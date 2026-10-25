Changement d'heure 2026 : l'heure d'hiver est arrivée ! Mais la fin du changement d'heure est-elle proche ?

CHANGEMENT D'HEURE D'HIVER 2026. Ça y est, la France a basculé cette nuit vers l'heure d'hiver, gagnant une heure de sommeil, mais l'Union européenne n'est toujours pas près d'abandonner le changement d'heure.
Changement d'heure oblige, les Français ont basculé cette nuit vers l'heure d'hiver, ce dimanche 25 octobre 2026. À 3 heures du matin, les horloges ont reculé pour afficher 2 heures, offrant à chacun une heure de sommeil supplémentaire. Cette bascule automnale revient chaque année pour aligner les horaires d'activité sur la lumière naturelle, selon une règle immuable depuis des décennies. Ce dimanche matin, la majorité des appareils connectés ont déjà intégré automatiquement la nouvelle heure légale.
Le changement d'heure 2026 présente une particularité notable, celle de son arrivée plus précoce que d'habitude. Le règlement européen fixe en principe le dernier dimanche d'octobre pour cette bascule, mais cette année, le dernier jour du mois tombe un samedi. Résultat, le passage à l'heure d'hiver est intervenu dès le 25 octobre.
Le changement d'heure a eu lieu : quelle heure est-il ?
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Le changement d'heure joue-t-il vraiment avec nos nuits ?
Changement d'heure et sommeil entretiennent une relation particulière, selon les spécialistes de la chronobiologie. Le corps humain fonctionne grâce à une horloge interne de 24 heures, le rythme circadien, que le recul d'une heure vient légèrement perturber en modifiant la sécrétion de mélatonine et de cortisol. Les enfants en bas âge et les seniors y sont particulièrement sensibles, tout comme les adolescents et les travailleurs de nuit. Bien que la bascule d'automne soit généralement mieux tolérée que celle du printemps, elle peut entraîner pendant plusieurs jours des troubles de l'endormissement et des réveils précoces. L'adaptation de l'organisme varie ainsi d'un individu à l'autre, de quelques jours à plusieurs semaines selon les chronotypes.
Le changement d'heure a aussi un impact sur la sécurité routière, documenté chaque année par les autorités compétentes. Dès ce dimanche, la nuit tombera plus tôt, précisément aux heures de pointe de fin de journée, entre 17 heures et 19 heures. On constate alors habituellement une hausse marquée des accidents impliquant des usagers vulnérables comme les piétons, les cyclistes ou les utilisateurs de trottinettes durant ce créneau. La Sécurité routière invite donc les automobilistes à redoubler de vigilance et les piétons à porter des vêtements clairs ou des éléments rétro-réfléchissants. Cette vigilance accrue reste l'un des effets secondaires les plus concrets de cette période de l'année.
D'où vient le changement d'heure ?
Le changement d'heure tel qu'on le connaît aujourd'hui a été instauré en France par un décret du 19 septembre 1975, entré en application dès 1976, à la suite du choc pétrolier de 1973-1974. L'objectif initial était de réduire la consommation d'énergie en faisant coïncider les heures d'activité avec les heures d'ensoleillement. Avant cela, un mécanisme similaire avait déjà existé entre 1916 et 1944 pour économiser le charbon et les ressources énergétiques. C'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie qui a piloté ce dispositif, estimant encore en 2010 les économies réalisées à plusieurs centaines de gigawattheures. Ce choix énergétique reste à l'origine du rituel que des millions de Français viennent de suivre cette nuit encore.
Le changement d'heure a été harmonisé à l'échelle européenne dès 1998, une règle aujourd'hui appliquée par l'ensemble des Etats membres de l'Union ainsi que par une soixantaine d'autres pays dans le monde. Le passage à l'heure d'hiver s'effectue systématiquement le dernier dimanche d'octobre, tandis que celui à l'heure d'été a lieu le dernier dimanche de mars. Cette coordination vise avant tout à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, notamment pour les transports et les échanges commerciaux entre pays voisins. Certains territoires échappent toutefois à cette règle, comme les départements d'outre-mer, à l'exception notable de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette exception géographique surprend encore de nombreux voyageurs qui ignorent ces spécificités locales.
