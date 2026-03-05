Affaire Elisa Pilarski : pourquoi le chien Curtis doit mourir selon le parquet

Christophe Ellul, était jugé pour "homicide involontaire" dans le cadre de la mort d'Elisa Pilarski. Jeudi 5 mars, le parquet a requis une peine de quatre ans de prison avec sursis contre l'homme ainsi que l'euthanasie de son chien, Curtis, soupçonné d'avoir tué sa compagne.

Après la mort d'Elisa Pilarski, mordue à mort en 2019, un procès pour "homicide involontaire" s'est tenu durant trois jours. Jeudi 5 mars, le parquet a requis quatre ans de prison à l'encontre de Christophe Ellul et a demandé l'euthanasie de son chien, Curtis, soupçonné d'avoir tué sa compagne. La veille, l'homme avait reconnu que son animal était l'auteur des morsures mortelles. Le Parisien rappelle que 56 plaies ont été retrouvées sur le corps d'Elisa Pilarski, qui était enceinte au moment des faits. Christophe Ellul, 51 ans, était jugé plus de six ans après la mort de sa compagne. Il était entendu pour homicide involontaire aggravé par trois circonstances : l'importation illégale de Curtis, le dressage "au mordant" de ce chien, une pratique illégale en France, et l'absence de précaution pour éviter qu'Elisa Pilarski, femme fluette (1,52 m pour 56 kg) et enceinte, n'ait à s'occuper seule de ce pitbull d'une vingtaine de kilos.

Le corps d'Elisa Pilarski avait été retrouvé par son compagnon dans une forêt alors qu'elle était partie promener le chien Curtis, un pitbull importé illégalement en France par le prévenu. Lors de ses réquisitions, la procureure a rappelé qu'après être entré sur le territoire français, "Curtis n'a eu aucun suivi vétérinaire en France", rapporte BFM TV. Elle a également reproché à Christophe Ellul l'accoutumance de Curtis au mordant. S'appuyant sur les conclusions de l'expert qui a observé le chien, elle a indiqué que le dressage de Curtis avait été mal réalisé par son maître.

Le parquet requiert l'euthanasie du chien Curtis

Après ces observations, la procureure de la République a demandé la requalification en homicide involontaire par l'agression d'un chien, sans circonstance aggravante, avant de requérir quatre ans de prison contre Christophe Ellul et l'euthanasie de Curtis. L'enquête a montré que le chien, une fois "obnubilé sur l'acte/morsure", devenait "hors de contrôle", indique franceinfo. Deux jours après la mort d'Elisa Pilarski, le chien s'en est pris à son maître. Trois jours plus tard, il a mordu la bénévole de la fourrière qui l'amenait pour un examen chez un vétérinaire. Dans une attestation, celui-ci souligne que le chien "n'a jamais montré de signes précurseurs de morsure (grognements…) et que les morsures ont été particulièrement longues et délétères". "Ce chien apparaît donc comme dangereux et imprévisible", conclut-il. De plus, un éducateur comportementaliste canin qui l'a aussi examiné a estimé que le "chien semble avoir un instinct de chasse démesuré, éveillé et encouragé par et pour le sport". "Il ne semble pas faire de distinction entre les partenaires sociaux, les gens et les chiens, et le boudin du mordant, voire le gibier", ajoute-t-il.