Révolution française de 1789 : le docufiction d'Hugues Nancy sur France 2

La Révolution française est un moment charnière dans l'histoire française. À l'occasion de la diffusion du documentaire "Révolution !" mardi soir 13 juillet sur France 2, nous vous proposons de revenir sur les principaux événements de la période révolutionnaire.

La Révolution française de 1789 constitue un tournant dans l'Histoire de France. Elle porte le coup de grâce à la société d'Ancien Régime et à ses fondements : monarchie absolue de droit divin, féodalité, impôts excessifs... Pour autant, cette période historique a, malgré l'avènement d'un système républicain, plongé le pays dans une décennie marquée par les guerres civiles, les conflits idéologiques et la peur. La première partie du documentaire-fiction Révolution ! réalisé par Hugues Nancy est diffusée le mardi 13 juillet à 21h05 sur France 2. Intitulée Entre peur et espérance (1789 - 1791), elle se focalise sur le début des hostilités à Paris en adoptant le point de vue de trois protagonistes embarqués malgré eux dans l'effervescence populaire de la révolte. La deuxième partie, De l'ardeur à l'effroi (1792-1795), se concentre sur la seconde partie de la Révolution, notamment l'exécution et l'avènement de la Terreur. En complément, nous vous proposons de faire le point sur les événements marquants caractéristiques de cette Révolution française.

Résumé de la Révolution française - Période charnière de l'histoire de France, la Révolution française a permis de mettre fin à l'absolutisme des rois de France. Elle . Après avoir été brièvement une monarchie constitutionnelle, la France devient une république à la mort de Louis XVI. Elle est gouvernée par la Convention nationale, le Directoire et enfin le Consulat après le coup d'État du 18 brumaire. Symbole de la fin de la monarchie absolue dans l'Hexagone, la Révolution française de 1789 est l'une des périodes les plus importantes de l'Histoire de France. Fruit de grands bouleversements politiques et sociaux, la Révolution est encore aujourd'hui symbolisée par les célébrations du 14 juillet, date à laquelle les révolutionnaires se sont attaqués à la Bastille. Partout dans le monde, des révolutions populaires ont été engagées à partir des idées transmises par la Révolution française.

Après les règnes fastueux de Louis XIV et de Louis XV, la France attend beaucoup du roi Louis XVI lorsqu'il monte sur le trône en 1774. Le pays connaît notamment une importante crise financière. Les choses s'aggravent avec un hiver 1788 particulièrement rigoureux. Les paysans, les artisans et les commerçants sont les plus touchés. Le coût des denrées alimentaires comme le pain augmente. Le peuple (ou tiers état) se tourne vers Louis XVI qui décide de réunir les états généraux. Tandis que la noblesse et l'Église persistent à vouloir conserver leurs privilèges, le tiers état rédigent des cahiers de doléances qui réunissent les demandes du peuple.

En 1789, Louis XVI convoque les états généraux pour tenter de trouver une solution à la crise économique qui touche le royaume. Le 4 mai 1789, l'assemblée des états généraux se réunie à Versailles avec environ 1 150 députés : 291 appartenant au clergé, 270 appartenant à la noblesse et 578 appartenant au tiers état. À l'ordre du jour, le déficit du budget de la France qui est annoncé dans un discours qui ne cache rien de la situation financière désastreuse du pays. Pour procéder aux premiers votes, le roi confirme que les suffrages s'effectueront par ordre et non par député. Le tiers état refuse cette modalité et choisit de constituer une Assemblée nationale plus juste le 17 juin 1789. Le roi, pour montrer son désaccord, fait fermer la salle où se réunissent les députés. La nouvelle assemblée se réunit donc dans la salle du jeu de paume et fait le serment de rédiger une Constitution pour la France.

