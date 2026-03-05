Mort de Nahel : sa mère s'indigne et accuse la justice après une décision concernant le policier

La cour d'appel de Versailles a annoncé, jeudi 5 mars, que le policier ayant tué Nahel Merzouk à Nanterre en juin 2023 sera jugé pour "violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner" et non pour "meurtre". Une décision incompréhensible pour la mère de l'adolescent.

Le 27 juin 2023, Nahel Merzouk, 17 ans, avait été tué lors d'un contrôle routier à Nanterre par le policier Florian M après un refus d'obtempérer. La cour d'appel de Versailles a indiqué, jeudi 5 mars, que le brigadier serait jugé pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et non plus pour meurtre. La cour d'appel "n'a pas suivi les juges d'instruction quant à l'intention homicide, estimant qu'il n'était pas établi que Florian M. était animé, au moment du tir, de la volonté d'ôter la vie au conducteur", a détaillé la cour d'appel dans un communiqué cité par franceinfo. Dans un premier temps, le fonctionnaire avait été renvoyé devant les assises pour meurtre, mais il avait fait appel de cette décision. Selon la cour, le policier "a pu avoir la conviction qu'en redémarrant, la Mercedes était susceptible de porter atteinte à l'intégrité physique de tiers ou à la sienne".

"Je ne m'attendais pas du tout à cette décision", a réagi Mounia, la mère de Nahel, interrogée par RTL jeudi 5 mars. "Je suis très déçue par la justice. On se demande si ces magistrats ont réellement consulté le dossier", a-t-elle ajouté. "Je n'ai plus confiance en la justice [...] Ils me privent du procès de mon fils, ils le tuent une deuxième fois. Je ne peux pas accepter ça", a estimé la mère de l'adolescent. "La vidéo parle d'elle-même, on le voit très bien. Là, ils ne l'ont pas violemment frappé, ils l'ont tué", a affirmé Mounia.

"Je ne lâcherai rien", annonce la mère de Nahel

Cependant, la mère de Nahel a indiqué qu'elle n'allait pas "baisser les bras". "Je ne lâcherai rien, j'ai que ça à faire, je dois me battre pour mon fils", a-t-elle insisté. "Il a sorti son arme, il a tiré à bout portant [...] J'aurais tellement voulu voir mon fils à 20 ans", a regretté Mounia. Me Frank Berton, avocat de la mère de Nahel, a, lui aussi, dénoncé cette décision, qui implique que le procès du policier aura lieu devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine et non devant une cour d'assises. Interrogé par BFM TV, l'avocat a estimé que "la cour d'appel de Versailles confisque le débat" autour de "l'intention homicide" du policier. Le renvoi pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner signifie que le policier ne pourra pas être condamné pour meurtre, quelle que soit l'issue du procès. Selon Me Frank Berton, il s'agit d'une "décision politique" afin que le policier n'aille pas "devant un jury populaire en cour d'assises". "On craint, avec les jurys populaires, une décision excessive, dans un sens ou dans l'autre", a-t-il détaillé. À l'inverse, les cours criminelles sont composées uniquement de magistrats professionnels.