Le changement d'heure est pourtant vivement critiqué depuis plusieurs années par une partie des experts et des citoyens. Ses détracteurs pointent des gains énergétiques devenus trop limités, notamment avec l'évolution des technologies et des usages domestiques. Ils dénoncent également des effets négatifs sur la santé, le sommeil et la sécurité routière, qui viendraient contrebalancer les économies réalisées. Ces critiques alimentent depuis 2018 un débat européen sur l'opportunité de conserver ce dispositif saisonnier. Malgré tout, la règle reste pour l'instant strictement identique dans tous les pays membres de l'Union.
La fin du changement d'heure, un horizon encore lointain ?
Le changement d'heure pourrait un jour disparaître, un projet porté par le Parlement européen qui a voté en mars 2019 en faveur d'une directive mettant fin à cette alternance saisonnière. Chaque Etat membre devait alors choisir de rester définitivement à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été, sans perturber le marché intérieur. La crise sanitaire liée au Covid-19, le Brexit puis la guerre en Ukraine ont toutefois relégué ce dossier au second plan pendant plusieurs années. En octobre 2025, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a relancé le débat en annonçant vouloir mettre fin au changement d'heure, jugeant que "changer l'heure deux fois par an n'a plus de sens". Mais en vain.
Changement d'heure oblige, ce dimanche matin reste donc l'occasion de rappeler quelques gestes simples pour amortir les effets de la bascule sur le quotidien. S'exposer à la lumière naturelle dès le réveil de ce dimanche aide le cerveau à recalibrer plus rapidement son horloge biologique. Il faut également penser à régler manuellement les équipements non connectés comme le four, le micro-ondes ou le tableau de bord de la voiture. Ces précautions simples permettent d'aborder plus sereinement cette transition automnale attendue, ou redoutée, chaque année par des millions de Français, en attendant une éventuelle réforme européenne qui tarde toujours à se concrétiser.
Questions - Réponses
- Combien de temps dure l'adaptation de l'organisme après le changement d'heure ?
Il faut généralement entre trois et six jours à un adulte en bonne santé pour effacer complètement les effets d'un changement d'heure sur son métabolisme. Les personnes âgées et les nourrissons peuvent demander jusqu'à dix jours pour recalibrer leur rythme de veille et de sommeil. Ne vous inquiétez pas si vous ressentez une baisse d'énergie passagère ou de petites sautes d'humeur en début de semaine : votre cerveau travaille simplement à se réaligner. Avec des horaires stables et de la lumière naturelle, le changement d'heure sera vite oublié.
- Les séances de cinéma du dimanche après-midi tiennent-elles compte du changement d'heure ?
Les cinémas gèrent leurs séances via des serveurs numériques synchronisés sur les horloges atomiques nationales. Aucune confusion n'est donc possible du côté des exploitants : le film débute à la minute près selon la nouvelle heure légale. C'est aux spectateurs d'être vigilants en vérifiant leurs montres avant de quitter leur domicile. Arrivez avec un quart d'heure d'avance pour acheter vos billets ou vos confiseries sans stress. Le changement d'heure ne modifie en rien la ponctualité exemplaire des salles obscures dominicales.
- Bricolage et tonte de pelouse le dimanche : quelle heure respecter avec le changement d'heure ?
Les arrêtés municipaux encadrant les bruits de voisinage le dimanche matin s'appliquent exclusivement selon la nouvelle heure légale fixée par le changement d'heure. Si la mairie n'autorise la tonte qu'entre dix heures et douze heures, ne commencez pas vos travaux à neuf heures sous prétexte qu'il était dix heures la veille. Sur le plan réglementaire, l'ancienne heure cesse immédiatement d'exister à la bascule. Respectez scrupuleusement le cadran officiel pour éviter une réclamation de voisinage dès le dimanche du changement d'heure.
- Faut-il préparer ses affaires dès le dimanche après-midi après le changement d'heure ?
Le premier lundi matin consécutif au changement d'heure est réputé pour son taux élevé d'oublis et de ralentissements. En anticipant vos préparatifs dès le dimanche après-midi, vous vous assurez un réveil sans stress. Rassemblez vos vêtements, bouclez les cartables scolaires, préparez les gamelles du midi et placez les clés près de l'entrée. Ces gestes préventifs vous feront gagner un temps précieux le lendemain matin, vous permettant de compenser la fatigue du changement d'heure autour d'un petit-déjeuner pris dans le calme.
