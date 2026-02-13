Changement d'heure 2026 : la date du passage à l'heure d'été approche !

A quelle date et à quelle heure la France passe-t-elle à l'heure d'été ?

Alors que les journées commencent à s'allonger timidement et que l'hiver entame sa dernière ligne droite, la question se pose enfin avec acuité : à quel moment devrons-nous une nouvelle fois manipuler nos horloges et effectuer le changement d'heure ? La perspective du printemps rappelle aussi qu'on arrive bientôt cette transition temporelle qui rythme nos vies depuis plusieurs décennies.

Le prochain passage à l'heure d'été est désormais proche et il convient de s'y préparer pour en atténuer les effets sur notre organisme.

Le rendez-vous est fixé pour le dernier dimanche de mars. Très précisément, c'est dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars 2026 que la France et ses voisins européens avanceront leurs aiguilles. À deux heures du matin, il sera alors trois heures. Ce changement nous fera perdre symboliquement une heure de sommeil, mais il nous offrira en contrepartie des soirées plus lumineuses, marquant ainsi l'entrée psychologique dans la belle saison.

Tout pour ne pas rater le changement d'heure

: dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars 2026

Heure : à 2h du matin.

En mars : la France avancera d'une heure. A 2h, il sera 3h. la France avancera d'une heure. A 2h, il sera 3h.

Mémo : "En octobre, on recule" (heure d'hiver), "en mars, on avance" (heure d'été). Vérifier manuellement vos montres, réveils et certains équipements électroniques.

Les dates du changement d'heure en France

Année Passage à l'heure d'été Passage à l'heure d'hiver 2026 dimanche 29 mars 2026 dimanche 25 octobre 2026 2027 dimanche 28 mars 2027 dimanche 31 octobre 2027 2028 dimanche 26 mars 2028 dimanche 29 octobre 2028 2029 dimanche 25 mars 2029 dimanche 28 octobre 2029 2030 dimanche 31 mars 2030 dimanche 27 octobre 2030 2031 dimanche 30 mars 2031 dimanche 26 octobre 2031 2032 dimanche 28 mars 2032 dimanche 31 octobre 2032 2033 dimanche 27 mars 2033 dimanche 30 octobre 2033 2034 dimanche 26 mars 2034 dimanche 29 octobre 2034 2035 dimanche 25 mars 2035 dimanche 28 octobre 2035

Le changement d'heure d'hiver et d'été tel qu'on le connaît aujourd'hui a été instauré par décret en 1975, suite au choc pétrolier. Il s'agit alors d'instaurer une heure d'été à GMT+2, soit deux heures de décalage avec l'heure naturelle. Objectif : mieux faire coïncider éclairage naturel et activités humaines à partir du printemps, pour réaliser des économies d'énergies.

C'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) qui a initié le changement d'heure saisonnier, en tant qu'agence gouvernementale chargée de veiller à l'optimisation de la facture énergétique. Dans une synthèse de 2010, l'organisme estimait encore à 440 GWh l'économie réalisée l'année précédente grâce au changement d'heure.

Le changement d'heure a été harmonisé à l'échelle européenne dès 1998 et est aujourd'hui appliqué par l'ensemble des Etats membres de l'UE et 70 pays au total. Il est pourtant vivement controversé depuis des années. Ses détracteurs pointent avant tout des gains énergétiques trop limités, a fortiori avec l'évolution des technologies et des usages, ainsi que des effets négatifs sur la santé, le sommeil et la sécurité routière.

Attention : il est important de noter que certaines régions françaises, comme les départements d'outre-mer, ne changent pas d'heure. Par exemple, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le changement d'heure ne s'applique pas. Si vous vivez dans l'une de ces régions ou si vous prévoyez de vous y rendre, renseignez-vous sur les spécificités locales.

Non, le changement d'heure d'été 2026 n'est pas le dernier. En mars 2019, après consultation, le Parlement européen a adopté un projet à la majorité pour mettre fin au changement d'heure, mais il ne sera pas mis en place avant plusieurs années. Ledit projet de directive prévoyait une suppression du changement d'heure rapide : pour ce faire, chaque Etat membre devait trancher entre rester à l'heure d'hiver ou rester à l'heure d'été. Le Parlement européen avait d'ailleurs plaidé pour une coordination entre les Etats membres et la Commission européenne pour que l'application des heures permanentes (d'hiver et d'été) dans les différents pays ne perturbe pas le fonctionnement du marché intérieur.

La directive devait être adoptée par le Conseil à la fin 2020, puis transposée par les Etats membres, souligne le site officiel Vie Publique. Seulement, à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, du Brexit, puis aux bouleversements occasionnés par la guerre en Ukraine, sans oublier les hésitations des dirigeants européens, le texte en question sur la fin du changement d'heure n'est plus à l'ordre du jour "et ne devrait pas être discuté dans un avenir proche", conclut le site de l'administration française.

Et une fois remis sur la table, les débats devraient être longs : "C'est à chaque Etat membre de décider de l'heure légale qu'il souhaite adopter" a ainsi confirmé la Commission européenne à Euronews à l'automne 2022. Si la majorité des Français ont exprimé leur lassitude face au changement d'heure et leur volonté d'y mettre un terme, le débat sur le fuseau horaire à adopter reste ouvert. Selon la consultation menée par l'Assemblée nationale en 2019, 59% des répondants ont exprimé leur préférence pour l'heure d'été permanente, qui permettrait de profiter de plus longues soirées lumineuses. Cependant, certains experts en santé publique mettent en garde contre cette option, arguant que l'heure d'été permanente pourrait perturber les cycles de sommeil et avoir des conséquences sur la santé.

Lundi 20 octobre 2025, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé vouloir mettre fin au changement d’heure dès 2026. "Changer l’heure deux fois par an n’a plus de sens", a-t-il déclaré, invitant la Commission européenne à rouvrir le dossier. L’Espagne compte plaider pour une décision coordonnée à l’échelle de l’Union. Cette initiative pourrait relancer le débat dans d’autres capitales, dont Paris. Si la proposition espagnole aboutit, le dernier changement d’heure pourrait avoir lieu en 2027 ou 2028 ! Mais plusieurs questions restent en suspens. Faut-il choisir l’heure d’été, plus lumineuse en soirée, mais plus sombre le matin en hiver ? Ou l’heure d’hiver, plus naturelle mais plus précoce ? Les experts rappellent que la décision n’est pas anodine et il faut que tous les pays membres de l'UE se mettent d'accord sur l'heure à conserver !

Et ailleurs dans le monde ?

Le changement d'heure n'est pas appliqué de manière universelle. Environ 60 pays dans le monde utilisent encore ce système, mais la majorité ne pratique pas d'ajustement saisonnier. Aux États-Unis et au Canada, l'heure d'été et l'heure d'hiver subsistent, mais certains États américains, comme l'Arizona ou Hawaï, y échappent. En Amérique latine, seuls quelques pays, comme le Chili ou le Paraguay, conservent ce mécanisme. En Asie et en Afrique, il est très rarement appliqué. La Chine, par exemple, l'a abandonné en 1991.

Cette diversité crée parfois des situations surprenantes pour les voyageurs ou les professionnels travaillant à l'international, car les décalages horaires peuvent varier non seulement selon les fuseaux, mais aussi selon les saisons.