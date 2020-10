"Changement d'heure 2020 : la date du passage à l'heure d'hiver et les explications pratiques"

DATE DU CHANGEMENT D'HEURE D'HIVER 2020. Il a lieu ce week-end... De sa date au sens des aiguilles en passant par sa fin à venir, découvrez les infos clés du changement d'heure !

[Mis à jour le 21 octobre 2020 à 9h55] La date à retenir pour le changement d'heure d'hiver 2020 est la nuit du samedi 24 octobre au dimanche 25 octobre 2020. Lors du passage à l'heure d'hiver, les aiguilles reculent d'une heure. A trois heures du matin cette nuit-là, nous repasserons directement à 2h. Votée par le Parlement européen le 26 mars 2019 suite à une consultation européenne à l'été 2018, la fin du changement d'heure saisonnier est reportée dans le contexte du Covid-19. Elle ne devrait pas intervenir avant 2022 !

Avouons-le, la mesure du changement d'heure n'est pas toujours simple à saisir en détail. Pour commencer, il y a deux changements d'heure par an, dont on peut confondre les mécanismes... et pour ne rien arranger, le doute naît aussi parfois de la date-même du changement d'heure d'hiver ou d'été. Dans cette page spéciale, vous trouverez les infos essentielles sur le changement d'heure d'hiver 2020 ainsi que sur le changement d'heure en général. Bonne lecture.

Le changement d'heure d'hiver 2020 a lieu dans la nuit du samedi 24 octobre au dimanche 25 octobre 2020

Comme chaque année depuis 1976, la date du passage à l'heure d'hiver se situe fin octobre. Le changement d'heure nous fait plus précisément basculer dans l'heure d'hiver lors du dernier week-end (complet) d'octobre. Cette nuance de date crée facilement la confusion : en 2020, ce qui peut sembler être le dernier week-end d'octobre est en réalité à cheval sur novembre, d'où le fait que le changement d'heure d'hiver soit, à la place, calé sur les 24 et 25 octobre.

Dans la nuit du samedi 24 octobre au dimanche 25 octobre 2020, à trois heures du matin, les aiguilles sauteront en arrière d'une heure, repassant directement à deux heures et nous faisant artificiellement gagner une heure de sommeil. Mais nous perdrons également une heure de lumière en fin de journée, en plus du racourcissement naturel et progressif des journées à l'approche du solstice d'hiver, en décembre. Une dernière info clé pour la route : quand le passage à l'heure d'été nous décale de deux heures de l'heure GMT, le changement d'heure d'hiver nous place, lui, dans un décalage d'une heure par rapport à l'heure solaire.

Vous faites partie des nombreux français qui se demandent quand la suppression du changement d'heure saisonnier va réellement intervenir ? Hé bien sachez qu'en cette période de pandémie du Covid-19, même la fin du changement d'heure est reportée ! Normalement, chacun des Etats membres de l'Union européenne peut choisir son heure permanente favorite (autrement dit, celle d'hiver ou celle d'été), et c'était prévu que chacun exprime son choix le 1er avril 2020... ce qui n'a pas eu lieu. C'est ensuite dans leur ensemble ou par groupe d'Etats que les pays de l'UE devaient se coordonner. A partir de là, les pays souhaitant se maintenir en permanence à l'heure d'été auraient dû changer pour la dernière fois d'heure le 28 mars 2021, et ceux qui souhaitaient trancher définitivement pour l'heure d'hiver, le 31 octobre 2021. Le hic ? En pleine crise sanitaire du Covid-19, le Conseil européen n'a tout simplement toujours pas arrêté de date ne serait-ce que pour évoquer le sujet. Dixit Karima Delli, l'eurodéputée EELV à l'initiative de la résolution pour abolir le changement d'heure, "Je pense que cela va être un peu compromis pour 2021."

Mais au fait, quelle est la chronologie de la fin du changement d'heure ?