- Les heures creuses d'EDF changent-elles avec le changement d'heure ?
Non, vos créneaux d'heures creuses ne sont absolument pas modifiés sur le plan contractuel par le passage d'une saison à l'autre. C'est le gestionnaire du réseau de distribution Enedis qui pilote les compteurs Linky à distance en injectant directement l'heure légale française. Si votre contrat prévoit une plage d'heures creuses entre vingt-deux heures et six heures, ces horaires restent strictement identiques sur votre facture et votre boîtier. Vous n'avez donc aucune manipulation à effectuer sur votre chauffe-eau ou votre lave-linge si ces derniers sont reliés au contacteur automatique jour et nuit.
- Les virements bancaires fonctionnent-ils normalement le dimanche du changement d'heure ?
Les plates-formes bancaires et les réseaux de paiement interbancaires fonctionnent sur le temps universel coordonné, insensible au changement d'heure. Vos virements instantanés, retraits au distributeur et achats par carte sont horodatés avec une précision absolue. Si vous observez un court décalage dans l'historique d'une transaction sur votre application bancaire ce dimanche matin, il s'agit seulement d'une lenteur d'actualisation de l'affichage local. Vos comptes et vos fonds ne subissent aucune perturbation lors du changement d'heure.
- Comment savoir avec certitude si son smartphone a bien changé d'heure pendant la nuit ?
Au réveil, le doute est fréquent : l'appareil s'est-il mis à jour ou affiche-t-il encore l'ancien horaire ? Pour vous en assurer sans hésitation, comparez l'heure de votre téléphone avec celle d'une recherche Google directe en tapant simplement « heure exacte Paris ». Si vous disposez d'une box internet avec décodeur TV ou d'une montre connectée reliée au réseau cellulaire, leur affichage fait foi. Dans vos paramètres mobiles, vérifiez enfin que l'option « Date et heure automatiques » est bien cochée. Si c'est le cas, votre smartphone s'est recalé tout seul pendant votre sommeil.
- Montre mécanique : à quel moment la régler le dimanche du changement d'heure ?
Réglez votre montre mécanique dès le dimanche matin pour vous immerger sans attendre dans la nouvelle réalité du changement d'heure. Conserver un cadran affichant l'ancien horaire entretient une hésitation permanente tout au long de la journée. Tirez délicatement la couronne et tournez les aiguilles dans le sens horaire jusqu'à la nouvelle heure, puis repoussez-la fermement pour préserver l'étanchéité du mécanisme. En adoptant immédiatement le nouveau tempo, vous aidez votre esprit à intégrer le changement d'heure avec fluidité.
- Comment éviter les bugs d'agendas partagés en télétravail ?
Dans un cadre professionnel hybride, les logiciels de messagerie comme Outlook ou Google Agenda ajustent automatiquement les réunions planifiées. Toutefois, un décalage d'une heure peut apparaître si le fuseau horaire de votre ordinateur n'est pas configuré sur l'option de réglage automatique de l'heure d'été. Avant de commencer votre semaine de télétravail le lundi matin, vérifiez dans les paramètres de votre système d'exploitation que le fuseau est bien calé sur Paris. Ce contrôle rapide évitera d'arriver avec une heure d'avance ou de retard lors de vos réunions en visioconférence.
- Est-il recommandé de faire une sieste le dimanche après le changement d'heure ?
La sieste du dimanche après-midi est tout à fait conseillée après le changement d'heure, à condition de respecter une limite stricte de vingt minutes. Cette courte pause permet de régénérer votre vigilance sans entamer votre pression de sommeil nocturne. En revanche, dormir plus d'une demi-heure vous plongerait dans un cycle de sommeil profond : vous vous réveilleriez groggy et ne parviendriez pas à vous endormir le dimanche soir. Utilisez une alarme pour cadrer ce repos réparateur et faciliter l'adaptation de votre corps au changement d'heure.
- Pourquoi l'alcool est-il plus nocif lors de la nuit du changement d'heure ?
