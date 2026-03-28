Changement d'heure 2026 : le passage à l'heure d'été annoncé, quelle date et quelle heure en mars ?

Le changement d'heure a lieu comme chaque année en mars, à une date immuable. Le passage à l'heure d'été 2026 a été programmé ce week-end et suit un rituel très précis. Et ce nouveau changement d'heure ne sera pas le dernier...

Sommaire Date et heure du changement d'heure 2026

Dates du changement d'heure en France

Changement d'heure de mars

Changement d'heure d'été

Fin du changement d'heure

Pourquoi le changement d'heure L'essentiel Le changement d'heure d'été a été fixé ce week-end des 28 et 29 mars 2026. La France change d'heure pour entrer dans les beaux jours. Attention, le changement d'heure de mars fait perdre comme chaque année une heure : à 2h du matin très exactement ce dimanche, l'heure en France passera officiellement à 3h.

Le changement d'heure de mars accroît d'une heure le décalage de la France avec l'heure solaire. Nous passons donc de GMT+1 (heure d'hiver) à GMT+2 (heure d'été). Nous perdons au passage une heure de sommeil ainsi qu'une heure de lumière naturelle en début de journée. En revanche, les soirées de printemps et d'été vont progressivement se prolonger.

Le changement d'heure, en vigueur de France depuis 1976 pour économiser de l'énergie, est censé disparaître. Sa fin a été actée par les autorités françaises et par une décision du Parlement européen il y a quelques années. Mais ce changement d'heure 2026 ne sera pas le dernier. Si l'Espagne a émis le souhait d'en finir rapidement avec la mesure, l'UE ne semble plus vraiment prête à bouger et l'accord sur l'heure à conserver chez les 27 reste à trouver.

A quelle date ? A quelle heure ? Avancer ou reculer ? Découvrez ci-dessous toutes les réponses à vos questions sur le changement d'heure d'été 2026 et sur la fin tant espérée de la mesure. Questions / Réponses

