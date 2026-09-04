Changement d'heure d'hiver 2026 : la date approche, est-ce bientôt fini en France et en Europe ?

Le changement d'heure d'hiver, c'est pour bientôt ! Comme chaque année, il y a une date importante à retenir.

Chaque automne, le basculement vers l'heure d'hiver constitue un grand rendez-vous annuel qui modifie le rythme quotidien de tous les Français. En 2026, le changement d'heure intervient dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre : à trois heures du matin, les horloges reculeront d'une heure pour revenir à deux heures, marquant le retour au fuseau standard UTC+1.

Si ce changement d'heure offre artificiellement une heure de sommeil supplémentaire lors du week-end de transition, il implique des ajustements logistiques et juridiques précis, de la gestion des réseaux de transport à la réglementation du travail de nuit, tout en posant quelques soucis de sécurité routière en période de visibilité réduite.

Année Passage à l'heure d'été Passage à l'heure d'hiver 2026 dimanche 29 mars 2026 - heure actuelle dimanche 25 octobre 2026 2027 dimanche 28 mars 2027 dimanche 31 octobre 2027 2028 dimanche 26 mars 2028 dimanche 29 octobre 2028 2029 dimanche 25 mars 2029 dimanche 28 octobre 2029 2030 dimanche 31 mars 2030 dimanche 27 octobre 2030 2031 dimanche 30 mars 2031 dimanche 26 octobre 2031 2032 dimanche 28 mars 2032 dimanche 31 octobre 2032 2033 dimanche 27 mars 2033 dimanche 30 octobre 2033 2034 dimanche 26 mars 2034 dimanche 29 octobre 2034 2035 dimanche 25 mars 2035 dimanche 28 octobre 2035

La majorité des équipements connectés au réseau cellulaire ou internet — smartphones, ordinateurs, téléviseurs et montres connectées — effectuent ce changement automatiquement. Les horloges analogiques, les réveils traditionnels, les compteurs électriques non communicants et les horodateurs de véhicules nécessitent une intervention manuelle.

Sur le réseau ferroviaire, la SNCF adapte la circulation des trains de nuit effectuant leur trajet pendant la transition. Les convois en circulation à deux heures du matin s'arrêtent généralement pendant une heure dans la gare la plus proche afin de reprendre leur itinéraire à l'heure exacte prévue par la fiche horaire d'hiver, évitant ainsi d'arriver en avance à destination.

Le recul d'une heure entraîne un avancement mécanique du coucher du soleil. Ce décalage réduit la luminosité naturelle lors des déplacements domicile-travail de fin d'après-midi, entre 17 heures et 19 heures.

Les données de la Sécurité routière indiquent une hausse moyenne de 40 % des accidents impliquant un piéton dans la tranche horaire de fin de journée au cours des semaines qui suivent le passage à l'heure d'hiver. Les autorités préconisent l'utilisation d'équipements rétroréfléchissants pour les piétons, cyclistes et utilisateurs de trottinettes, ainsi qu'une vérification du réglage des feux de croisement pour les automobilistes.

Le passage à l'heure d'hiver 2026 est-il le dernier ?

Non, le changement d'heure d'hiver 2026 n'est pas le dernier. En mars 2019, après consultation, le Parlement européen a adopté un projet à la majorité pour mettre fin au changement d'heure, mais il ne sera pas mis en place avant plusieurs années. Ledit projet de directive prévoyait une suppression du changement d'heure rapide : pour ce faire, chaque Etat membre devait trancher entre rester à l'heure d'hiver ou rester à l'heure d'été. Le Parlement européen avait d'ailleurs plaidé pour une coordination entre les Etats membres et la Commission européenne pour que l'application des heures permanentes (d'hiver et d'été) dans les différents pays ne perturbe pas le fonctionnement du marché intérieur.

La directive devait être adoptée par le Conseil à la fin 2020, puis transposée par les Etats membres, souligne le site officiel Vie Publique. Seulement, à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, du Brexit, puis aux bouleversements occasionnés par la guerre en Ukraine, sans oublier les hésitations des dirigeants européens, le texte en question sur la fin du changement d'heure n'est plus à l'ordre du jour "et ne devrait pas être discuté dans un avenir proche", conclut le site de l'administration française.

En octobre 2025, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé vouloir mettre fin au changement d'heure dès 2026. "Changer l'heure deux fois par an n'a plus de sens", avaitt-il déclaré, invitant la Commission européenne à rouvrir le dossier. L'Espagne compte plaider pour une décision coordonnée à l'échelle de l'Union. Cette initiative pourrait relancer le débat dans d'autres capitales, dont Paris. Mais plusieurs questions restent en suspens. Faut-il choisir l'heure d'été, plus lumineuse en soirée, mais plus sombre le matin en hiver ? Ou l'heure d'hiver, plus naturelle mais plus précoce ? Les experts rappellent que la décision n'est pas anodine et il faut que tous les pays membres de l'UE se mettent d'accord sur l'heure à conserver ! La procédure peut être très longue.

Pourquoi le changement d'heure a-t-il été adopté ?

Instauré en France en 1976 à la suite du choc pétrolier, le changement d'heure avait pour objectif initial de réduire la consommation d'énergie en faisant coïncider les heures d'activité avec les heures d'ensoleillement. Malgré les discussions européennes entamées en 2018 pour supprimer cette alternance, le dossier reste en suspens. La crise sanitaire de 2020 et les priorités géopolitiques récentes ont relégué la fin du changement d'heure au second plan. Pour l'heure, la règle reste la même pour tous les pays de l'Union européenne afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, notamment pour les transports et les échanges commerciaux.

Le changement d'heure d'hiver et d'été tel qu'on le connaît aujourd'hui a été instauré par décret suite au choc pétrolier. Il s'agit alors d'instaurer une heure d'été à GMT+2, soit deux heures de décalage avec l'heure naturelle. Objectif : mieux faire coïncider éclairage naturel et activités humaines à partir du printemps, pour réaliser des économies d'énergies.

C'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) qui a initié le changement d'heure saisonnier, en tant qu'agence gouvernementale chargée de veiller à l'optimisation de la facture énergétique. Dans une synthèse de 2010, l'organisme estimait encore à 440 GWh l'économie réalisée l'année précédente grâce au changement d'heure.

Le changement d'heure a été harmonisé à l'échelle européenne dès 1998 et est aujourd'hui appliqué par l'ensemble des Etats membres de l'UE et 70 pays au total. Il est pourtant vivement controversé depuis des années. Ses détracteurs pointent avant tout des gains énergétiques trop limités, a fortiori avec l'évolution des technologies et des usages, ainsi que des effets négatifs sur la santé, le sommeil et la sécurité routière.

Attention : il est important de noter que certaines régions françaises, comme les départements d'outre-mer, ne changent pas d'heure. Par exemple, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le changement d'heure ne s'applique pas. Si vous vivez dans l'une de ces régions ou si vous prévoyez de vous y rendre, renseignez-vous sur les spécificités locales.