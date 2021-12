Pearl Harbor : pourquoi les Japonais ont-ils attaqué Hawaï en 1941 ?

Le 7 décembre 1941, le Japon attaque la base américaine de Pearl Harbor faisant près de 2 500 morts. Cet évènement déclenche aussitôt l'entrée en guerre des Etats-Unis lors de la Seconde Guerre mondiale.

Alliés de l'Allemagne et de l'Italie, le Japon décide d'attaquer la base américaine de Pearl Harbor afin d'affaiblir la flotte américaine. Le but est de faciliter la conquête de l'Asie du Sud-Est et d'assouvir les ambitions expansionnistes des Japonais. Suite à cette attaque qui a fait près de 2 500 morts, les Etats-Unis décident d'entrer en guerre en se ralliant à la France et au Royaume-Uni. Hormis leur participation au Débarquement du 6 juin 1944 et à plusieurs opérations en Europe, les Américains vont devoir combattre le Japon dans de nombreuses batailles au cœur du Pacifique. En parallèle, les Alliés décident de la création d'une bombe atomique au cours du projet Manhattan. Cette bombe est finalement utilisée sur les villes japonaises de Nagasaki et Hiroshima en août 1945 pour mettre un terme définitif à la Seconde Guerre mondiale. Découvrez dans le diaporama ci-dessous les images de l'attaque de Pearl Harbor, cet événement qui a profondément marqué les Etats-Unis.

Isolée au coeur du Pacifique, la base navale de Pearl Harbor a été ravagée par une attaque aérienne surprise de l'armée japonaise, le 7 décembre 1941, pendant la Seconde Guerre mondiale. Le nom de Pearl Harbor résonne encore comme un traumatisme dans la mémoire américaine. Comment, en l'espace de quelques heures, ce site a-t-il pu connaître un tel niveau de destruction ? Retour sur la matinée apocalyptique d'il y a 75 ans.

L'attaque-surprise de Pearl Harbor a lieu le dimanche 7 décembre 1941. La base militaire est bombardée le matin par deux fois : à 7h30, puis à 8h30. Les Japonais déploient leur flotte aéronavale contre la base navale américaine. La soudaineté de l'attaque provoque la mort de 2 400 Américains et fait plus de 1 100 blessés. Du côté des forces nippones, on dénombre seulement 64 décès. Parmi les grands évènements du XXᵉ siècle, l'attaque de Pearl Harbor est considéré comme l'un des plus marquants de l'histoire des Etats-Unis et justifie son implication dans la Seconde Guerre mondiale.

Lors de la Seconde Guerre mondiale, le Japon fait partie des forces de l'Axe. Par conséquent, le pays est l'allié de l'Allemagne et de l'Italie. Face à l'occupation nippone sur le territoire chinois et à ses ambitions expansionnistes, les Etats-Unis forment une alliance avec la Chine. En plus de geler les crédits financiers du Japon, le président Roosevelt crée un embargo sur les matières premières, comme le pétrole, à destination de l'archipel nippon. Cette réaction a un impact notable sur l'armement des forces militaires japonaises. Malgré des tentatives de négociation, les deux pays campent sur leurs positions. Les préparatifs de l'attaque de Pearl Harbor sont confiés au commandant en chef Isoroku Yamamoto, lui-même placé sous les ordres de l'amiral Chuichi Nagumo.

L'attaque de Pearl Harbor a lieu le dimanche 7 décembre 1941. Le déploiement des forces nippones se déroule de nuit, au large des côtes. Les premières observations sur appareils de reconnaissance sont faites entre 4h et 6h du matin. Sous les ordres du capitaine Mitsuo Fuchida, la première vague se compose de 183 avions. A 7h, les appareils sont remarqués par les opérateurs, mais aucune alerte n'est donnée. Entre 7h30 et 8h, les premiers bombardements ont lieu. Ils sont coordonnés avec des attaques de sous-marins sur la flotte américaine. La seconde vague survient entre 8h30 et 9h45. Elle implique 167 appareils japonais. Elle est menée par le lieutenant-commandant Shigekazu Shimazaki. En l'espace de deux heures, l'armée américaine est prise au dépourvu. Elle déplore des pertes humaines et matérielles conséquentes. Malgré les défenses antiaériennes américaines à l'œuvre, la flotte aéronavale japonaise est presque intacte. Elle compte la perte de 29 avions et de 5 sous-marins.

