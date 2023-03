Renaissance française : ses merveilles dans une émission sur France 2

L'émission "Laissez-vous guider" présentée par Stéphane Bern et Lorànt Deutsch vous transporte à la Renaissance. Dans ce numéro inédit, un parcours historique vous est proposé à l'époque de la Renaissance française.

Dans ce numéro spécial intitulé "Les merveilles de la Renaissance", les deux présentateurs vous propose de plonger au cœur de cette période charnière de l'histoire française. Dans ce parcours historique, les téléspectateurs sont invités à faire connaissance avec la France du XVIe siècle. Avec des reconstitutions en 3 dimensions, une excursion au Louvre et une visite des châteaux de la Loire, le programme vous permettra de mieux cerner la Renaissance française. Tournée notamment dans les châteaux du Clos Lucé, de Chenonceau et de Romorantin-Lanthenay, l'émission met également à l'honneur François Ier et Léonard de Vinci, ce dernier ayant fini sa vie en France.

C'est en Italie que le mouvement de la Renaissance a vu le jour. Celui-ci se caractérise par plusieurs facteurs dont l'humanisme, c'est-à-dire la confiance en l'homme, mais aussi l'esprit de libre examen et l'appétit du savoir. Le mouvement se base également sur l'étude et la redécouverte des civilisations antiques grecques et romaines. Les nombreuses guerres d'Italie vont peu à peu importer le mouvement de la Renaissance en France, notamment grâce au roi François Ier qui est sans doute le plus important de la Renaissance française. Entre grandes découvertes, avancées scientifiques et évolutions des arts et de l'architecture, la Renaissance bouleverse le visage de l'Europe en quelques décennies et lui fait définitivement quitter le Moyen Age.

Quelles sont les origines de la Renaissance française ?

Entre la fin du XVᵉ siècle et jusqu'en 1559, plusieurs conflits vont opposer la France à l'Italie. Les guerres d'Italie vont ainsi se succéder et se comptent au nombre de onze. Outre des défaites et victoires militaires, cette succession de guerres va avoir un impact très important sur la société. Elles vont en effet permettre à un mouvement italien appelé Renaissance de se répandre en France, notamment sous l'impulsion des rois François Ier et Henri II. Tous deux sont des figures de proue du mécénat, un phénomène largement lié à la Renaissance. Cette époque se caractérise par la redécouverte des anciens arts grecs et romains, l'essor de l'humanisme, de l'imprimerie, et les grandes découvertes du Nouveau Monde, à commencer par la découverte de l'Amérique. Cela va profondément transformer les arts tels que la peinture, la sculpture, l'architecture, la littérature… et plus globalement la société française. Les châteaux de la Loire sont construits à cette période, comme le Château de Montsoreau entre 1443 et 1453. En parallèle, l'Ordonnance de Villers-Cotterêts, écrit législatif français rédigé en 1539, permet d'officialiser l'utilisation du français comme langue unique et accessible à tous.

A quel siècle correspond la Renaissance française ?

En Italie, la Renaissance a débuté au début du XIVᵉ siècle, avant de s'étendre peu à peu en Europe. En France, son essor a été favorisé grâce aux différentes guerres d'Italie. Globalement, la Renaissance française se passe au XVIᵉ siècle et peut être décomposée en quatre périodes se chevauchant au cours des décennies. Tout débute avec la période dite du style Louis XII (1495 à 1525-1530), qui correspond notamment à la fin progressive de l'art gothique. Suivent la première Renaissance (1515 à 1530-1540), puis la seconde Renaissance (1540 à 1564), une période appelée Classicisme. Enfin, vient l'ère du Maniérisme (1564 jusqu'au début du XVIIᵉ siècle). Une longue période qui marque la fin du Moyen Age et le début de l'ère moderne.

Cette période de profonds bouleversements favorise l'essor de la musique, notamment grâce à l'invention de l'imprimerie à la fin du XVᵉ siècle. De nouveaux genres musicaux et instruments vont voir le jour, et globalement la musique instrumentale prend de plus en plus d'importance. L'école flamande va particulièrement influencer cette évolution musicale, et de nombreux artistes français vont s'en inspirer, à commencer par Guillaume Dufay, Johannes Ockeghem, Josquin des Prés et Clément Janequin pour ne citer que les principaux. Suite à la Renaissance viendra un autre changement majeur avec l'apparition et l'essor de la musique baroque.

Quelles sont les caractéristiques de la Renaissance française en peinture ?

