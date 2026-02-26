Mort de Louise : l'enquête prend une nouvelle tournure, le principal suspect accusé d'autres crimes

Le meurtrier présumé de Louise, onze ans, retrouvée dans un bois en février 2025, a été mis en examen pour des viols commis sur deux adolescentes avant la mort de la collégienne.

Le 7 février 2025, Louise, une collégienne de onze ans était portée disparue à Epinay-sur-Orge, en Essonne. Son corps, meurtri de nombreuses plaies au niveau des zones vitales, sera retrouvé le lendemain dans un bois des Templiers à Longjumeau. À l'époque, le meurtrier présumé de Louise, Owen Legrand, était décrit comme un homme "pénible" et "violent", bien que sa famille soit elle, perçue comme "sans histoire" par certains habitants du même quartier.

Il était décrit au moment du drame comme un "très gros accro aux jeux vidéo", comme indiqué par une source proche du dossier auprès du Parisien. En revanche, "il n'avait pas du tout le profil d'un taré qui peut tuer une gamine, pas du tout", abonde une seconde source. Le jeune homme était plongé dans une colère noire après une "altercation en ligne avec un autre joueur", au cours d'une partie de Fortnite. Il a ensuite dit aux enquêteurs être sorti de chez lui vêtu d'une doudoune et dissimulant un couteau de type opinel dans sa poche "avec l'intention de voler ou de racketter une personne pour se calmer".

"Il l'a attirée dans le bois des Templiers sous le prétexte d'y avoir perdu un objet. Alors qu'il voulait fouiller son sac, elle s'est mise à crier. Paniqué par ses cris, il la fait tomber à terre et lui a porté plusieurs coups de couteau", indiquait Grégoire Dulin, le procureur d'Evry. Owen Legrand a été mis en examen et a été placé en détention provisoire. Ce jeudi 26 février 2026, BFMTV révèle de nouvelles informations concernant le principal suspect du meurtre de la petite Louise.

Deux adolescentes accusent Owen Legrand de viol

Owen Legrand est accusé par deux adolescentes de les avoir violées en 2021 et 2023, révèle la chaîne info. La première était âgée de seize ans lors des faits. Elle explique avoir rencontré Owen Legrand sur les réseaux sociaux, avant de le fréquenter à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il la "viole dans sa chambre". Malgré une plainte, aucune mise en examen n'a été prononcée. Owen, lui, a reconnu une relation sexuelle mais consentie.

Une seconde jeune fille a déposé plainte seulement "quelques jours" après le meurtre de Louise, précise BFMTV. Elle assure avoir "reconnu son violeur au moment de sa médiatisation autour du meurtre de la collégienne de onze ans", apprend-on. Elle explique avoir été violée plusieurs fois alors qu'elle était âgée de 15 ans. Ici, Owen conteste à la fois les viols et les relations sexuelles.

Il a été placé en garde à vue en en mai 2025 puis mis en examen pour viols sur mineures. Au micro de la chaîne d'informations en continu, l'avocate d'Owen Legrand "conteste avec la plus grande fermeté les faits qui lui sont reprochés" et affirme "n'avoir jamais imposé le moindre acte sexuel à qui que ce soit".