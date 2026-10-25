Changement d'heure 2026 : l'heure d'hiver est arrivée ! Mais la fin du changement d'heure est-elle proche ?

CHANGEMENT D'HEURE D'HIVER 2026. Ça y est, la France a basculé cette nuit vers l'heure d'hiver, gagnant une heure de sommeil, mais l'Union européenne n'est toujours pas près d'abandonner le changement d'heure.

Changement d'heure oblige, les Français ont basculé cette nuit vers l'heure d'hiver, ce dimanche 25 octobre 2026. À 3 heures du matin, les horloges ont reculé pour afficher 2 heures, offrant à chacun une heure de sommeil supplémentaire. Cette bascule automnale revient chaque année pour aligner les horaires d'activité sur la lumière naturelle, selon une règle immuable depuis des décennies. Ce dimanche matin, la majorité des appareils connectés ont déjà intégré automatiquement la nouvelle heure légale.

Le changement d'heure 2026 présente une particularité notable, celle de son arrivée plus précoce que d'habitude. Le règlement européen fixe en principe le dernier dimanche d'octobre pour cette bascule, mais cette année, le dernier jour du mois tombe un samedi. Résultat, le passage à l'heure d'hiver est intervenu dès le 25 octobre.

Le changement d'heure a eu lieu : quelle heure est-il ?

Heure Exacte (France) -- --:--:-- Prochain changement -- Jours -- H -- Min -- Sec --

Le changement d'heure joue-t-il vraiment avec nos nuits ?

Changement d'heure et sommeil entretiennent une relation particulière, selon les spécialistes de la chronobiologie. Le corps humain fonctionne grâce à une horloge interne de 24 heures, le rythme circadien, que le recul d'une heure vient légèrement perturber en modifiant la sécrétion de mélatonine et de cortisol. Les enfants en bas âge et les seniors y sont particulièrement sensibles, tout comme les adolescents et les travailleurs de nuit. Bien que la bascule d'automne soit généralement mieux tolérée que celle du printemps, elle peut entraîner pendant plusieurs jours des troubles de l'endormissement et des réveils précoces. L'adaptation de l'organisme varie ainsi d'un individu à l'autre, de quelques jours à plusieurs semaines selon les chronotypes.

Le changement d'heure a aussi un impact sur la sécurité routière, documenté chaque année par les autorités compétentes. Dès ce dimanche, la nuit tombera plus tôt, précisément aux heures de pointe de fin de journée, entre 17 heures et 19 heures. On constate alors habituellement une hausse marquée des accidents impliquant des usagers vulnérables comme les piétons, les cyclistes ou les utilisateurs de trottinettes durant ce créneau. La Sécurité routière invite donc les automobilistes à redoubler de vigilance et les piétons à porter des vêtements clairs ou des éléments rétro-réfléchissants. Cette vigilance accrue reste l'un des effets secondaires les plus concrets de cette période de l'année.

D'où vient le changement d'heure ?

Le changement d'heure tel qu'on le connaît aujourd'hui a été instauré en France par un décret du 19 septembre 1975, entré en application dès 1976, à la suite du choc pétrolier de 1973-1974. L'objectif initial était de réduire la consommation d'énergie en faisant coïncider les heures d'activité avec les heures d'ensoleillement. Avant cela, un mécanisme similaire avait déjà existé entre 1916 et 1944 pour économiser le charbon et les ressources énergétiques. C'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie qui a piloté ce dispositif, estimant encore en 2010 les économies réalisées à plusieurs centaines de gigawattheures. Ce choix énergétique reste à l'origine du rituel que des millions de Français viennent de suivre cette nuit encore.

Le changement d'heure a été harmonisé à l'échelle européenne dès 1998, une règle aujourd'hui appliquée par l'ensemble des Etats membres de l'Union ainsi que par une soixantaine d'autres pays dans le monde. Le passage à l'heure d'hiver s'effectue systématiquement le dernier dimanche d'octobre, tandis que celui à l'heure d'été a lieu le dernier dimanche de mars. Cette coordination vise avant tout à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, notamment pour les transports et les échanges commerciaux entre pays voisins. Certains territoires échappent toutefois à cette règle, comme les départements d'outre-mer, à l'exception notable de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette exception géographique surprend encore de nombreux voyageurs qui ignorent ces spécificités locales.

Le changement d'heure est pourtant vivement critiqué depuis plusieurs années par une partie des experts et des citoyens. Ses détracteurs pointent des gains énergétiques devenus trop limités, notamment avec l'évolution des technologies et des usages domestiques. Ils dénoncent également des effets négatifs sur la santé, le sommeil et la sécurité routière, qui viendraient contrebalancer les économies réalisées. Ces critiques alimentent depuis 2018 un débat européen sur l'opportunité de conserver ce dispositif saisonnier. Malgré tout, la règle reste pour l'instant strictement identique dans tous les pays membres de l'Union.

La fin du changement d'heure, un horizon encore lointain ?

Le changement d'heure pourrait un jour disparaître, un projet porté par le Parlement européen qui a voté en mars 2019 en faveur d'une directive mettant fin à cette alternance saisonnière. Chaque Etat membre devait alors choisir de rester définitivement à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été, sans perturber le marché intérieur. La crise sanitaire liée au Covid-19, le Brexit puis la guerre en Ukraine ont toutefois relégué ce dossier au second plan pendant plusieurs années. En octobre 2025, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a relancé le débat en annonçant vouloir mettre fin au changement d'heure, jugeant que "changer l'heure deux fois par an n'a plus de sens". Mais en vain.

Changement d'heure oblige, ce dimanche matin reste donc l'occasion de rappeler quelques gestes simples pour amortir les effets de la bascule sur le quotidien. S'exposer à la lumière naturelle dès le réveil de ce dimanche aide le cerveau à recalibrer plus rapidement son horloge biologique. Il faut également penser à régler manuellement les équipements non connectés comme le four, le micro-ondes ou le tableau de bord de la voiture. Ces précautions simples permettent d'aborder plus sereinement cette transition automnale attendue, ou redoutée, chaque année par des millions de Français, en attendant une éventuelle réforme européenne qui tarde toujours à se concrétiser.

Questions - Réponses