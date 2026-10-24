Changement d'heure 2026 : pourquoi l'heure d'hiver arrive plus tôt cette année, faut-il avancer ou reculer sa montre ?

Changement d'heure 2026 : pourquoi l'heure d'hiver arrive plus tôt cette année, faut-il avancer ou reculer sa montre ?
La Rédaction

HEURE D'HIVER 2026. Le changement d'heure d'octobre 2026 a lieu dans la nuit de ce samedi 24 octobre à demain dimanche 25 octobre.

Le changement d'heure d'hiver (ou plutôt d'automne) 2026 aura lieu dans la nuit de ce samedi 24 au dimanche 25 octobre. La date du changement d'heure d'hiver est toujours la même : le dernier week-end complet d'octobre. Le passage à l'heure d'hiver passe par un retour en arrière. Officiellement, à 3 heures du matin la nuit prochaine, nous reviendrons en France à 2 heures du matin.

Avec le changement d'heure, on gagne donc une heure de sommeil. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Le changement d'heure ne favoriserait pas, contrairement à ce que l'on croit, l'augmentation du temps de sommeil... En d'autres termes, le leitmotiv "on va gagner une heure de sommeil en plus" ne s'appliquerait pas vraiment dans les faits. Car si la journée de ce dimanche aura bien 25 heures, ce n'est pas pour autant que quelqu'un qui dort 8 heures en temps normal dormira 9 heures ! Selon l'étude, les Français ne dormiraient en effet qu'un quart d'heure de plus en moyenne lors des week-ends de passage à l'heure d'hiver.

Le changement d'heure tel qu'on le connaît aujourd'hui a été instauré en France par un décret du 19 septembre 1975, entré en application dès 1976, dans la foulée du choc pétrolier de 1973-1974. L'objectif initial était purement énergétique : faire coïncider les heures d'activité avec les heures d'ensoleillement pour limiter la consommation d'électricité. Un mécanisme similaire avait déjà existé entre 1916 et 1944 pour économiser le charbon. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui a longtemps piloté ce dispositif, estimait encore en 2010 les économies réalisées à plusieurs centaines de gigawattheures par an.

La règle du changement d'heure a ensuite été harmonisée à l'échelle de l'Union européenne dès 1998, un cadre aujourd'hui suivi par l'ensemble des Etats membres ainsi que par une soixantaine d'autres pays dans le monde. Le passage à l'heure d'hiver s'effectue systématiquement le dernier dimanche d'octobre, tandis que celui à l'heure d'été intervient le dernier dimanche de mars, avec pour objectif de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et des transports entre voisins. Certains territoires échappent toutefois à cette règle, comme les départements d'outre-mer, à l'exception notable de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette particularité géographique continue de surprendre bon nombre de voyageurs.

Pourquoi le changement d'heure est-il en avance cette année ?

Cette année, le changement d'heure et le passage à l’heure d’hiver interviennent particulièrement tôt dans le calendrier. La règle européenne prévoit en effet ce changement le dernier dimanche d’octobre. Or, le 31 octobre 2026 tombant un samedi et le dimanche suivant étant le 1er novembre, la bascule se fera donc dès ce 25 octobre. Les années précédentes, elle avait eu lieu le 26 octobre en 2025, le 27 en 2024 et le 29 en 2023. Cette configuration, peu fréquente, s’était déjà présentée en 2015 et en 2020. Elle ne se retrouvera ensuite qu’en 2037.

Pour éviter toute hésitation sur le sens du changement d'heure, un moyen mnémotechnique reste utile : en octobre, on « recule », en associant les dernières lettres du mois au début du verbe. Les appareils connectés, comme les smartphones et les ordinateurs, se mettent généralement à l’heure automatiquement pendant la nuit. En revanche, certaines horloges, les réveils classiques, les fours et les pendules de véhicules doivent être réglés manuellement. La SNCF ajuste également la circulation de ses trains de nuit pour tenir compte de cette heure supplémentaire.

Mais ce rituel saisonnier du changement d'heure est de plus en plus contesté. Ses détracteurs pointent des gains énergétiques devenus trop limités avec l'évolution des technologies domestiques, ainsi que des effets négatifs sur la santé, le sommeil et la sécurité routière. Ces critiques alimentent depuis 2018 un débat européen sur l'opportunité de conserver ce dispositif. Le Parlement européen avait d'ailleurs voté en mars 2019 en faveur d'une directive mettant fin à cette alternance, chaque Etat membre devant alors choisir de rester définitivement à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été.