Consommer de l'alcool le samedi soir lors de la bascule vers l'heure d'été cumule deux effets dépresseurs majeurs sur l'organisme. L'éthanol fragmente la structure du sommeil en supprimant les phases de sommeil paradoxal, tandis que l'horloge vous enlève simultanément soixante minutes de repos au lit. Le résultat le dimanche matin est un état de fatigue décuplé et une baisse marquée de la concentration. Si vous participez à une soirée festive, compensez chaque verre d'alcool par un grand verre d'eau et anticipez votre retour pour préserver au moins sept heures de sommeil effectif.
- Faut-il changer l'heure de ses montres dès le samedi soir avant de dormir ?
Régler vos montres manuelles dès le samedi soir avant de vous coucher est la meilleure méthode pour éviter tout quiproquo. En avançant ou reculant vos aiguilles avant d'éteindre la lumière, vous vous réveillerez directement calé sur la nouvelle heure légale. Cela vous évite de regarder une pendule trompeuse au lever et de calculer mentalement votre retard ou votre avance. Laissez simplement vos téléphones et ordinateurs opérer le changement d'heure de manière autonome pendant votre sommeil. Ce petit rituel du samedi soir vous assure un réveil dominical sans hésitation ni mauvaise surprise.
- Les caméras de sécurité conservent-elles l'ordre chronologique des vidéos après le changement d'heure ?
Pour les systèmes de vidéosurveillance domestiques ou professionnels, l'horodatage des images est une obligation légale en cas de preuve judiciaire. Lors du passage à l'heure d'hiver, la même heure se produit deux fois de suite entre deux et trois heures du matin. Les enregistreurs vidéo modernes utilisent le temps universel pour classer les flux vidéo, évitant ainsi d'écraser la première séquence enregistrée. Si vous possédez des caméras autonomes avec carte mémoire sans connexion au réseau, vérifiez manuellement l'application pour synchroniser l'horloge interne et préserver la validité de vos vidéos.
- Comment changer manuellement l'heure sur un autoradio d'ancienne génération ?
Sur les véhicules plus anciens dépourvus d'écran tactile ou de navigation GPS, le réglage de l'horloge passe par de petites commandes spécifiques sur le tableau de bord. Repérez deux petits boutons souvent identifiés par les lettres H pour les heures et M pour les minutes. Il suffit d'appuyer longuement sur la touche d'affichage de l'heure jusqu'à ce que les chiffres clignotent, puis de presser la commande adéquate pour faire défiler les chiffres. Sur certains modèles, l'action s'effectue en restant appuyé sur la commande de remise à zéro du compteur kilométrique partiel contact allumé.
- Les enfants sont réveillés à l'aube ou refusent de se lever : comment réagir ?
Les jeunes enfants ne comprennent pas la notion d'heure d'été ou d'hiver ; leur organisme réagit uniquement à leur rythme biologique interne. En automne, ils émergent dès potron-minet car leur estomac et leur cerveau sont programmés sur l'ancien rythme. Au printemps, ils peinent à ouvrir les yeux. Ne vous énervez pas face à leurs sautes d'humeur. En automne, préparez un espace avec des jeux calmes ou des livres dans leur chambre pour préserver votre propre repos. Au printemps, ouvrez doucement les volets pour laisser la lumière naturelle chasser leur somnolence.
- Pourquoi faut-il limiter les écrans plus que d'habitude ce samedi soir ?
La lumière bleue des téléphones, tablettes et téléviseurs freine la sécrétion de mélatonine, retardant l'endormissement de plus d'une demi-heure. Le samedi précédant le changement d'heure, cette exposition tardive est particulièrement néfaste, car votre cycle de sommeil a besoin d'être parfaitement consolidé. Éteignez vos écrans au moins quarante-cinq minutes avant de vous coucher et privilégiez la lecture d'un livre papier ou une séance d'étirements doux. Ce sas de déconnexion le samedi soir est votre meilleure garantie pour trouver le sommeil rapidement et absorber le changement d'heure.
- Comment aborder la transition du changement d'heure avec un état d'esprit serein ?
L'impact du changement d'heure sur notre quotidien dépend grandement de la perception que vous en avez. Plutôt que de focaliser votre attention sur la perte d'une heure de repos au printemps, réjouissez-vous de la clarté prolongée qui transforme vos fins de journées en opportunités de détente et de promenades. En automne, accueillez l'heure de sommeil offerte comme une invitation bienvenue à ralentir votre rythme habituel. En abordant ce rituel avec bienveillance et en laissant à votre corps le temps de s'acclimater sans pression, vous transformerez cette transition en une agréable étape saisonnière.
