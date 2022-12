Naufrage du Titanic : le film éponyme rediffusé sur TF1 ce mercredi, que s'est-il passé exactement en 1912 ?

TF1 rediffuse le film "Titanic" ce mercredi 7 décembre en prime-time. On vous donne des infos sur la programmation, mais on vous résume aussi l'épisode tragique de 1912.

[Mis à jour le 7 décembre 2022 à 10h57] C'EST AU PROGRAMME ! - Ce mercredi 7 décembre, TF1 rediffuse le long-métrage "Titanic" de James Cameron, et en prime time s'il-vous-plaît ! La grille horaire a en effet fait une place au film mastodonte du cinéma à partir de 21h. C'est la troisième fois en deux ans que la première chaîne d'Europe met à l'honneur la love story de Jack et Rose (Leonardo Dicaprio et Kate Winslet) sur fond de tragédie historique. C'est en effet le film éponyme, énorme succès commercial, qui avait remis l'histoire du naufrage du Titanic sous les feux des projecteurs.

C'était l'un des plus grands paquebots de son époque. Le Titanic a sombré en 1912 alors qu'il ralliait New York depuis Southampton, au cours de son voyage inaugural. Le naufrage a été provoqué par la collision avec un iceberg. Bien que survenue voilà plus d'un siècle, cette catastrophe maritime marque encore les esprits : c'est la plus importante en dehors des périodes de guerre, et la plus grave du début du XXe siècle.

Le naufrage du Titanic a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 avril 1912.

À 650 km au sud-est de l'île de Terre-Neuve.

Un iceberg a éventré la coque du paquebot à tribord. La voie d'eau ainsi créée sous la ligne de flottaison a rapidement provoqué la submersion des cinq premiers compartiments du navire. Le naufrage était alors inéluctable, car le paquebot ne pouvait flotter qu'à condition que quatre compartiments au maximum soient envahis par l'eau. Des hypothèses récentes font état d'un incendie qui aurait déformé et fragilisé la coque du bateau là où il a heurté l'iceberg, avant même son départ.

À 23 h 40, le 14 avril 1912, l'iceberg est signalé droit devant par le veilleur. Trente-sept secondes plus tard, la coque est déchirée par l'iceberg et l'eau entre dans cinq des compartiments. Une coursive du pont E est bientôt envahie par l'eau. À 23 h 50, l'avant du navire s'est déjà enfoncé de 4 m sous l'eau. À 0 h 30, le 15 avril, l'eau s'engouffre dans le grand escalier avant. À 1 h 40, le hall de 1re classe est immergé. À 2 h 17, la passerelle est recouverte par l'eau. À 2 h 19, le paquebot se brise en deux. À 2 h 20, la poupe sombre à son tour.

Selon les estimations, le naufrage du Titanic aurait coûté la mort à environ 1 500 personnes. Plus des trois quarts des membres d'équipage comptent parmi les victimes. Les passagers de 3e classe sont les plus touchés (75 % des victimes), alors que ceux de 1re classe ne comptent que 40 % des morts. Ces chiffres sont à pondérer : 75 % des femmes, toutes catégories confondues, ont survécu au naufrage, tandis que la moitié des enfants ont péri. Au total, 62,2 % des passagers sont morts lors du naufrage.

Michel Navratil, qui avait 3 ans au moment du naufrage, raconte : "Mon père entra dans notre cabine pendant que nous dormions. Il m'habilla très chaudement […]. Un homme que je ne connaissais pas fit de même avec mon frère. Quand j'y pense maintenant, je suis très ému. Ils savaient qu'ils allaient mourir." Daisy Minahan, 33 ans, explique que "Le Titanic coula rapidement. Après qu'il eut disparu sous l'eau, les cris furent horribles." Anna Sophia Turja, une jeune Finlandaise de 18 ans, raconte l'effroi et l'impuissance des rescapés face aux personnes agonisant dans l'eau glacée : "Ils étaient dans l'eau et nous ne pouvions pas les aider…".

Il est assez simple de trouver la liste des survivants du Titanic, telle qu'elle a été établie par l'agence Reuter de New York quelques jours après le naufrage. Le journal Le Matin, à Paris, publia les noms des rescapés dès le 17 avril 1912. La copie de cette édition est consultable en ligne. Cette liste comporte toutefois des noms inscrits en double. Le site Le Bouquinovore a publié une liste qui précise même le prix de leur billet et leur métier.

L'épave du Titanic a été découverte par Jean-Louis Michel de l'Ifremer et le Dr Robert Ballard de l'Institut océanographique de Woods Hole le 1er septembre 1985. Par respect pour les morts, ils n'ont prélevé aucun objet. L'année du centenaire du naufrage, en 2012, l'UNESCO a placé l'épave du Titanic sous la protection de la Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique afin de la protéger des pillages. Toutefois, le mal est fait, et selon les estimations des chercheurs, l'épave aura disparu d'ici à 2050.