Quelle heure est-il ? L'heure exacte à Paris en temps réel

Pour être absolument certain de ne pas vous tromper lors du changement d'heure d'hiver d'octobre 2026, voici l'heure exacte en temps réel à Paris et et France. L'heure changera précisément au moment du changement d'heure et affichera la bonne heure. 

Heure Exacte (France)

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La fin du changement d'heure est-elle vraiment pour bientôt ?

Le changement d'heure est donc censé vivre ses dernières années. Le projet d'abolition a toutefois été relégué au second plan par la crise sanitaire liée au Covid-19, le Brexit, puis la guerre en Ukraine. Le dossier a connu un nouveau souffle en octobre 2025, lorsque le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a relancé le débat en estimant que "changer l'heure deux fois par an n'a plus de sens". La Commission européenne a lancé une étude complémentaire pour éclairer ses futures décisions. En attendant une éventuelle réforme, la règle reste pour l'instant strictement identique dans tous les pays membres de l'Union. Et en réalité, le projet est au point mort, le changement d'heure devrait ne pas changer de si tôt !

Les amateurs de soirées lumineuses devront en tout cas patienter jusqu'au passage à l'heure d'été, prévu dans la nuit du 27 au 28 mars 2027. Le calendrier des prochaines bascules permet déjà d'anticiper : en 2027, le passage à l'heure d'hiver interviendra le 31 octobre, puis le 29 octobre en 2028 et le 28 octobre en 2029. Ces dates, fixées par le règlement européen, suivent toujours la même logique du dernier dimanche du mois.

Comment le corps encaisse-t-il le changement d'heure ?

Le changement d'heure agit sur l'organisme comme un léger décalage horaire, selon les spécialistes de la chronobiologie. Le corps humain fonctionne grâce à une horloge interne de 24 heures, le rythme circadien, et le recul d'une heure perturbe la sécrétion de mélatonine et de cortisol. Les enfants en bas âge, les seniors, les adolescents et les travailleurs de nuit y sont particulièrement sensibles. Si la bascule d'automne est généralement mieux tolérée que celle du printemps, elle peut tout de même entraîner pendant plusieurs jours des troubles de l'endormissement et des réveils précoces, l'adaptation variant de quelques jours à plusieurs semaines selon les individus.

Heure d'hiver et sécurité routière entretiennent par ailleurs une relation étroite, documentée chaque année par les autorités compétentes. Dès le lendemain de la bascule, la nuit tombe plus tôt, précisément aux heures de pointe de fin de journée, entre 17 heures et 19 heures. On constate alors une hausse marquée des accidents impliquant des usagers vulnérables comme les piétons, les cyclistes ou les utilisateurs de trottinettes durant ce créneau. La Sécurité routière invite donc les automobilistes à redoubler de vigilance et les piétons à porter des vêtements clairs ou des éléments rétro-réfléchissants.

Pour amortir les effets du changement d'heure, quelques gestes simples sont recommandés avant la nuit du changement. Il est conseillé de décaler progressivement ses horaires de coucher et de repas de quinze minutes chaque soir durant les jours précédant la bascule, une méthode qui vaut aussi pour les nourrissons particulièrement sensibles aux variations d'horaires. S'exposer à la lumière naturelle dès le réveil du dimanche aide le cerveau à recalibrer plus rapidement son horloge biologique. Il faut également penser à régler manuellement les équipements non connectés comme le four, le micro-ondes ou le tableau de bord de la voiture, et profiter de ce repère annuel pour vérifier les détecteurs de fumée.

Questions - Réponses

- Comment changer manuellement l'heure sur un autoradio d'ancienne génération ?

Sur les véhicules plus anciens dépourvus d'écran tactile ou de navigation GPS, le réglage de l'horloge passe par de petites commandes spécifiques sur le tableau de bord. Repérez deux petits boutons souvent identifiés par les lettres H pour les heures et M pour les minutes. Il suffit d'appuyer longuement sur la touche d'affichage de l'heure jusqu'à ce que les chiffres clignotent, puis de presser la commande adéquate pour faire défiler les chiffres. Sur certains modèles, l'action s'effectue en restant appuyé sur la commande de remise à zéro du compteur kilométrique partiel contact allumé.

- Les enfants sont réveillés à l'aube ou refusent de se lever : comment réagir ?

Les jeunes enfants ne comprennent pas la notion d'heure d'été ou d'hiver ; leur organisme réagit uniquement à leur rythme biologique interne. En automne, ils émergent dès potron-minet car leur estomac et leur cerveau sont programmés sur l'ancien rythme. Au printemps, ils peinent à ouvrir les yeux. Ne vous énervez pas face à leurs sautes d'humeur. En automne, préparez un espace avec des jeux calmes ou des livres dans leur chambre pour préserver votre propre repos. Au printemps, ouvrez doucement les volets pour laisser la lumière naturelle chasser leur somnolence.

- Pourquoi faut-il limiter les écrans plus que d'habitude ce samedi soir ?

La lumière bleue des téléphones, tablettes et téléviseurs freine la sécrétion de mélatonine, retardant l'endormissement de plus d'une demi-heure. Le samedi précédant le changement d'heure, cette exposition tardive est particulièrement néfaste, car votre cycle de sommeil a besoin d'être parfaitement consolidé. Éteignez vos écrans au moins quarante-cinq minutes avant de vous coucher et privilégiez la lecture d'un livre papier ou une séance d'étirements doux. Ce sas de déconnexion le samedi soir est votre meilleure garantie pour trouver le sommeil rapidement et absorber le changement d'heure.

- Comment aborder la transition du changement d'heure avec un état d'esprit serein ?

L'impact du changement d'heure sur notre quotidien dépend grandement de la perception que vous en avez. Plutôt que de focaliser votre attention sur la perte d'une heure de repos au printemps, réjouissez-vous de la clarté prolongée qui transforme vos fins de journées en opportunités de détente et de promenades. En automne, accueillez l'heure de sommeil offerte comme une invitation bienvenue à ralentir votre rythme habituel. En abordant ce rituel avec bienveillance et en laissant à votre corps le temps de s'acclimater sans pression, vous transformerez cette transition en une agréable étape saisonnière.

- Soirée cinéma ou streaming le samedi : attention aux films trop longs avant la bascule !

Le samedi soir précédant le passage à l'heure d'été, le piège classique consiste à lancer un long film ou à enchaîner plusieurs épisodes de série après le dîner. N'oubliez pas qu'à deux heures du matin, l'horloge bondira immédiatement à trois heures, réduisant votre nuit d'une heure réelle. Si vous vous endormez à minuit et demie, vous ne disposerez que de très peu de temps de repos avant le réveil dominical. Choisissez un divertissement court ce samedi soir pour éteindre la télévision vers vingt-deux heures trente. Vous préserverez ainsi votre capital d'énergie face au changement d'heure.

- Faut-il modifier l'heure de son réveil sur smartphone le samedi soir ?

Ne touchez surtout pas aux réglages de l'horloge de votre téléphone le samedi soir. Vos smartphones sont programmés pour appliquer le changement d'heure de façon totalement automatique à deux ou trois heures du matin via le réseau mobile. Si vous avancez ou reculez l'heure manuellement sur votre appareil avant de dormir, vous risquez de provoquer un double décalage lorsque le réseau appliquera la mise à jour officielle. Contentez-vous d'activer votre alarme habituelle pour le lendemain. Votre téléphone sonnera à l'heure exacte en intégrant parfaitement le changement d'heure.

- Sport le samedi après-midi : est-ce une bonne idée avant le changement d'heure ?

Pratiquer une activité sportive le samedi après-midi est vivement recommandé pour préparer votre organisme au changement d'heure. Une séance de course à pied, de natation ou de vélo de quarante-cinq minutes stimule la dépense énergétique et favorise la pression de sommeil pour la nuit à venir. Veillez toutefois à terminer votre séance avant dix-sept heures afin de laisser à votre rythme cardiaque et à votre température corporelle le temps de redescendre avant le dîner. Cette fatigue physique saine facilitera un endormissement rapide le samedi soir, idéal avant le changement d'heure.

- Trousse de secours : pourquoi la renouveler le week-end du changement ?

Associer le changement d'heure semestriel à l'inventaire de votre trousse de secours est une excellente habitude de sécurité domestique. Profitez de ce repère pour jeter les flacons d'antiseptique ouverts depuis plus de six mois et remplacer les pansements usagés. Vérifiez la date de péremption du paracétamol et des pommades apaisantes. Pensez également à contrôler les piles de votre thermomètre médical et à remplacer celles de votre lampe torche de secours. Ce rituel rapide garantit que votre foyer reste parfaitement équipé face aux imprévus du quotidien.

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