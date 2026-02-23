Rixe au Salon de l'agriculture : un crachat à l'origine des violences ? Les images de l'altercation

Quinze personnes ont été interpellées après une rixe ayant éclaté au Salon de l'agriculture le dimanche 22 février. Un différend sur un stand de nougat serait à l'origine des violences.

Des violences au deuxième jour du Salon de l'agriculture 2026. Quinze personnes ont été interpellées au pavillon 4 du Parc des expositions de Paris, le dimanche 22 février en fin de journée, après une rixe a fait savoir la préfecture de police dans un communiqué. Les autorités ont indiqué que le motif des l'altercation était "ignorée à ce stade", mais plusieurs hypothèses sont avancées. Un "différend commercial" est évoqué par Europe 1, tandis qu'un "crachat" aurait été le point de départ des violences selon les informations de Franceinfo.

Différend ou crachat, c'est autour d'un stand de nougat que la rixe a éclaté. Des visiteurs du Salon de l'agriculture ont pris part à l'altercation, de même que des personnes semblant être les exposants du stand de nougat.

Les images de la rixe montrent que plusieurs coups de poing et de pied ont été échangés. Certains auteurs des violences ont même utilisé des planches en bois pour frapper d'autres individus. Un couteau aurait également "été exhibé par l'un des protagonistes sans qu'il en fasse usage", précise la préfecture dans ce communiqué. Sur les vidéos, un objet semblant être un couteau utilisé pour couper du nougat est brandi par un individu.

Les autorités n'ont pas précisé si et combien de personnes ayant pris par à la rixe ou ayant été situé à proximité ont été blessées. Mais elles ont indiqué qu'un policier et un gendarme "ont été légèrement blessés" lors de leur intervention pour mettre fin à cette rixe et ont décidé de porter plainte. Par ailleurs, au moins une personne a été emmenée à l'infirmerie du Salon de l'Agriculture selon Europe 1.

Après la rixe, le Centre National des Expositions et Concours agricoles (Ceneca) a condamné la bagarre "avec la plus grande fermeté", dans un communiqué. Les organisateurs du Salon de l'agriculture ont également promis "des dispositifs renforcés et une vigilance constante". Selon eux, "l'ensemble des dispositifs de sécurité a fonctionné conformément aux protocoles en place, permettant un déroulement fluide de l'événement". Le Ceneca a rappelé que "la sécurité des visiteurs, des exposants et des équipes demeure [sa] priorité absolue".