Une première grande consultation en ligne auprès des citoyens européens a été réalisée à l'été 2018 : 84% des 4,6 millions de sondés ont dit "oui" à la fin du changement d'heure".

: 84% des 4,6 millions de sondés ont dit "oui" à la fin du changement d'heure". La France a lancé 6 mois plus tard, en février 2019, un grand questionnaire en ligne auquel ont participé 2,1 millions de personnes, un nombre record pour une consultation organisée par la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale. Résultat : 83,71% des Français se sont dit favorables à la fin du changement d'heure et 59,17% ont dit préférer rester à l'heure d'été qu'à l'heure d'hiver.

Le 26 mars 2019, les eurodéputés se sont également prononcés sur la fin du changement d'heure. Verdict ? "Pour" à 410 voix versus 192 voix "contre", 51 se sont abstenus. Des votes qui n'actent pas encore la fin du changement d'heure en tant que telle mais la valident, et constituent des prises de positions sur lesquelles s'appuient les négociations ultérieures avec la Commission européenne (les représentants des Etats membres).

Pourquoi le changement d'heure saisonnier est-il controversé ?

Le changement d'heure saisonnier existe depuis plus de 40 ans en vue d'économiser de l'énergie électrique en s'adaptant aux heures d'éclairage naturel. S'il est aujourd'hui appliqué par l'ensemble des Etats membres de l'UE et 70 pays au total, ce changement d'heure obligatoire est aussi vivement controversé depuis des années. Ses détracteurs pointent avant tout des gains énergétiques trop limités et des effets négatifs sur la santé, le sommeil et la sécurité routière. Plusieurs votes importants sur le changement d'heure ont déjà eu lieu et un processus est en cours pour mettre un terme à cette mesure.

Selon une enquête exclusive YouGov pour Linternaute.com, réalisée sur 1035 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus, en ligne, du 15 au 16 Octobre 2020, 54% des sondés sont pour la suppression du changement d'heure, et 34% sont contre. Dans le détail, 32% y sont "tout à fait favorables", 22% "plutôt favorables", 16% "plutôt défavorables", 18% "tout à fait défavorables" et 12% "ne savent pas". Voici le récapitulatif des autres réponses données par les sondés représentatifs des habitants de l'Hexagone, à l'approche du deuxième changement d'heure sur fond de pandémie de Covid :

Etes-vous plutôt favorable à l'heure d'été permanente ou à l'heure d'hiver permanente ?

Favorable à l'heure d'été : 58%

Favorable à l'heure d'hiver : 28%

Je ne sais pas : 15%

Selon vous, le passage à l'heure d'hiver (l'horloge recule d'une heure) a-t-il des effets positifs ou négatifs ?

Beaucoup d'effets positifs : 8%

Un peu d'effets positifs : 13%

Ni d'effets positifs, ni d'effets négatifs : 30%

Un peu d'effets négatifs : 23%

Beaucoup d'effets négatifs : 19%

Je ne sais pas : 7%

Au total, 21% des sondés pointent des effets davantage positifs du passage à l'heure d'hiver, et 42% des sondés, des effets davantage négatifs.

Selon vous, le passage à l'heure d'été (l'horloge avance d'une heure) a-t-il des effets positifs ou négatifs ?

Beaucoup d'effets positifs : 18%

Un peu d'effets positifs : 20%

Ni d'effets positifs, ni d'effets négatifs : 28%

Un peu d'effets négatifs : 15%

Beaucoup d'effets négatifs : 13%

Je ne sais pas : 6%

Au total, 38% des sondés pointent des effets davantage positifs du passage à l'heure d'hiver, et 28% des sondés, des effets davantage négatifs.

Sauriez-vous expliquer l'origine du changement d'heure ?

Oui, tout à fait : 25%

Oui, plutôt : 36%

Non, pas vraiment : 22%

Non, pas du tout : 13%

Je ne sais pas : 4%

Au total, 60% des sondés connaissent globalement l'origine du changement d'heure, et 35% des sondés ne savent pas spécialement ce qu'il signifie.