Se sentant menacé par l'Assemblée nationale, Louis XVI finit par reconnaître sa légalité, mais il fait aussi venir 20 000 soldats à Paris. Le 9 juillet, le renvoi de Necker, ministre des Finances, provoque les premières agitations parisiennes. La prise de la Bastille constitue le grand événement de la Révolution française. Le 14 juillet 1789, après avoir pillé la caserne des Invalides, le peuple parisien s'attaque à la forteresse convertie en prison pour tenter de récupérer d'autres armes en vue d'une plus grande révolte. Après une longue journée consacrée à défendre son édifice, le marquis de Launay n'a d'autre choix que de capituler.

Durant l'été 1789, la "Grande Peur" se propage dans toute la France. Des rumeurs parlent de mercenaires engagés par la noblesse pour maintenir l'ordre. Les paysans se rebellent et s'en prennent aux nobles. Pour mettre fin à cette jacquerie, les députés votent l'abolition des privilèges le 4 août 1789. Ils font disparaître la dîme et les corvées. Les paysans ont la possibilité de racheter les terres qu'ils cultivaient pour un seigneur. Le 26 août 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est également votée par l'Assemblée. En juillet 1790, c'est la Constitution civile du clergé qui est ratifiée. Elle va séparer les représentants de la religion catholique en deux catégories, les prêtre jureurs (qui ont prêté serment) et les réfractaires. En octobre 1789, Louis XVI est contraint par le peuple d'habiter le palais de Tuileries à Paris. Il tente de fuir le pays le 21 juin 1791, mais il est stoppé à Varennes. En septembre 1791, une monarchie constitutionnelle (monarchie où les pouvoirs du roi sont limités) est finalement ratifiée.

Les défaites se succèdent dans la guerre contre la Prusse et Louis XVI en est rendu responsable suite au manifeste de Brunswick. Le peuple parisien se soulève à nouveau et marche sur les Tuileries le 10 août 1792. Le roi, accusé de trahison, se réfugie à l'Assemblée. Sous la pression populaire, les députés votent l'abolition de la monarchie et la naissance de la Première République avec la création de la Convention nationale (nouveau régime politique). Ils envoient le roi en prison le 13 août 1792. À la fin de l'année 1792, le procès de Louis XVI s'ouvre en France. Il est reconnu coupable de "conspiration contre la liberté publique et la sûreté générale de l'État". Pour beaucoup, sa condamnation constitue le moyen le plus sûr de ne pas voir réapparaître la royauté. Le 21 janvier 1793, Louis XVI est donc conduit sur l'échafaud place de la Révolution à Paris pour être guillotiné. La décapitation de Louis XVI se déroule quelques jours seulement après le vote de sa condamnation.

La Révolution française entraîne une instabilité politique dans le pays qui s'éternise pendant plusieurs années avant que la Première République (1792-1804) ne parvienne finalement à s'imposer. Entre 1793 et 1794, la France connaît ce que les historiens ont baptisé "le régime de la Terreur". Le gouvernement révolutionnaire, mis en place pour contrer les révoltes et les insurrections encouragées par les autres monarchies européennes, se transforme en État d'exception prêt à employer la force militaire pour faire face aux crises intérieures et extérieures. La France doit notamment combattre une coalition de pays européens, puis intervenir dans les guerres de Vendée ou la guerre des Chouans. Avec la Terreur, une loi des suspects est mise en place. Les tribunaux révolutionnaires ont ainsi tout pouvoir pour exercer une justice expéditive contre toutes celles et ceux étant perçus comme ennemis de la Révolution. En juin 1794, Maximilien de Robespierre est à la tête de la Convention nationale et la Terreur est encore renforcée. Robespierre est stoppé par une conspiration en juillet 1794. Son exécution met un terme à la Terreur. En 1795, une nouvelle Constitution est votée et le Directoire remplace la Convention nationale.

Le nombre de morts pendant la Révolution française fait l'objet de nombreux (et vifs) débats entre les historiens. Rares sont ceux qui s'accordent sur un chiffre plus ou moins précis pour évoquer le bilan humain de cette période de l'Histoire de France. Il faut dire que la destruction de nombreuses archives ne les aide pas dans leur mission. Nombreux sont toutefois ceux qui s'accordent sur un bilan d'environ 40 000 morts au cours de la seule période de la Terreur. La Révolution française dans son ensemble aurait fait entre 600 000 et 800 000 morts. La guerre de Vendée et les chouanneries seraient responsables de plus de 200 000 morts.

