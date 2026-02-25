Accident mortel dans le Pas-de-Calais : trois morts, deux blessés et des mineurs mis en cause ? Ce que l'on sait

Un terrible accident de la route a fait trois morts et deux blessés graves dans la nuit du mardi 24 au mercredi 25 février, à Libercourt, dans le Pas-de-Calais.

Drame dans le Pas-de-Calais. Dans la nuit du mardi 24 au mercredi 25 février 2026, vers 2h45, deux véhicules sont entrés en collision frontalement sur le boulevard Ferdinand-Darchicourt, à Libercourt. Une route départementale pourtant pas spécialement connue pour être accidentogène, selon le maire de la commune auprès de BFMTV. L'accident a tout de même fait trois morts et deux blessés graves. Parmi les victimes, quatre mineurs âgés de 15 ans.

L'accident a été particulièrement violent. Auprès de la chaîne d'information en continu, une témoin a expliqué avoir entendu "un gros boum" et vu notamment un "moteur renfoncé directement dans la voiture". Et d'ajouter : "Quand j'ai retourné ma tête, j'ai vu les corps... C'était choquant." Un choc tel que deux victimes ont dû être désincarcérées par les pompiers. Adjoint au maire, Daniel Kania a expliqué à BFMTV que l'une des voitures avait été "emboutie" dans un arbre, tandis que la seconde, celle conduite par l'un des adolescents, était "en sens inverse" et "complètement écrasée".

Qui sont les victimes de l'accident de Libercourt ?

À bord du premier véhicule, une Audi A3 pas signalée comme étant volée, se trouvaient quatre adolescents âgés de 15 ans. Les deux passagers arrière sont décédés sur le coup. Le conducteur et le passager avant ont été transportés par les secours dans un état grave au Centre hospitalier de Lille, selon Le Parisien. Le pronostic vital des deux adolescents était alors engagé.

Dans la deuxième voiture, une Volkswagen qui arrivait en sens inverse, rapporte Le Figaro, le conducteur et unique passager est également mort sur le coup. Selon Le Parisien, cet homme de 39 ans partait au travail lorsqu'il a eu l'accident. Désincarcéré par les secours à leur arrivée sur place, il a été déclaré mort dans la foulée, d'après les pompiers qui étaient présents en nombre. Vingt-cinq ont en effet été réquisitionnés pour gérer cet accident mortel.

Une enquête en cours, mais déjà une piste évoquée

S'il a été établi que les deux véhicules se sont percutés frontalement, on ignore encore la raison qui a conduit à ce choc. Une enquête a été ouverte par le parquet de Béthune, rapporte Le Parisien. Une piste est toutefois évoquée par le maire de Libercourt auprès de BFMTV. Selon lui, les adolescents se déplaçaient à une "vitesse excessive", à environ "150 km/h", et, juste avant la collision, un feu rouge aurait été "brûlé".

Outre la vitesse du véhicule conduit par les adolescents, une autre piste doit être étudiée. Des prélèvements sanguins doivent ainsi être effectués pour déterminer si le jeune conducteur, qui n'avait par ailleurs pas encore le permis, avait consommé de l'alcool, des stupéfiants ou du protoxyde d'azote.