Pourquoi faut-il vérifier le réglage de l'horloge de son véhicule dès le dimanche matin ? C'est l'un des oublis les plus fréquents qui génère du stress le lundi matin. Si la plupart de nos objets connectés se mettent à jour automatiquement, de nombreux tableaux de bord de voitures en 2026 nécessitent encore une manipulation manuelle. Prendre cinq minutes le dimanche matin pour ajuster l'heure de votre véhicule vous évitera une frayeur inutile lors de votre premier trajet domicile-travail de la semaine. Rien n'est plus déstabilisant que de jeter un œil à sa console centrale en pensant être en retard d'une heure alors que vous êtes parfaitement dans les temps. Ce petit geste préventif participe à une transition sereine et vous permet de commencer votre semaine de travail sans cette petite décharge d'adrénaline négative liée à une horloge restée bloquée en hiver. Tous les pays du monde appliquent-ils le changement d'heure saisonnier ? Une soixantaine de pays applique le changement d'heure saisonnier. La mesure est parfois mise en place de façon hétérogène sur l'ensemble de certains territoires en raison de leurs dimensions, comme pour le Canada, les États-Unis ou le Brésil. D'autres pays ont pris la décision d'abandonner les changements d'heure saisonniers : la Turquie, la Russie, l'Argentine, l'Egypte, la Tunisie, l'Ukraine, l'Arménie... Quand aura lieu le prochain passage à l’heure d’hiver ? Nous allons donc passer à l’heure d’été ce dimanche. Et dans quelques mois, nous aurons un nouveau changement d’horaire, avec le passage à l’heure d’hiver. La date est déjà connue, il reste du temps pour s’y préparer ! Ce futur changement a été fixé au week-end des 24 et 25 octobre 2026. Cette modification aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Pourquoi faut-il se méfier davantage des cambriolages après le changement d'heure ? Comme le rapportait le site d'information régionale 14Actu au moment d'un récent passage à l'heure d'hiver, les gendarmes normands s'attendaient à une recrudescence des cambriolages. Un commandant de la compagnie de Caen, assurait ainsi à l'époque : "C’est tous les ans pareils". Et de préciser : "Souvent, ils opèrent à la tombée de la nuit, vers 17h/18h, juste avant que les gens rentrent de leur travail. Il faut vraiment se méfier." Heure d'été ou heure d'hiver ? Laquelle est la plus proche du soleil ? L'heure d'hiver est celle que nous utilisions toute l'année avant la mise en place du changement d'heure. Néanmoins, il y a un décalage d'environ une heure entre l'heure légale d'hiver et l'heure du lever du soleil. Mais avec l'heure d'été, l'écart est d'environ deux heures. Ainsi, le soleil est à son zénith à environ treize heures en heure d'hiver, et quatorze heures en heure d'été. En France, nous sommes en effet plus proches de l'heure solaire lors de l'heure d'hiver. Quel est le rôle de l'Union internationale des télécommunications dans le changement d'heure ? Cette organisation basée à Genève veille à ce que les infrastructures numériques mondiales ne s'effondrent pas lors des bascules horaires. Elle coordonne les protocoles de synchronisation pour que les satellites, les réseaux mobiles et les serveurs internet intègrent le changement de manière fluide. En 2026, avec l'explosion de l'Internet des Objets, cette mission est plus critique que jamais. Un simple décalage de quelques millisecondes entre deux centres de données pourrait corrompre des transactions bancaires ou perturber la navigation de véhicules autonomes. Le changement d'heure n'est donc plus seulement une affaire de montres au poignet, mais un défi de haute technologie orchestré à l'échelle planétaire pour garantir la stabilité de notre monde virtuel. Est-ce que le changement d'heure influence la consommation d'alcool ? C'est une question étonnante, mais il se trouve que oui, des études sociologiques et de santé publique ont suggéré que l'allongement de la luminosité en soirée peut influencer les modes de consommation d'alcool. Avec l'heure d'été, les moments de convivialité comme l'apéritif se prolongent naturellement. Le sentiment de détente associé à la lumière du jour incite parfois à une consommation plus étalée dans le temps, ce qui peut paradoxalement augmenter les quantités ingérées. Les campagnes de prévention routière en 2026 redoublent souvent d'efforts durant les premiers week-ends de l'heure d'été pour rappeler les dangers de l'alcool au volant, car les sorties festives sont plus nombreuses. C'est un aspect social de la gestion du temps où le plaisir des soirées prolongées doit s'accompagner d'une responsabilité accrue pour éviter que la fête ne soit gâchée par une méconnaissance des effets du changement d'heure. Quel est l'impact psychologique du changement d'heure sur le moral général ? Le passage à l'heure d'été est souvent perçu comme un antidépresseur naturel à l'échelle de toute une population. En augmentant l'exposition à la lumière en fin de journée, il favorise la sécrétion de sérotonine, l'hormone du bonheur. Pour les personnes souffrant de trouble affectif saisonnier, cette bascule est le signe tangible que la période sombre est terminée. La possibilité de voir le jour après le travail transforme la