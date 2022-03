Guerre d'Algérie : revoir la série documentaire diffusée par France 2

France télévisions diffuse les 14 et 15 mars plusieurs films documentaires sur la guerre d'Algérie à partir d'images d'archives. Tous les aspects du conflit y sont abordés, même les sujets les plus "tabous"...

Pour fêter les 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie, France 2 diffuse une émission inédite à partir d'images d'archives. "C'était la guerre d'Algérie" est une série de cinq films documentaires réalisés par le journaliste Georges-Marc Benamou. Déjà visionnable en streaming en cliquant sur le lien précédent, la série est diffusée en prime time les 14 et 15 mars 2022. Elle aborde la guerre d'Algérie sans tabou, s'attardant sur le sujet de la colonisation, des promesses non tenues, des combats et des massacres. Les témoignages de Français ou d'Algériens émaillent ces documentaires pour faire toute la lumière sur cette période qui a marqué la France tout autant que l'Algérie.

La guerre d'indépendance de l'Algérie éclate le 1er novembre 1954 avec la Toussaint rouge, une série d'attentats commis par le FLN (front de libération nationale) qui souhaite émanciper le pays de la présence française. L'Algérie est en effet une colonie française depuis 1830. En 1955, l'état d'urgence est déclaré et l'armée française débarque en Algérie. C'est le début d'une guerre meurtrière qui oppose les indépendantistes algériens à l'armée française, aux partisans de l'Algérie française et aux harkis (combattants algériens qui ont secondé l'armée française). Les violences s'enchaînent dans les deux pays, touchant militaires et civils. La bataille d'Alger qui va durer presque toute l'année 1957 en est l'illustration parfaite. Aucun accord n'est trouvé jusqu'à la présidence du général de Gaulle en 1958. Son arrivée au pouvoir va finalement permettre de signer les accords d'Evian, de voter l'indépendance de l'Algérie et de mettre fin au conflit en juillet 1962.

Sur son site internet, l'Ina.fr diffuse depuis le 1er mars 2022, 160 heures d'entretiens inédits sur la guerre d'Algérie. Dans le cadre du 60ème anniversaire de la fin de la guerre en Algérie, l'Institut national de l'audiovisuel a enregistré les souvenirs de 66 témoins de la guerre, qu'ils soient Algériens ou Français, hommes ou femmes. Ces témoignages exclusifs ont été repris dans la série documentaire intitulée "En guerre(s) pour l'Algérie" et visibles en streaming sur le site d'Arte. Pour en savoir plus sur la collection d'entretiens de l'Ina sur le thème de la guerre d'Algérie, vous pouvez consulter le site internet : entretiens.ina.fr.

L'Algérie revendique depuis longtemps son indépendance alors qu'un large mouvement de décolonisation a lieu après la Seconde Guerre mondiale dans le monde entier. Le passage à la lutte armée du FLN (front de libération nationale) est le déclencheur. Les affrontements entre les indépendantistes et l'armée française sont aussi causés par les intérêts économiques de la France, avec la découverte de gisements de pétrole et de gaz sur le territoire algérien en 1951. Le peuple algérien est également déçu par les promesses non tenues par l'État français. A partir, du 1er novembre 1954 et la vague d'attentats perpétrés lors de la Toussaint rouge, les répressions violentes et les conflits internes des partis politiques vont alimenter la guerre en Algérie pendant huit ans.

Le Général de Gaulle à Alger en 1958 © DALMAS/SIPA

Appelé par Jacques Massu et le Comité de salut public après le coup d'Etat d'Alger du 13 mai 1958, le général de Gaulle prend la présidence du Conseil pour gérer la crise algérienne. Il a pour mission de proposer une nouvelle Constitution française pour servir de texte fondateur à la Ve République. Son texte est adopté et il est élu président en décembre. Ce sont ses propositions pacificatrices qui mèneront progressivement à la fin du conflit, à l'indépendance totale de l'Algérie et aux accords d'Évian (1962) ainsi qu'à un traité de commercialisation. Se rendant en Algérie en 1958, il prononce un célèbre discours le 4 juin à Alger. Il s'adresse au peuple algérien en disant : "Je vous ai compris !"

Les généraux Salan, Jouhaud et Challe durant le putsch © DALMAS/SIPA

L'OAS est un groupe constitué de civils et de militaires opposés à l'indépendance de l'Algérie et qui se renforce après l'échec du putsch de 1961. Quatre généraux français ont en effet tenté prendre la tête de l'Algérie le 21 avril 1961. Ils sont finalement arrêtés et condamnés par la France. Les revendications de l'OAS se manifestent par un règne de la terreur, la pose de bombes et des exécutions brutales, notamment en représailles de toute tentative de pacification ou de décolonisation du pays. Leurs actions ciblent les instigateurs de l'indépendance, comme le général de Gaulle qu'ils essaient de tuer à plusieurs reprises, mais également des civils. Pour aller plus loin, voici une vidéo de l'INA résumant cet épisode.

La présidence du général de Gaulle et son discours du 4 juin 1958 montrent que la politique française en Algérie va enfin évoluer. Mais l'indépendance sera remportée progressivement en commençant par des négociations avec le FLN (front de libération nationale) et l'annonce de l'autodétermination de l'Algérie, confortée par un référendum français en 1959. Le "oui" d'ailleurs l'emporte à 75 % en France. Après la signature des accords d'Évian le 18 mars 1962 et malgré des tentatives de putsch et d'assassinat pour compromettre le traité, l'Algérie est officiellement proclamée indépendante le 3 juillet 1962.

Encore aujourd'hui, il est difficile d'évaluer le nombre de pertes humaines. Les répressions disproportionnées, les attentats du FLN et de l'OAS, les émeutes ainsi que les vendettas survenues après l'indépendance ne permettent pas de chiffrer le nombre exact de victimes de la guerre d'Algérie à l'heure actuelle. Concernant les militaires français, on juge approximativement en 1991 qu'il y a eu 25 000 morts pendant la période du conflit. Du côté algérien, le chiffre oscille entre 300 000 et 400 000 personnes décédées et presque 3 000 civils européens.

Au début censurés, puis rapportés ouvertement, les témoignages des soldats et des prisonniers montrent que la torture psychologique et physique avait cours pendant la guerre d'Algérie sans distinction de camps. Partisans de l'Algérie française ou de l'indépendance, armée française ou milice algérienne, tous usaient de moyens de pression pour obtenir des informations, mais également pour la mise en place d'un sentiment de terreur parmi leurs opposants. Certains de ces actes ont été amnistiés après la fin de la guerre.

Hormis le grand nombre de victimes détaillé dans les paragraphes ci-dessus, la guerre d'Algérie a eu de multiples conséquences. La première d'entre elles est la fuite des Pieds-Noirs (européens installés en Algérie depuis plusieurs générations). Entre 800 000 et un million d'entre eux vont quitter l'Algérie en 1962. Ensuite, les harkis, ces combattants algériens qui se sont battus aux côtés des Français, sont pris pour cible par le FLN et plusieurs milliers d'entre eux sont massacrés. D'autres viennent se réfugier en métropole malgré le refus du gouvernement français. En France, la guerre d'Algérie va entraîner le retour au pouvoir du général de Gaulle et la rédaction d'une nouvelle constitution pour instaurer la Ve République. Plusieurs manifestations sont organisées en France durant cette période dont celle du 8 février 1962 à la station de métro Charonne qui va entraîner la mort de plusieurs personnes en raison de violences policières.