Lors de la Renaissance française et tout particulièrement sous le règne de François Ier, de nombreux peintres vont être invités à résider en France et à côtoyer la cour du roi. Ceux-ci sont principalement italiens et flamands. Parmi eux, Rosso Fiorentino tient un rôle considérable. Il est en effet à l'origine, en compagnie de Francesco Primaticcio, d'un courant appelé école de Fontainebleau. Parmi les autres grands noms figurent évidemment Léonard de Vinci, mais aussi Niccolo dell'Abate, Jean Clouet, Antoine Caron, Jean Cousin et son fils portant le même nom… Autant d'artistes peintres qui vont radicalement changer les choses en s'inspirant de l'Antiquité et en développant de nouvelles techniques, avec notamment l'apparition de la peinture à l'huile. C'est aussi le début d'un nouveau mouvement pictural appelé maniérisme.

Auguste et Sibylle de Tibur, peinture d'Antoine Caron, 1580 © E.R.L./SIPA

Tout comme les autres arts, l'architecture va considérablement évoluer au cours de la période de la Renaissance. Celle-ci marque la fin progressive de l'architecture gothique avant de déboucher sur l'architecture classique. Là encore, l'inspiration vient de l'Antiquité et des travaux effectués des siècles auparavant par les Grecs et les Romains. Tout part d'Italie et de la ville de Florence avant de gagner le reste de l'Europe progressivement. La Renaissance française est considérablement impactée par ce nouveau style architectural. C'est ainsi que la Renaissance française a donné naissance aux fameux châteaux de la Loire, parmi lesquels on peut citer Chenonceau, Chambord (œuvre majeure commandée par François Ier), Fontainebleau, Azay-le-Rideau et bien d'autres. Les extérieurs ne sont pas oubliés, et apparaît un style paysager appelé les jardins de la Renaissance, dont les plus beaux exemples sont notamment les jardins d'Amboise et de Villandry. La symétrie et les proportions sont au cœur de cette architecture de la Renaissance qui a laissé un héritage durable largement visible encore aujourd'hui.

Quels autres changements sont apportés par la Renaissance française ?

La sculpture a elle aussi évolué au cours de cette période, sous l'impulsion de l'Italien Benvenuto Cellini et des Français Germain Pilon et Jean Goujon, ce dernier étant également un architecte renommé. Même le mobilier est impacté, et ce, principalement à partir du règne d'Henri II. Les techniques de fabrication et d'ornementation évoluent – on trouve désormais du marbre et du bronze sur les objets – et de nouveaux meubles font leur apparition, comme le siège tenaille, la table, la caquetoire ou la chaise à bras. La littérature ne pouvait pas échapper à ce vaste mouvement de transformation, d'autant plus qu'elle a pleinement profité de l'invention de l'imprimerie par Gutenberg et de son essor rapide. De grands auteurs vont ainsi marquer la Renaissance française, tels que Montaigne, Rabelais, Joachim du Bellay, La Boétie… Les sciences se développent aussi durant la Renaissance française, et notamment l'astronomie, la chimie, l'alchimie, et la médecine qui voit l'émergence de la physiologie moderne.

Quelles grandes découvertes françaises sont réalisées lors de la Renaissance ?

La Renaissance française est aussi liée à ce que l'on appelle aujourd'hui les grandes découvertes. Cette époque est en effet intimement liée aux grands voyageurs et explorateurs du monde. L'arrivée aux Amériques de Christophe Colomb en 1492 symbolise cet esprit de conquête et de découverte indissociable de la Renaissance. La France compte elle aussi son lot d'explorateurs, avec Jean de Verrazane qui va notamment découvrir la baie de New York et explorer une vaste zone comprise entre Terre-Neuve et la Floride. Impossible de ne pas mentionner Jacques Cartier qui découvre pour sa part le Canada, baptisé alors Nouvelle France. Moins connu, l'humaniste et armateur Jean Ango a tenu un rôle majeur dans les grandes découvertes françaises de la Renaissance en finançant bon nombre d'expéditions.

Quels sont les souverains qui ont régné pendant la Renaissance française ?

La Renaissance française a véritablement débuté sous le règne de Charles VIII (1483-1498) puis de Louis XII (1498-1515), mais c'est bien sous l'impulsion de François Ier (1515-1547) qu'elle a acquis ses lettres de noblesse et que ce vaste mouvement s'est accéléré. Vainqueur de la célèbre bataille de Marignan peu après son sacre (1515), il a largement contribué à la Renaissance française en faisant venir bon nombre d'artistes et de penseurs italiens en France, à commencer par Léonard de Vinci. Son deuxième fils, Henri II (1547-1559), est l'autre grand roi français de la Renaissance. Il a suivi les traces de son père et grandement contribué à l'essor culturel et artistique de la France en Europe.