"Changement d'heure 2026 : quelle est la date exacte du passage à l'heure d'hiver ?"

Revoilà le changement d'heure ! Quand passe-t-on à l'heure d'hiver ? Voici la date exacte, la règle des aiguilles et les astuces pour gagner une heure de sommeil.

Alors que les journées raccourcissent et que les températures rafraîchissent, le calendrier nous rappelle l'échéance de l'automne : le changement d'heure. Deux fois par an, ce rituel modifie nos habitudes et relance les mêmes interrogations. Avance-t-on ou recule-t-on les aiguilles ? Quelle est la date exacte du changement d'heure en France pour 2026 ? Et où en est la suppression promise par l'Union européenne ?

Si ce changement d'heure 2026 offre artificiellement une heure de sommeil supplémentaire lors du week-end de transition, il implique des ajustements logistiques et juridiques précis, de la gestion des réseaux de transport à la réglementation du travail de nuit, tout en posant quelques soucis de sécurité routière en période de visibilité réduite.

Passage à l'heure d'hiver 2026 : quelle est la date exacte ?

En France et dans toute l'Union européenne, le passage à l'heure d'hiver se déroule toujours le dernier dimanche d'octobre.

La date à retenir : la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre 2026.

La règle : à 3 heures du matin, il sera officiellement 2 heures.

L'astuce mnémotechnique : En octobre, on recule les aiguilles d'une heure (octobre finit par " re " comme reculer). En avril, période du changement de printemps, on avance (avril commence par " a " comme avancer).

Année Passage à l'heure d'été Passage à l'heure d'hiver 2026 dimanche 29 mars 2026 dimanche 25 octobre 2026 2027 dimanche 28 mars 2027 dimanche 31 octobre 2027 2028 dimanche 26 mars 2028 dimanche 29 octobre 2028 2029 dimanche 25 mars 2029 dimanche 28 octobre 2029 2030 dimanche 31 mars 2030 dimanche 27 octobre 2030 2031 dimanche 30 mars 2031 dimanche 26 octobre 2031 2032 dimanche 28 mars 2032 dimanche 31 octobre 2032 2033 dimanche 27 mars 2033 dimanche 30 octobre 2033 2034 dimanche 26 mars 2034 dimanche 29 octobre 2034 2035 dimanche 25 mars 2035 dimanche 28 octobre 2035

La majorité des équipements connectés au réseau cellulaire ou internet — smartphones, ordinateurs, téléviseurs et montres connectées — effectuent ce changement automatiquement. Les horloges analogiques, les réveils traditionnels, les compteurs électriques non communicants et les horodateurs de véhicules nécessitent une intervention manuelle.

Sur le réseau ferroviaire, la SNCF adapte la circulation des trains de nuit effectuant leur trajet pendant la transition. Les convois en circulation à deux heures du matin s'arrêtent généralement pendant une heure dans la gare la plus proche afin de reprendre leur itinéraire à l'heure exacte prévue par la fiche horaire d'hiver, évitant ainsi d'arriver en avance à destination.

Le recul d'une heure entraîne un avancement mécanique du coucher du soleil. Ce décalage réduit la luminosité naturelle lors des déplacements domicile-travail de fin d'après-midi, entre 17 heures et 19 heures.

© 123rf

Le passage à l'heure d'hiver 2026 est-il le dernier ?

Non, le changement d'heure d'hiver 2026 n'est pas le dernier. En mars 2019, après consultation, le Parlement européen a adopté un projet à la majorité pour mettre fin au changement d'heure, mais il ne sera pas mis en place avant plusieurs années. Ledit projet de directive prévoyait une suppression du changement d'heure rapide : pour ce faire, chaque Etat membre devait trancher entre rester à l'heure d'hiver ou rester à l'heure d'été. Le Parlement européen avait d'ailleurs plaidé pour une coordination entre les Etats membres et la Commission européenne pour que l'application des heures permanentes (d'hiver et d'été) dans les différents pays ne perturbe pas le fonctionnement du marché intérieur.

La directive devait être adoptée par le Conseil à la fin 2020, puis transposée par les Etats membres, souligne le site officiel Vie Publique. Seulement, à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, du Brexit, puis aux bouleversements occasionnés par la guerre en Ukraine, sans oublier les hésitations des dirigeants européens, le texte en question sur la fin du changement d'heure n'est plus à l'ordre du jour "et ne devrait pas être discuté dans un avenir proche", conclut le site de l'administration française.

En octobre 2025, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé vouloir mettre fin au changement d'heure dès 2026. "Changer l'heure deux fois par an n'a plus de sens", avaitt-il déclaré, invitant la Commission européenne à rouvrir le dossier. L'Espagne compte plaider pour une décision coordonnée à l'échelle de l'Union. Cette initiative pourrait relancer le débat dans d'autres capitales, dont Paris. Mais plusieurs questions restent en suspens. Faut-il choisir l'heure d'été, plus lumineuse en soirée, mais plus sombre le matin en hiver ? Ou l'heure d'hiver, plus naturelle mais plus précoce ? Les experts rappellent que la décision n'est pas anodine et il faut que tous les pays membres de l'UE se mettent d'accord sur l'heure à conserver ! La procédure peut être très longue.

Pourquoi le changement d'heure a-t-il été adopté ?

Instauré en France en 1976 à la suite du choc pétrolier, le changement d'heure avait pour objectif initial de réduire la consommation d'énergie en faisant coïncider les heures d'activité avec les heures d'ensoleillement. Malgré les discussions européennes entamées en 2018 pour supprimer cette alternance, le dossier reste en suspens. La crise sanitaire de 2020 et les priorités géopolitiques récentes ont relégué la fin du changement d'heure au second plan. Pour l'heure, la règle reste la même pour tous les pays de l'Union européenne afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, notamment pour les transports et les échanges commerciaux.

Le changement d'heure d'hiver et d'été tel qu'on le connaît aujourd'hui a été instauré par décret suite au choc pétrolier. Il s'agit alors d'instaurer une heure d'été à GMT+2, soit deux heures de décalage avec l'heure naturelle. Objectif : mieux faire coïncider éclairage naturel et activités humaines à partir du printemps, pour réaliser des économies d'énergies.

C'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) qui a initié le changement d'heure saisonnier, en tant qu'agence gouvernementale chargée de veiller à l'optimisation de la facture énergétique. Dans une synthèse de 2010, l'organisme estimait encore à 440 GWh l'économie réalisée l'année précédente grâce au changement d'heure.

Le changement d'heure a été harmonisé à l'échelle européenne dès 1998 et est aujourd'hui appliqué par l'ensemble des Etats membres de l'UE et 70 pays au total. Il est pourtant vivement controversé depuis des années. Ses détracteurs pointent avant tout des gains énergétiques trop limités, a fortiori avec l'évolution des technologies et des usages, ainsi que des effets négatifs sur la santé, le sommeil et la sécurité routière.

Attention : il est important de noter que certaines régions françaises, comme les départements d'outre-mer, ne changent pas d'heure. Par exemple, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le changement d'heure ne s'applique pas. Si vous vivez dans l'une de ces régions ou si vous prévoyez de vous y rendre, renseignez-vous sur les spécificités locales.

Changement d'heure d'hiver 2026 : c'est maintenant qu'il faut y penser !

Voici 5 conseils pour préparer en avance le changement d'heure de la fin du mois d'octobre. En les appliquant, la bascule sera plus douce !

Décaler progressivement ses horaires : les trois jours précédant la bascule, décalez l'heure du coucher et des repas de 15 à 20 minutes chaque soir. Exposer son corps à la lumière matinale : dès le dimanche 25 octobre au réveil, ouvrez grand les volets. La lumière du jour aide le cerveau à recalibrer l'horloge biologique. Mettre à jour ses équipements non connectés : si les smartphones, ordinateurs et box internet changent d'heure automatiquement, pensez à régler manuellement le four, le micro-ondes, le tableau de bord de la voiture et les réveils analogiques. Adapter le rythme des enfants et des animaux : les jeunes enfants et les animaux de compagnie sont très sensibles aux horaires de repas et de couchage. Décalez progressivement leur routine sur quelques jours pour éviter nervosité et impatiences. Vérifier les dispositifs de sécurité : la tradition veut que le week-end du changement d'heure serve de repère pour tester les détecteurs de fumée et remplacer leurs piles si nécessaire.

Les impacts du passage à l'heure d'hiver sur la vie quotidienne

Bien que le passage à l'heure d'hiver offre une heure de sommeil supplémentaire, il bouscule néanmoins notre organisme et notre sécurité.

Sommeil et rythme biologique Le corps humain fonctionne grâce à une horloge interne de 24 heures : le rythme circadien. Le recul d'une heure perturbe la sécrétion de mélatonine (l'hormone du sommeil) et de cortisol. Bien que cette bascule soit mieux tolérée que celle du printemps, elle peut entraîner pendant trois à sept jours des troubles de l'endormissement, des réveils précoces et une baisse de somnolence durant l'après-midi.

Sécurité routière : attention à la pénombre du soir C'est l'un des effets secondaires les plus documentés par la Sécurité routière. Dès le lendemain du passage à l'heure d'hiver, la nuit tombe plus tôt, précisément aux heures de pointe de fin de journée, entre 17 heures et 19 heures. On constate chaque année une hausse marquée des accidents impliquant des usagers vulnérables (piétons, cyclistes, utilisateurs de trottinettes) durant ce créneau. Les automobilistes doivent redoubler de vigilance, et les piétons sont invités à porter des vêtements clairs ou des éléments rétro-réfléchissants.