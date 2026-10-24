Changement d'heure 2026 : pourquoi l'heure d'hiver arrive plus tôt cette année, faut-il avancer ou reculer sa montre ?

HEURE D'HIVER 2026. Le changement d'heure d'octobre 2026 a lieu dans la nuit de ce samedi 24 octobre à demain dimanche 25 octobre.

Le changement d'heure d'hiver (ou plutôt d'automne) 2026 aura lieu dans la nuit de ce samedi 24 au dimanche 25 octobre. La date du changement d'heure d'hiver est toujours la même : le dernier week-end complet d'octobre. Le passage à l'heure d'hiver passe par un retour en arrière. Officiellement, à 3 heures du matin la nuit prochaine, nous reviendrons en France à 2 heures du matin.

Avec le changement d'heure, on gagne donc une heure de sommeil. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Le changement d'heure ne favoriserait pas, contrairement à ce que l'on croit, l'augmentation du temps de sommeil... En d'autres termes, le leitmotiv "on va gagner une heure de sommeil en plus" ne s'appliquerait pas vraiment dans les faits. Car si la journée de ce dimanche aura bien 25 heures, ce n'est pas pour autant que quelqu'un qui dort 8 heures en temps normal dormira 9 heures ! Selon l'étude, les Français ne dormiraient en effet qu'un quart d'heure de plus en moyenne lors des week-ends de passage à l'heure d'hiver.

Le changement d'heure tel qu'on le connaît aujourd'hui a été instauré en France par un décret du 19 septembre 1975, entré en application dès 1976, dans la foulée du choc pétrolier de 1973-1974. L'objectif initial était purement énergétique : faire coïncider les heures d'activité avec les heures d'ensoleillement pour limiter la consommation d'électricité. Un mécanisme similaire avait déjà existé entre 1916 et 1944 pour économiser le charbon. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui a longtemps piloté ce dispositif, estimait encore en 2010 les économies réalisées à plusieurs centaines de gigawattheures par an.

La règle du changement d'heure a ensuite été harmonisée à l'échelle de l'Union européenne dès 1998, un cadre aujourd'hui suivi par l'ensemble des Etats membres ainsi que par une soixantaine d'autres pays dans le monde. Le passage à l'heure d'hiver s'effectue systématiquement le dernier dimanche d'octobre, tandis que celui à l'heure d'été intervient le dernier dimanche de mars, avec pour objectif de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et des transports entre voisins. Certains territoires échappent toutefois à cette règle, comme les départements d'outre-mer, à l'exception notable de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette particularité géographique continue de surprendre bon nombre de voyageurs.

Pourquoi le changement d'heure est-il en avance cette année ?

Cette année, le changement d'heure et le passage à l’heure d’hiver interviennent particulièrement tôt dans le calendrier. La règle européenne prévoit en effet ce changement le dernier dimanche d’octobre. Or, le 31 octobre 2026 tombant un samedi et le dimanche suivant étant le 1er novembre, la bascule se fera donc dès ce 25 octobre. Les années précédentes, elle avait eu lieu le 26 octobre en 2025, le 27 en 2024 et le 29 en 2023. Cette configuration, peu fréquente, s’était déjà présentée en 2015 et en 2020. Elle ne se retrouvera ensuite qu’en 2037.

Pour éviter toute hésitation sur le sens du changement d'heure, un moyen mnémotechnique reste utile : en octobre, on « recule », en associant les dernières lettres du mois au début du verbe. Les appareils connectés, comme les smartphones et les ordinateurs, se mettent généralement à l’heure automatiquement pendant la nuit. En revanche, certaines horloges, les réveils classiques, les fours et les pendules de véhicules doivent être réglés manuellement. La SNCF ajuste également la circulation de ses trains de nuit pour tenir compte de cette heure supplémentaire.