- Soirée cinéma ou streaming le samedi : attention aux films trop longs avant la bascule !
Le samedi soir précédant le passage à l'heure d'été, le piège classique consiste à lancer un long film ou à enchaîner plusieurs épisodes de série après le dîner. N'oubliez pas qu'à deux heures du matin, l'horloge bondira immédiatement à trois heures, réduisant votre nuit d'une heure réelle. Si vous vous endormez à minuit et demie, vous ne disposerez que de très peu de temps de repos avant le réveil dominical. Choisissez un divertissement court ce samedi soir pour éteindre la télévision vers vingt-deux heures trente. Vous préserverez ainsi votre capital d'énergie face au changement d'heure.
- Faut-il modifier l'heure de son réveil sur smartphone le samedi soir ?
Ne touchez surtout pas aux réglages de l'horloge de votre téléphone le samedi soir. Vos smartphones sont programmés pour appliquer le changement d'heure de façon totalement automatique à deux ou trois heures du matin via le réseau mobile. Si vous avancez ou reculez l'heure manuellement sur votre appareil avant de dormir, vous risquez de provoquer un double décalage lorsque le réseau appliquera la mise à jour officielle. Contentez-vous d'activer votre alarme habituelle pour le lendemain. Votre téléphone sonnera à l'heure exacte en intégrant parfaitement le changement d'heure.
- Sport le samedi après-midi : est-ce une bonne idée avant le changement d'heure ?
Pratiquer une activité sportive le samedi après-midi est vivement recommandé pour préparer votre organisme au changement d'heure. Une séance de course à pied, de natation ou de vélo de quarante-cinq minutes stimule la dépense énergétique et favorise la pression de sommeil pour la nuit à venir. Veillez toutefois à terminer votre séance avant dix-sept heures afin de laisser à votre rythme cardiaque et à votre température corporelle le temps de redescendre avant le dîner. Cette fatigue physique saine facilitera un endormissement rapide le samedi soir, idéal avant le changement d'heure.
- Trousse de secours : pourquoi la renouveler le week-end du changement ?
Associer le changement d'heure semestriel à l'inventaire de votre trousse de secours est une excellente habitude de sécurité domestique. Profitez de ce repère pour jeter les flacons d'antiseptique ouverts depuis plus de six mois et remplacer les pansements usagés. Vérifiez la date de péremption du paracétamol et des pommades apaisantes. Pensez également à contrôler les piles de votre thermomètre médical et à remplacer celles de votre lampe torche de secours. Ce rituel rapide garantit que votre foyer reste parfaitement équipé face aux imprévus du quotidien.
- L'extinction nocturne de l'éclairage public s'adapte-t-elle aussitôt ?
De nombreuses communes éteignent désormais leurs lampadaires entre minuit et cinq heures du matin pour faire des économies d'énergie. Les horloges astronomiques situées dans les armoires électriques de quartier sont programmées pour suivre automatiquement le calendrier légal. Dès la nuit du changement d'heure, l'éclairage public s'éteint et se rallume selon la nouvelle référence horaire. Si vous rentrez tard cette nuit-là, prévoyez une lampe torche ou activez le flash de votre téléphone, car l'obscurité totale des rues peut survenir une heure plus tôt ou plus tard selon la saison.
- Faut-il décaler ses prises programmables ou sa domotique le samedi soir ?
Les programmateurs mécaniques à picots branchés sur vos lampes d'ambiance ou vos chauffe-eau doivent être réglés manuellement le samedi soir avant le coucher. Avancez ou reculez la couronne crantée d'une heure pour que vos éclairages s'allument au bon moment le dimanche. En revanche, pour vos objets connectés pilotés par une application domestique, aucune action manuelle n'est requise ce samedi : les serveurs centralisés effectuent la mise à jour à distance. Le changement d'heure nécessite simplement un rapide tri entre vos équipements connectés et vos minuteries traditionnelles.
- Comment sont gérés les horodateurs de stationnement le dimanche matin ?