Le port de Pearl Harbor se situe sur l'île d'Oahu, au sein de l'archipel d'Hawaï. Il s'agissait d'un port spécialisé dans la culture et le commerce d'huîtres perlières jusqu'à la fin du XIXᵉ siècle. Le port se niche dans une baie peu profonde. En 1884, les Etats-Unis en font une base navale. Cette décision survient en aval de la signature du traité de réciprocité avec le royaume d'Hawaï en 1875. En contrepartie, l'Etat hawaïen est autorisé à exporter en exclusivité du sucre vers les Etats-Unis, sans avoir à s'acquitter de droits de douane. Pour les forces armées américaines, Pearl Harbor est un site stratégique qui révèle son importance lors de la guerre hispano-américaine de 1898. En 1908, Pearl Harbor devient également un chantier naval. La base militaire a pour objectif principal d'asseoir la présence américaine dans le Pacifique et de développer ses forces aériennes. Elle vise aussi à endiguer l'expansionnisme de l'empire du Japon. Après des exercices et des simulations militaires, le général Harry Yarnell met en garde contre une potentielle attaque de l'île d'Oahu, particulièrement exposée et vulnérable à l'ennemi, dès 1932.

La carte de Pearl Harbor

Du côté des Etats-Unis, on dénombre 2 403 morts et 1 178 blessés. Un peu moins de la moitié des décès, soit 1 177 morts, sont dus à la perte du cuirassé USS Arizona. On compte également la destruction de 188 avions et de 3 navires américains. Des dégâts à l'importance variable sont observés sur 11 autres bateaux et environ 130 avions. Pour l'empire japonais, les pertes se limitent à 64 décès dans leurs rangs. Quatre sous-marins de poche japonais sont coulés. Un autre est capturé par l'armée américaine. En ce qui concerne les forces aériennes japonaises, 29 avions sont détruits.

A la suite de l'attaque de Pearl Harbor, les Etats-Unis entrent en guerre aux côtés des forces alliées dont font partie la France, le Royaume-Uni et le Canada. Le président Roosevelt signe la déclaration de guerre le 11 décembre 1941. Sept mois plus tard, les Alliés initient le projet Manhattan qui débouche sur la création de la bombe atomique. Cette arme donne lieu aux bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, respectivement les 6 et 9 août 1945, entraînant la reddition, puis l'effondrement de l'empire japonais. L'attaque de Pearl Harbor marque également le début de la guerre du Pacifique qui dure près de quatre ans, jusqu'au 2 septembre 1945. Une commission d'enquête américaine se déroule en décembre 1941 et met en avant les négligences et les manquements des officiers de base en fonction ce jour-là. Jusqu'en juillet 1946, six autres commissions ont lieu. A cela s'ajoute aussi une commission spéciale.

Réalisé par Michael Bay et produit par Jerry Bruckheimer en 2001, le film Pearl Harbor retrace l'attaque historique de Pearl Harbor du point de vue des protagonistes américains de la base navale. Le casting du film se compose entre autres de Ben Affleck, Kate Beckinsale, Josh Hartnett, Jennifer Garner, sans oublier Jon Voight, Tom Sizemore, Cuba Gooding Jr. et Alec Baldwin. Au cours des trois heures de programme, l'histoire évoque également d'autres événements marquants de la Seconde Guerre mondiale tels que la bataille d'Angleterre et le raid de Doolittle. Avec près de 450 millions de dollars générés au box-office mondial, Pearl Harbor a été un succès commercial incontestable. De la part des spécialistes comme du public, les critiques sont en revanche plus mitigées.

Certains spécialistes le définissent même comme un "film de propagande". Outre la tonalité manichéenne du propos, cela tient à plusieurs approximations historiques. On songe à l'attaque des hôpitaux qui n'a pas eu lieu de la même manière, à l'état de santé de Roosevelt exagéré ou encore à des incohérences dans la hiérarchie militaire. On peut aussi évoquer des anachronismes dans les équipements et les véhicules, comme l'utilisation des catapultes de porte-avions qui n'existaient pas à l'époque. De même, on distingue des raccourcis temporels pour faire coïncider la bataille d'Angleterre avec la trame principale. S'il se montre divertissant et spectaculaire, Pearl Harbor se révèle donc relativement éloignée des faits réels.

Dans un but de commémoration, il est possible de visiter les sites mémoriaux et historiques de Pearl Harbor. Au départ d'Honolulu, il faut prévoir une demi-journée pour réaliser une excursion qui inclut la visite du Battleship Row et du Monument national. Ce dernier propose de nombreuses expositions dédiées à la Seconde Guerre mondiale. Par la suite, le trajet comprend une escale au mémorial de l'USS Arizona. Accessible par bateau, celui-ci a été construit au-dessus de l'épave du cuirassé. A noter que la base navale de Pearl Harbor est toujours en activité. Il s'agit essentiellement d'un port militaire qui fournit des services de maintenance et forme le personnel militaire. Elle accueille des sous-marins ainsi que des navires de surface. Depuis 1964, la base navale de Pearl Harbor est reconnue comme site historique national.