'ont pas été la cible de violences physiques. Cependant, d'après la préfecture, d'autres personnes auraient quitté le restaurant dans la foulée pour crier "Free Palestine".

La préfecture dénonce des "faits graves"

Après ces actes, le rabbin a porté plainte dans la soirée, après 23 heures, selon les informations de RTL. Ce salut nazi et ces cris "Free Palestine" sont-ils liés à la marche blanche organisée en hommage à Quentin Deranque ? La préfecture du département s'est exprimée sur le sujet. Le lien entre les deux événements n'est pas établi "à ce stade", a-t-elle précisé. Des chants nazis et des insultes racistes ont notamment été signalés au rassemblement organisé après la mort du jeune militant. La préfète du Rhône a échangé ce dimanche avec le grand rabbin. "La préfète a eu au téléphone ce dimanche matin le grand rabbin pour lui dire qu'elle suivait avec attention les suites données à ces faits graves", a indiqué la préfecture.