Les horodateurs municipaux connectés reçoivent l'heure légale par liaison radio ou carte SIM intégrée. Si vous stationnez votre véhicule dans une zone payante le dimanche matin du changement d'heure, le ticket délivré prend immédiatement en compte la nouvelle heure officielle. Pour les parcs de stationnement fermés par des barrières automatiques, le calcul de la durée réelle de stationnement s'effectue en temps universel continu. Vous ne paierez donc jamais une heure de trop lors du recul d'automne, et vous ne bénéficierez pas d'une heure gratuite au printemps : seule la durée physique compte.
- Dîner du samedi soir : que manger pour préparer son corps au changement d'heure ?
Le repas du samedi soir joue un rôle clé dans la qualité de votre sommeil lors du changement d'heure. Évitez les viandes grasses, les fritures et les sauces lourdes qui prolongent la digestion et augmentent la température corporelle. Privilégiez plutôt des féculents complets, comme du riz ou des pâtes complètes, associés à des légumes cuits et une source de protéines maigres comme du poisson ou des œufs. Ces aliments favorisent la synthèse de la sérotonine, hormone indispensable à l'endormissement. Un dîner léger le samedi soir vous garantit une nuit paisible face au changement d'heure.
- Métro et bus le samedi soir : le changement d'heure perturbe-t-il les lignes de nuit ?
Si vous comptez emprunter les transports nocturnes le samedi soir, les services s'adaptent sans interruption. Les métros et bus de nuit appliquent une continuité de circulation calculée sur la durée réelle de service. Lors du passage à l'heure d'hiver, les navettes circulent généralement une heure de plus pour couvrir l'heure dédoublée entre deux et trois heures du matin. Au printemps, les passages s'adaptent instantanément à la nouvelle grille. Pour éviter toute attente imprévue en station, consultez l'application de votre réseau urbain le samedi soir afin de vérifier les fréquences exactes.
- Comment synchroniser une station météo domestique sans fil ?
Les stations météorologiques grand public affichent souvent l'heure grâce à un signal radiofréquence émis depuis l'émetteur européen de Francfort. Le dimanche matin du changement d'heure, l'icône de synchronisation clignote généralement sur l'écran pour indiquer la réception du nouveau code horaire. Si l'heure ne change pas automatiquement, placez temporairement la base météo près d'une fenêtre orientée vers l'est pendant quelques heures pour capter les ondes longues. Éloignez l'appareil des téléviseurs ou des box internet qui peuvent créer des interférences et bloquer la mise à jour.
- Doit-on modifier la programmation de son chauffage dès le samedi soir ?
Si vous possédez un programmateur de chaudière mécanique ou un thermostat non connecté, n'attendez pas le dimanche pour vous en occuper. Réglez l'horloge interne de votre appareil le samedi soir avant d'aller dormir. En ajustant le programmateur à l'avance, vous vous assurez que le confort thermique de votre logement correspondra exactement à votre lever dominical. Sans cette manipulation le samedi, votre chauffage s'enclenchera une heure trop tôt ou trop tard le dimanche matin, perturbant votre réveil. Le changement d'heure se prépare ainsi dans chaque pièce technique du foyer.
- Comment préparer les enfants au changement d'heure dès le samedi ?
Pour éviter que vos enfants ne soient déboussolés le dimanche matin, commencez à adapter leur routine dès le samedi. Décalez l'heure du bain et du dîner de quinze à trente minutes selon la saison. Expliquez-leur avec des mots simples que les horloges vont faire un petit saut magique pendant la nuit. Au printemps, incitez-les à se calmer plus tôt en instaurant une lecture apaisante dans la pénombre. En automne, maintenez une lumière douce pour ne pas précipiter le coucher. Ce glissement progressif initié le samedi facilite grandement l'acceptation du changement d'heure par les plus jeunes.
- Salariés en poste le samedi soir : comment est décompté votre temps de travail ?
Pour les salariés effectuant leur garde ou leur quart d'usine dans la nuit du samedi au dimanche, le changement d'heure modifie concrètement la feuille de paie. Lors du passage à l'heure d'hiver, l'heure supplémentaire travaillée entre deux et trois heures du matin doit être rémunérée ou compensée selon les accords d'entreprise. Au printemps, vous travaillez une heure de moins, souvent sans perte de salaire si votre convention prévoit un salaire mensuel lissé. Rapprochez-vous de vos représentants du personnel le samedi pour connaître les modalités exactes appliquées à votre nuit.
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