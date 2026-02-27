Accident de tramway à Milan : plusieurs victimes, des images terribles

Un tramway a déraillé à Milan en Italie, puis a percuté un bâtiment. Au moins une personne est décédée et des dizaines de blessés sont à déplorer.

Un terrible accident de tramway a eu lieu à Milan en Italie ce vendredi 27 février vers 16h. Le train de la ligne 9 a déraillé au niveau de la Viale Vittorio Veneto, quittant les voies sur lesquelles il circulait, et a percuté un bâtiment. A l'intersection, le véhicule a tourné alors qu'il devait aller tout droit. Il a renversé un feu de circulation et a brisé la vitrine d'un restaurant.

Au moins une personne a perdu la vie et il y aurait une quarantaine de blessés à déplorer, dont certains le seraient gravement. La plupart sont des passagers qui ont chuté au moment de l'accident. Ils ont été transportés à l'hôpital. Des personnes se sont retrouvées coincées sous le tram, a indiqué le quotidien italien la Corriere Della Sera. La personne décédée serait un homme extrait des décombres, probablement un passant et non un passager, selon la chaine de télévision italienne Sky TG24.

" Le tram a fait une embardée, a accéléré et a percuté un immeuble. J'étais montée au premier arrêt, Repubblica, et j'étais debout à côté du conducteur. Ils m'ont tous percutée", a raconté une passagère. De nombreuses ambulances se sont rendues sur les lieux du drame. Des images de l'accident ont été dévoilées par les médias italiens.

Les causes du déraillement restent pour le moment inconnues, mais plusieurs médias avancent l'hypothèse d'une vitesse trop élevée. Il s'agissait d'un modèle Tramling tout neuf, mis en service quelques semaines plus tôt. C'est l'un des premiers bidirectionnels de la ville, doté d'une cabine de conduite à chaque extrémité.