perception de la routine quotidienne, passant d'un cycle de survie hivernal à une phase de plaisir et de détente. C'est ce sentiment de renouveau qui explique pourquoi, malgré la fatigue du premier lundi, une majorité de Français reste attachée à cette heure d'été qui symbolise la liberté retrouvée et l'allongement des perspectives, tant visuelles que sociales. Quel est l'impact du changement d'heure sur les pics de pollution à l'ozone en été ? Un aspect méconnu du passage à l'heure d'été concerne son influence sur la qualité de l'air dans les grandes agglomérations. En avançant l'heure d'activité humaine, nous avançons également l'heure de pointe du trafic routier matinal et de fin de journée. En été, les polluants émis par les pots d'échappement, comme les oxydes d'azote, réagissent avec la chaleur et le rayonnement solaire pour former de l'ozone. En décalant les activités, nous faisons en sorte que les émissions de gaz se produisent alors que le soleil est déjà plus haut et plus fort. Cela peut, dans certains cas, favoriser la formation précoce de pics de pollution à l'ozone durant l'après-midi. C'est un paramètre que les organismes de surveillance de la qualité de l'air surveillent de près, car le timing des activités humaines joue un rôle crucial dans la chimie complexe de notre atmosphère urbaine. Les Français préfèrent l'heure d'été Pas très loin de chez nous, d'autres pays ont eu la même réflexion et mis fin au changement d'heure : la Russie et la Turquie y ont renoncé en 2011 pour la première et 2016 pour la deuxième. Mais, pour l'instant, la France ne s'est pas prononcée sur le changement d'heure. La consultation de l'Assemblée nationale a néanmoins révélé un fait sûr : les Français souhaiteraient mettre fin aux deux horaires (83,71 %) dans l'année et préfèrent l'heure d'été 59,17 %. L'heure d'été pas si économe que ça en énergie Éléonore Gabarain était présidente de l'association contre l'heure d'été (ACHED) et estime que le système du changement d'heure devrait être revu. Un point de vue partagé par la députée écologiste Karima Delli, qui a porté le projet. Le système serait "obsolète". Le gain d'énergie induit par l'heure d'été n'est, en effet, pas assez grand. Les foyers sont en effet de plus en plus équipés de lampes basses consommations ou de leds, qui économisent de l'énergie. L'heure d'été faisait économiser en 2010, selon l'Ademe, 440 GWh, soit l'éclairage de 800 000 foyers, ce qui n'est pas énorme. Les enfants s'adaptent-ils vite au changement d'heure ? Contrairement aux adultes qui peuvent compenser la fatigue par le café ou la volonté, les jeunes enfants subissent de plein fouet les modifications de leur horloge biologique. Leur besoin de sommeil est plus important et leur rythme est plus rigide. Le passage à l'heure d'été perturbe leur endormissement car il fait encore grand jour à l'heure habituelle du coucher, ce qui freine la production de mélatonine. En 2026, les parents devront sans doute faire face à des réveils difficiles et à une irritabilité accrue durant les quinze jours suivant le 29 mars. Les enseignants constatent souvent une baisse de la concentration en classe durant cette période de transition. La recommandation classique reste d'assombrir les chambres plus tôt et de maintenir une routine apaisante pour aider le métabolisme enfantin à intégrer ce nouveau cadre horaire. L'heure d'été, l'alliée des restaurateurs L'heure d'été profiterait au secteur du tourisme. En effet, le soleil se couchant plus tard, touristes et badauds traînent plus volontiers dans les cafés et restaurants. L'an dernier, le maire de Mazamet dans le Tarn, qui a fondé l'association européenne pour l'heure d'été, promouvait déjà les bénéfices de cette heure d'été. "Pour la convivialité d’abord, nous sommes tous heureux de profiter du soleil, y compris tard en soirée ! L’économie du tourisme en bénéficie aussi, car les gens sortent et consomment plus quand il fait jour", avait-il ainsi déclaré au Parisien/Aujourd'hui en France. Pourquoi les pays tropicaux ne changent-ils généralement jamais d'heure ? Si vous voyagez près de l'équateur, vous remarquerez que la notion de changement d'heure est totalement absente des calendriers locaux. La raison est purement géographique et astronomique. Dans les zones tropicales, la durée du jour et de la nuit reste pratiquement constante tout au long de l'année, avec environ douze heures de lumière et douze heures d'obscurité. Le soleil se lève et se couche presque toujours aux mêmes heures, rendant inutile tout décalage artificiel des cadrans. L'intérêt de l'heure d'été n'apparaît que lorsque l'on s'éloigne de l'équateur vers les pôles, là où les variations saisonnières de la durée du jour deviennent significatives. Plus une nation est située au nord ou au sud, plus elle est tentée de manipuler le temps pour optimiser l'utilisation de la lumière solaire estivale. Existe-t-il une "heure idéale" pour la santé ? Les chronobiologistes estiment que l’heure d’hiver est la plus adaptée à notre rythme interne. Elle correspond mieux au lever et coucher du soleil. Mais socialement, l’heure d’été plaît davantage — preuve que notre bien-être dépend aussi de nos habitudes collectives. LIRE PLUS

Date : dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars 2026

Heure : à 2h du matin il sera 3h, la France avance d'une heure

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Qu'est-ce qui change lors du changement d'heure de mars ?

Le changement d'heure de mars a la particularité de nous faire avancer dans le temps. Dans la nuit du dernier samedi au dernier dimanche de mars, à deux heures du matin, les aiguilles avancent en effet d'une heure, passant directement à trois heures et nous faisant artificiellement perdre une heure de sommeil. Pour autant, nous gagnons également une heure de lumière en fin de journée, en plus du rallongement naturel et progressif des journées à l'approche du solstice d'été, en juin. Dernière info clé : quand le passage à l'heure d'hiver nous décale d'une heure de l'heure GMT, le changement d'heure d'été nous place, lui, dans un décalage de deux heures par rapport à l'heure solaire.

A quoi correspond l'heure d'été en France ?

Le principe du changement d'heure en France est d'abord basé sur le passage à l'heure d'été. En effet, quand le premier changement d'heure tel qu'on le connait aujourd'hui est instauré, en mars 1976, c'est bien pour créer un décalage, en été, avec l'heure initiale. Le changement d'heure d'hiver n'est donc, en soit, qu''un retour à la normale. Et comme la France vit déjà traditionnellement en décalage avec son heure solaire, c'est à dire à GMT+1, le changement d'heure provoque un double décalage en été, passant nos montres et horloges à GMT+2. En d'autres termes, à midi à l'heure du soleil, il est 14h heure en France pendant l'heure d'été. D'où l'expression d'heure d'été "double", créée par ce décalage : l'heure française a alors deux heures de "retard" par rapport à l'heure du soleil.

Le passage à l'heure d'été 2026 est-il le dernier ?

Non, le changement d'heure d'été 2026 n'est pas le dernier. En mars 2019, après consultation, le Parlement européen a adopté un projet à la majorité pour mettre fin au changement d'heure, mais il ne sera pas mis en place avant plusieurs années. Ledit projet de directive prévoyait une suppression du changement d'heure rapide : pour ce faire, chaque Etat membre devait trancher entre rester à l'heure d'hiver ou rester à l'heure d'été. Le Parlement européen avait d'ailleurs plaidé pour une coordination entre les Etats membres et la Commission européenne pour que l'application des heures permanentes (d'hiver et d'été) dans les différents pays ne perturbe pas le fonctionnement du marché intérieur.

La directive devait être adoptée par le Conseil à la fin 2020, puis transposée par les Etats membres, souligne le site officiel Vie Publique. Seulement, à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, du Brexit, puis aux bouleversements occasionnés par la guerre en Ukraine, sans oublier les hésitations des dirigeants européens, le texte en question sur la fin du changement d'heure n'est plus à l'ordre du jour "et ne devrait pas être discuté dans un avenir proche", conclut le site de l'administration française.

En octobre dernier, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé vouloir mettre fin au changement d'heure dès 2026. "Changer l'heure deux fois par an n'a plus de sens", a-t-il déclaré, invitant la Commission européenne à rouvrir le dossier. L'Espagne compte plaider pour une décision coordonnée à l'échelle de l'Union. Cette initiative pourrait relancer le débat dans d'autres capitales, dont Paris. Si la proposition espagnole aboutit, le dernier changement d'heure pourrait avoir lieu en 2027 ou 2028 ! Mais plusieurs questions restent en suspens. Faut-il choisir l'heure d'été, plus lumineuse en soirée, mais plus sombre le matin en hiver ? Ou l'heure d'hiver, plus naturelle mais plus précoce ? Les experts rappellent que la décision n'est pas anodine et il faut que tous les pays membres de l'UE se mettent d'accord sur l'heure à conserver !

Pourquoi le changement d'heure a-t-il été adopté ?

Instauré en France en 1976 à la suite du choc pétrolier, le changement d'heure avait pour objectif initial de réduire la consommation d'énergie en faisant coïncider les heures d'activité avec les heures d'ensoleillement. Malgré les discussions européennes entamées en 2018 pour supprimer cette alternance, le dossier reste en suspens. La crise sanitaire de 2020 et les priorités géopolitiques récentes ont relégué la fin du changement d'heure au second plan. Pour l'heure, la règle reste la même pour tous les pays de l'Union européenne afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, notamment pour les transports et les échanges commerciaux.

Le changement d'heure d'hiver et d'été tel qu'on le connaît aujourd'hui a été instauré par décret suite au choc pétrolier. Il s'agit alors d'instaurer une heure d'été à GMT+2, soit deux heures de décalage avec l'heure naturelle. Objectif : mieux faire coïncider éclairage naturel et activités humaines à partir du printemps, pour réaliser des économies d'énergies.

C'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) qui a initié le changement d'heure saisonnier, en tant qu'agence gouvernementale chargée de veiller à l'optimisation de la facture énergétique. Dans une synthèse de 2010, l'organisme estimait encore à 440 GWh l'économie réalisée l'année précédente grâce au changement d'heure.

Le changement d'heure a été harmonisé à l'échelle européenne dès 1998 et est aujourd'hui appliqué par l'ensemble des Etats membres de l'UE et 70 pays au total. Il est pourtant vivement controversé depuis des années. Ses détracteurs pointent avant tout des gains énergétiques trop limités, a fortiori avec l'évolution des technologies et des usages, ainsi que des effets négatifs sur la santé, le sommeil et la sécurité routière.

Attention : il est important de noter que certaines régions françaises, comme les départements d'outre-mer, ne changent pas d'heure. Par exemple, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le changement d'heure ne s'applique pas. Si vous vivez dans l'une de ces régions ou si vous prévoyez de vous y rendre, renseignez-vous sur les spécificités locales.