"Changement d'heure 2022 : quand passe-t-on à l'heure d'hiver ?"

Le changement d'heure d'hiver 2022 a lieu dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 octobre 2022 en France, avec un recul de l'heure. Chaque année depuis 1976, la date du passage à l'heure d'hiver se situe ainsi fin octobre, une date immuable pour que les Français puissent se souvenir de cet instant. Le changement d'heure nous fait plus précisément basculer dans l'heure d'hiver lors du dernier week-end complet d'octobre.

Lors du changement d'heure d'hiver, à 3 heures du matin, il faut toujours faire revenir les aiguilles de sa vieille montre ou de son horloge ancestrale en arrière d'une heure. À 3 heures du matin, la France entière repasse donc à 2 heures. Bien évidemment, les smartphones comme tous les appareils connectés passent à l'heure d'hiver automatiquement, sans qu'aucune intervention ne soit nécessaire. La manœuvre fait artificiellement gagner une heure de sommeil, mais perdre également une heure de luminosité naturelle en fin de journée, en plus du raccourcissement naturel et progressif des journées à l'approche du solstice d'hiver, en décembre.

Le changement d'heure saisonnier existe depuis plus de 45 ans et vise ainsi à économiser de l'énergie électrique en s'adaptant aux heures d'éclairage naturel. S'il est aujourd'hui appliqué par l'ensemble des Etats membres de l'UE et 70 pays au total, ce changement d'heure obligatoire est aussi vivement controversé depuis des années. Ses détracteurs pointent avant tout des gains énergétiques trop limités et des effets négatifs sur la santé, le sommeil et la sécurité routière. Plusieurs votes importants sur le changement d'heure ont déjà eu lieu et un processus est en cours pour mettre un terme à cette mesure.

En février 2018, le Parlement européen a sondé les citoyens de l'UE au sujet du changement d'heure. Parmi les 4,6 millions d'Européens qui ont répondu, 84% se sont dit à l'époque pour la suppression de la mesure. Et lors d'une consultation organisée par l'Assemblée nationale en France début 2019, c'est également la fin du changement d'heure qui avait été largement plébiscitée, par 83,71% des Français. En mars 2019, le Parlement européen adoptait un projet à la majorité pour y mettre fin. Ledit projet de directive prévoyait une suppression du changement d'heure à dater de 2021. Pour ce faire, chaque Etat membre devait trancher entre l'heure d'hiver et l'heure d'été. Le Parlement européen avait d'ailleurs plaidé pour une coordination entre les Etats membres, et la Commission européenne pour que l'application des heures permanentes (d'hiver et d'été) dans les différents pays ne perturbe pas le fonctionnement du marché intérieur.

Une échéance avait même été fixée pour remiser le changement d'heure au placard : octobre 2021. La directive devait être adoptée par le Conseil à la fin 2020, puis transposée par les Etats membres, souligne le site officiel Vie Publique. Seulement, à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, du Brexit, puis par la suite des bouleversements occasionnés par la guerre en Ukraine, sans oublier les hésitations des dirigeants européens, le texte en question sur la fin du changement d'heure n'est plus à l'ordre du jour "et ne devrait pas être discuté dans un avenir proche", conclut le site de l'administration française. La suppression de l'alternance entre heure d'hiver et heure d'été, et donc la fin du changement d'heure, n'est par conséquent pas pour tout de suite !