Les conséquences de la Révolution française sont d'abord politiques avec la fin de l'Ancien régime et l'instauration progressive de la Première République. La Révolution française a également eu des répercussions sur le plan sociétal avec, entre autres, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui accorde à l'ensemble des citoyens les mêmes droits et la même liberté. La séparation des pouvoirs est une autre avancée qui découle de la Révolution française. Elle est également à l'origine de certains symboles de la France comme la Marseillaise ou le drapeau tricolore. L'instabilité engendrée par la Révolution va créer un climat favorable au coup d'état 18 brumaire (9 novembre 1799) et à l'entrée en scène de Napoléon Bonaparte.

La Révolution a apporté d'importantes modifications tant sur le plan politique que culturel. Ainsi, plusieurs symboles et allégories propres à cette période sont désormais durablement intégrés dans les fondements de la République française. En voici une liste non exhaustive :

Le drapeau tricolore , dessiné par le peintre Jacques-Louis David et adopté initialement en tant que pavillon national pour les navires français le 15 février 1794. L’étendard aux bandes verticales bleu-blanc-rouge s'est imposé comme étant le drapeau national de la France. Il a été remplacé à plusieurs reprises depuis la fin de la Révolution mais, depuis 1830 et l'avènement de la monarchie de Juillet, plus aucun changement n'a été apporté. Le rouge et le bleu font allusion aux couleurs de la ville de Paris , tandis que le blanc symbolise la royauté .

, dessiné par le peintre Jacques-Louis David et adopté initialement en tant que pavillon national pour les navires français le 15 février 1794. L’étendard aux bandes verticales bleu-blanc-rouge s'est imposé comme étant le de la France. Il a été remplacé à plusieurs reprises depuis la fin de la Révolution mais, depuis 1830 et l'avènement de la monarchie de Juillet, plus aucun changement n'a été apporté. Le rouge et le bleu font allusion aux couleurs de la , tandis que le blanc symbolise la . Le 14 juillet , date de la prise de la Bastille en 1789 et de la fête de la Fédération en 1790, est depuis 1880 commémoré en tant que jour de la fête nationale .

, date de la prise de la Bastille en 1789 et de la fête de la Fédération en 1790, est depuis 1880 commémoré en tant que . La Marseillaise , un champ de guerre rédigé par Rouget de Lisle sous l'appellation Chant de guerre pour l'armée du Rhin en 1792, est depuis 1795 l' hymne national de la France. (sauf quelques exceptions, notamment pendant la monarchie de Juillet et sous le régime de Vichy).

, un champ de guerre rédigé par Rouget de Lisle sous l'appellation Chant de guerre pour l'armée du Rhin en 1792, est depuis 1795 l' de la France. (sauf quelques exceptions, notamment pendant la monarchie de Juillet et sous le régime de Vichy). Liberté, Égalité, Fraternité , la devise officielle de la République française qui tire ses origines de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

, la de la République française qui tire ses origines de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen , adoptée le 26 août 1789 avec pour objectif initial de rédiger une nouvelle Constitution en s'inspirant de la Déclaration d'indépendance des États-Unis de 1776. Elle demeure encore aujourd'hui l'un des textes de lois français les plus importants et emblématiques.

, adoptée le 26 août 1789 avec pour objectif initial de rédiger une nouvelle Constitution en s'inspirant de la Déclaration d'indépendance des États-Unis de 1776. Elle demeure encore aujourd'hui l'un des textes de lois français les plus importants et emblématiques. Marianne, une jeune femme reconnaissable grâce à son bonnet phrygien et ayant bénéficié de nombreuses représentations iconographiques (par exemple La Liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix en 1830), devient dès 1792 l'allégorie de la liberté et de la République.

