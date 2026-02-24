Incendie de Crans-Montana : une vidéo inédite montre le départ de feu pour la première fois

Le ministère public du canton du Valais a présenté de nouvelles images du bar "Le Constellation", le soir de l'incendie. Une d'entre elles montre le moment exact de l'embrasement de la mousse au plafond.

De nouvelles images de l'origine du drame. Ce lundi 23 février 2026, le ministère public du canton du Valais a publié de nouvelles images du bar "Le Constellation" à Crans-Montana le 31 décembre dernier, que BFMTV a pu consulter. La vidéo qui circule désormais sur les réseaux sociaux est sans équivoque : la mousse acoustique collée au plafond prend feu en un instant au contact de l'engin pyrotechnique planté sur une bouteille.

Sur ces images, on distingue Cyane Panine - décédée dans l'incendie - sur les épaules de Matthieu, un autre serveur qui a été gravement blessé. La jeune femme tient deux bouteilles de champagne équipées de bougies "fontaine". Assise sur les épaules de son collègue, elle circule dans la boîte de nuit et ne se rend pas compte que le plafond est entrain de s'embraser. Les fêtards eux non plus ne savent pas encore ce qui se joue à cet instant.

L'employée n'avait pas suivi de formation en "sécurité incendie"

Alors que le petit groupe rebrousse chemin, la soirée suit son cours et la mousse insonorisante fixée au plafond du sous-sol continue de s'embraser. Le casque porté par Cyane aurait pu limiter son champs de vision lors de l'instant fatidique. Selon ses parents, cette employée saisonnière n'avait "jamais suivi de formation en matière de sécurité incendie", relate Blick.

Lors de cette soirée du Nouvel An dans le bar "Le Constellation", 41 personne sont perdu la vie et 115 ont été blessées. Parmi les morts âgés de 14 à 39 ans, figurent 23 Suisses, dont un binational franco-suisse, et 18 étrangers : huit Français, six Italiens, dont un Italo-Emirati, un Belge, une Portugaise, un Roumain et un Turc.

Les conclusions provisoires de l'enquête indiquent que l'incendie au bar "Le Constellation" a bien été déclenché par les étincelles de bougies "fontaine", utilisées lors de cette animation au sein de l'établissement. L'enquête devra encore préciser les circonstances exactes du drame, notamment le respect des normes de sécurité par les propriétaires et les potentielles défaillances dans les contrôles préalables. Le couple de Français propriétaire des lieux fait l'objet d'une enquête pour "homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence".