"Changement d'heure : bientôt la fin ? Date et mode d'emploi de l'heure d'hiver"

CHANGEMENT D' HEURE HIVER 2022. Un passage à l'heure d'hiver nous attend en octobre 2022, malgré l'amorce, au printemps 2019, d'une suppression du changement d'heure au sein de l'UE. Date et heure du passage à l'heure d'hiver, mode d'emploi... Linternaute.com vous explique tout.

[Mis à jour le 9 septembre 2022 à 16h40] LA QUESTION DU MOMENT - La fin du changement d'heure est-elle pour bientôt ? Pour rappel, 84% des répondants à une consultation publique de la Commission européenne lancée à l'été 2018 au sein de l'UE... s'étaient dit favorables à la suppression du changement d'heure (plus de 4,6 millions de réponses). Lors d'une consultation organisée par l'Assemblée nationale en France début 2019, c'est également la fin du changement d'heure qui avait été largement plébiscitée, par 83,71% des Français. La Commission européenne avait par conséquent présenté un projet de directive sur ce point, adopté en mars 2019 par le Parlement européen.

Ledit projet de directive prévoyait une suppression du changement d'heure à dater de 2021. Pour ce faire, chaque Etat membre devait trancher entre l'heure d'hiver et l'heure d'été. Le Parlement européen avait d'ailleurs plaidé pour une coordination entre les Etats membres et la Commission européenne pour que l'application des heures permanentes (d'hiver et d'été) dans les différents pays ne perturbe pas le fonctionnement du marché intérieur.

La directive devait être adoptée par le Conseil à la fin 2020, puis transposée par les Etats membres, souligne le site officiel Vie Publique. Seulement, à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, puis par la suite des bouleversements occasionnés par la guerre en Ukraine, le texte en question sur la fin du changement d'heure n'est plus à l'ordre du jour "et ne devrait pas être discuté dans un avenir proche", conclut le site de l'administration française.

Le changement d'heure d'hiver 2022 en résumé, ça donne quoi ?

Vous pouvez d'ores et déjà le noter dans votre agenda, il y aura bel et bien un changement d'heure en France l'hiver prochain. Malgré les nombreux échos évoquant la fin de cette mesure, il reste donc un changement d'heure en 2022, et plusieurs autres lors des années à venir (consultez nos explications sur la fin du changement d'heure). Vous avez un stylo, une souris ou un smartphone en main ? La prochaine date de changement d'heure d'hiver à noter se situe le dernier week-end d'octobre 2022. Le passage à l'heure d'hiver a plus précisément lieu dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 octobre 2022.

Comme chaque année, l'heure d'hiver implique de reculer artificiellement d'une heure en pleine nuit. Une sorte de bond vers le passé qui permet artificiellement d'obtenir une heure de sommeil en plus, mais apporte plus d'obscurité en fin de journée, à la veille d'Halloween. Le changement d'heure d'hiver diminue par ailleurs le décalage de la France avec l'heure solaire : cet écart passe de deux heures (GMT+2) lors de l'heure d'été à une heure (GMT+1) à l'heure d'hiver.

Le changement d'heure est en place en France métropolitaine depuis plus de 45 ans, soit 1976, avec un objectif clé : "économiser de l'électricité". Or l'efficacité du dispositif est depuis longtemps contestée et la mesure du double changement d'heure saisonnier, actuellement harmonisé au sein de l'UE, doit être prochainement abandonnée. La fin du changement d'heure a été décidée par le Parlement européen, mais la suppression de la mesure devrait encore se faire attendre. Repoussée par la crise sanitaire du Covid-19, la fin du changement d'heure ne pourra pas se réaliser avant l'horizon 2024.

Le changement d'heure d'hiver 2022 aura lieu dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 octobre 2022, avec un recul de 3 à 2 heures du matin. Chaque année depuis 1976, la date du passage à l'heure d'hiver se situe ainsi fin octobre. Le changement d'heure nous fait plus précisément basculer dans l'heure d'hiver lors du dernier week-end (complet) d'octobre.

Cette nuance de date crée facilement la confusion : en 2020, ce qui pouvait sembler être le dernier week-end d'octobre était ainsi, en réalité, à cheval sur novembre, ce qui avait, cette année-là, placé le changement d'heure sur le week-end précédent, celui des 24 et 25 octobre. L'année dernière, le changement d'heure avait en revanche eu lieu sur les tout derniers jours du mois, les 30 et 31 octobre.

Lors du changement d'heure d'hiver, à 3 heures du matin, il faut toujours faire revenir les aiguilles de sa vieille montre ou de son horloge ancestrale en arrière d'une heure. A 3 heures du matin, la France entière repassera donc à 2 heures. Bien évidemment, les smartphones comme tous les appareils connectés passent à l'heure d'hiver automatiquement, sans qu'aucune intervention ne soit nécessaire. La manœuvre fait artificiellement gagner une heure de sommeil, mais perdre également une heure de luminosité naturelle en fin de journée, en plus du raccourcissement naturel et progressif des journées à l'approche du solstice d'hiver, en décembre.

Le changement d'heure saisonnier existe depuis plus de 45 ans et vise ainsi à économiser de l'énergie électrique en s'adaptant aux heures d'éclairage naturel. S'il est aujourd'hui appliqué par l'ensemble des Etats membres de l'UE et 70 pays au total, ce changement d'heure obligatoire est aussi vivement controversé depuis des années. Ses détracteurs pointent avant tout des gains énergétiques trop limités et des effets négatifs sur la santé, le sommeil et la sécurité routière. Plusieurs votes importants sur le changement d'heure ont déjà eu lieu et un processus est en cours pour mettre un terme à cette mesure.

En février 2018, le Parlement européen a sondé les citoyens de l'UE au sujet du changement d'heure. Parmi les 4,6 millions d'Européens qui ont répondu, 84% se sont dits à l'époque pour la suppression de la mesure. Mais il a fallu attendre encore un an pour qu'en mars 2019, le Parlement européen adopte un projet à la majorité pour y mettre fin. Une échéance avait même été fixée pour remiser le changement d'heure au placard : octobre 2021. La crise sanitaire du Covid, mais aussi la crise politique ayant suivi le Brexit en 2020 sont passées par là, tout comme les hésitations des dirigeants européens, retardant la suppression de l'alternance entre heure d'hiver et heure d'été.

Lire aussi

L'harmonisation entre les Etats membres semble en effet périlleuse. L'Union européenne connaît trois fuseaux horaires aujourd'hui et une directive de l'UE suggère de laisser chaque Etat choisir de supprimer ou non le changement d'heure, pour ensuite passer soit à l'heure d'hiver soit à l'heure d'été permanente. Pour que le processus avance, il faut donc que les pays de l'Union européenne réussissent à harmoniser leur choix d'heure légale. Objectif : éviter l'effet patchwork de fuseaux horaires entre voisins. Or, comme l'a déploré l'eurodéputée EELV Karima Delli auprès de Sud Ouest l'année dernière, plusieurs États d'Europe du Sud ne se montrent "pas spécialement favorables à la fin du changement d'heure" à l'inverse de pays d'Europe du Nord, chacun ayant "son idée".

La directive de l'Union européenne actant la fin du changement d'heure a été validée par le Parlement européen en mars 2019, mais elle doit aussi l'être par le Conseil de l'Union européenne, qui unit les représentants des différents États membres de l'UE. Or le sujet n'a pas été mis à l'ordre du jour par la France qui a présidé l'institution du 1er janvier at 30 juin 2022. Il n'est pas prévu que la République Tchèque, qui préside de Conseil entre juillet et décembre 2022, en fasse non plus une priorité. En raison du blocage actuel, il semble extrêmement difficile d'envisager une fin du changement d'heure pour 2023. La fin du changement d'heure pourrait avoir lieu en 2024, si seulement le processus, bloqué depuis plus de quatre ans, est relancé.

Pour ce qui est de la France, une consultation citoyenne, menée auprès de 2,1 millions de participants via le site de l'Assemblée nationale, a aussi donné en mars 2019 une nette préférence (de 83,71%) pour la fin du changement d'heure et même pour rester définitivement à l'heure d'été.