Mais ce rituel saisonnier du changement d'heure est de plus en plus contesté. Ses détracteurs pointent des gains énergétiques devenus trop limités avec l'évolution des technologies domestiques, ainsi que des effets négatifs sur la santé, le sommeil et la sécurité routière. Ces critiques alimentent depuis 2018 un débat européen sur l'opportunité de conserver ce dispositif. Le Parlement européen avait d'ailleurs voté en mars 2019 en faveur d'une directive mettant fin à cette alternance, chaque Etat membre devant alors choisir de rester définitivement à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été.

Quelle heure est-il ? L'heure exacte à Paris en temps réel

Pour être absolument certain de ne pas vous tromper lors du changement d'heure d'hiver d'octobre 2026, voici l'heure exacte en temps réel à Paris et et France. L'heure changera précisément au moment du changement d'heure et affichera la bonne heure.

Heure Exacte (France) -- --:--:-- Prochain changement -- Jours -- H -- Min -- Sec --

La fin du changement d'heure est-elle vraiment pour bientôt ?

Le changement d'heure est donc censé vivre ses dernières années. Le projet d'abolition a toutefois été relégué au second plan par la crise sanitaire liée au Covid-19, le Brexit, puis la guerre en Ukraine. Le dossier a connu un nouveau souffle en octobre 2025, lorsque le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a relancé le débat en estimant que "changer l'heure deux fois par an n'a plus de sens". La Commission européenne a lancé une étude complémentaire pour éclairer ses futures décisions. En attendant une éventuelle réforme, la règle reste pour l'instant strictement identique dans tous les pays membres de l'Union. Et en réalité, le projet est au point mort, le changement d'heure devrait ne pas changer de si tôt !

Les amateurs de soirées lumineuses devront en tout cas patienter jusqu'au passage à l'heure d'été, prévu dans la nuit du 27 au 28 mars 2027. Le calendrier des prochaines bascules permet déjà d'anticiper : en 2027, le passage à l'heure d'hiver interviendra le 31 octobre, puis le 29 octobre en 2028 et le 28 octobre en 2029. Ces dates, fixées par le règlement européen, suivent toujours la même logique du dernier dimanche du mois.

Comment le corps encaisse-t-il le changement d'heure ?

Le changement d'heure agit sur l'organisme comme un léger décalage horaire, selon les spécialistes de la chronobiologie. Le corps humain fonctionne grâce à une horloge interne de 24 heures, le rythme circadien, et le recul d'une heure perturbe la sécrétion de mélatonine et de cortisol. Les enfants en bas âge, les seniors, les adolescents et les travailleurs de nuit y sont particulièrement sensibles. Si la bascule d'automne est généralement mieux tolérée que celle du printemps, elle peut tout de même entraîner pendant plusieurs jours des troubles de l'endormissement et des réveils précoces, l'adaptation variant de quelques jours à plusieurs semaines selon les individus.

Heure d'hiver et sécurité routière entretiennent par ailleurs une relation étroite, documentée chaque année par les autorités compétentes. Dès le lendemain de la bascule, la nuit tombe plus tôt, précisément aux heures de pointe de fin de journée, entre 17 heures et 19 heures. On constate alors une hausse marquée des accidents impliquant des usagers vulnérables comme les piétons, les cyclistes ou les utilisateurs de trottinettes durant ce créneau. La Sécurité routière invite donc les automobilistes à redoubler de vigilance et les piétons à porter des vêtements clairs ou des éléments rétro-réfléchissants.

Pour amortir les effets du changement d'heure, quelques gestes simples sont recommandés avant la nuit du changement. Il est conseillé de décaler progressivement ses horaires de coucher et de repas de quinze minutes chaque soir durant les jours précédant la bascule, une méthode qui vaut aussi pour les nourrissons particulièrement sensibles aux variations d'horaires. S'exposer à la lumière naturelle dès le réveil du dimanche aide le cerveau à recalibrer plus rapidement son horloge biologique. Il faut également penser à régler manuellement les équipements non connectés comme le four, le micro-ondes ou le tableau de bord de la voiture, et profiter de ce repère annuel pour vérifier les détecteurs de fumée.

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