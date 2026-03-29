Changement d'heure : heure d'été 2026 mode d'emploi, des conséquences bien plus nombreuses qu'on croit

Le changement d'heure d'été 2026 a été fixé dans la nuit de ce dimanche 29 mars. La France passe donc à l'heure d'été une fois de plus, un changement d'heure plus difficile à encaisser que celui d'hiver.

Sommaire Date et heure du changement d'heure 2026

Dates du changement d'heure en France

Changement d'heure de mars

Changement d'heure d'été

Fin du changement d'heure

Pourquoi le changement d'heure L'essentiel Le changement d'heure d'été a été fixé ce week-end des 28 et 29 mars 2026. La France change d'heure pour entrer dans les beaux jours. Attention, le changement d'heure de mars fait perdre comme chaque année une heure : à 2h du matin très exactement, l'heure en France passe à 3h, un petit voyage dans le futur qui fait perdre une heure de sommeil.

Le changement d'heure de mars accroît d'une heure le décalage de la France avec l'heure solaire. Nous passons en effet ce dimanche de GMT+1 (heure d'hiver) à GMT+2 (heure d'été). Un changement qui accroit le décalage entre nos horloges biologiques et l’heure solaire, perturbant des rythmes calés sur l’alternance lumière/obscurité.

Instauré après le choc pétrolier de 1973-1974 pour économiser l’énergie, ce changement d’heure pourrait être supprimé. Après un vote favorable du Parlement européen en 2019 et une période d'attentisme, la Commission européenne ayant réinscrit cette question à son programme de travail pour 2026.

Découvrez ci-dessous toutes les réponses à vos questions sur le changement d'heure d'été 2026 et sur la fin tant espérée de la mesure. Quelle heure est-il ? Si vous vous posez la question ce dimanche, ce module du site spécialisé WebHorloge.fr, affiche en direct l'heure officielle de Paris. Questions / Réponses

Pourquoi est-il important de recalibrer vos thermostats et programmateurs de chauffage ? Avec le passage à l'heure d'été, vos besoins en chauffage évoluent. Le soleil se couchant plus tard, les apports thermiques naturels en fin de journée sont plus importants. Si vous possédez une installation de chauffage programmable, pensez à vérifier que l'heure interne de votre boîtier de contrôle est bien à jour le dimanche 29 mars pour le changement d'heure. Si ce n'est pas le cas, votre chaudière ou vos radiateurs risquent de se déclencher une heure trop tôt le matin ou de rester allumés inutilement le soir alors que la douceur printanière commence à se faire sentir. Cet ajustement pratique est essentiel non seulement pour votre confort thermique, mais aussi pour votre facture énergétique, afin de ne pas gaspiller de calories durant cette période de transition climatique. Le changement d'heure a-t-il un impact sur la santé ? Si la suppression du changement d'heure avait été votée par les députés européens, la crise du Covid en a décidé autrement. Pourtant, des effets néfastes sur la santé existent en raison du passage à l'heure d'été. Les chronobiologistes mettent notamment en avant nos horaires d'exposition au soleil, qui pourrait perturber l'horloge interne, le rythme hormonal et le sommeil pendant plusieurs jours. La lumière artificielle et le rythme social ne gomment qu'en partie ce décalage horaire par rapport au soleil. "La lumière solaire est le synchroniseur le plus puissant de notre rythme biologique" indique Claude Gronfier, chronobilogiste à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) dans les colonnes de France Info. Alors, il serait préférable de rester à l'heure d'hiver selon les préconisations de la Fédération internationale des sociétés de chronobiologie. L'heure d'hiver étant plus proche du cycle solaire, il est donc plus naturel pour l'organisme de s'y adapter. "Que ces effets soient qualifiés de transitoires et considérés comme résorbés au bout d'une période maximale de trois semaines -deux fois par an- ne doit pas conduire à les minimiser" indiquait déjà un rapport d'information du sénateur Philippe François en 1996. Dans le cas du changement d'heure, l'individu doit décaler l'ensemble de son activité par rapport au temps et à sa situation géographiques inchangés. Pourquoi l'Islande est-elle le seul pays européen à n'avoir jamais changé d'heure ? Depuis 1968, le pays a choisi de rester à l'heure d'été toute l'année, ce qui correspond en réalité à l'heure du méridien de Greenwich. Compte tenu de sa latitude très septentrionale, les variations de lumière y sont extrêmes, avec des nuits quasi inexistantes en été et des jours très courts en hiver. Les Islandais ont estimé que changer d'heure deux fois par an n'apportait aucun bénéfice réel face à de tels contrastes naturels. Cette stabilité horaire est devenue un élément de l'identité islandaise, offrant un exemple inspirant pour ceux qui prônent la fin de la bascule saisonnière sur le continent européen. Est-ce que le changement d'heure a une incidence sur les records de naissance ou de décès ? Sur le plan administratif, la nuit du passage à l'heure d'été en 2026 crée un vide chronologique étrange. Si un événement se produit entre deux heures et trois heures du matin, il est officiellement enregistré à trois heures passées. Cela signifie qu'aucun acte de naissance ou de décès ne peut légalement porter une mention horaire située dans cet intervalle disparu. Pour les généalogistes ou les historiens du futur, ces documents pourront sembler curieux. Cette petite entorse à la continuité du temps montre comment une convention humaine peut effacer, l'espace d'une heure par an, toute trace administrative de l'existence ou de la fin de vie, créant un micro-mystère dans les registres d'état civil. Sur combien de fuseaux horaires se répartissent actuellement les pays de l'UE ? Les pays de l'Union européenne changent tous d'heure aux mêmes moments de l'année, mais ils sont actuellement dispatchés sur trois fuseaux horaires distincts : Europe occidentale (GMT) : Portugal et Irlande ;

Europe centrale (GMT+1) : Allemagne, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, France, Autriche, Hongrie, Italie, Malte, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Luxembourg, Slovaquie, Slovénie et Suède ;

Europe orientale (GMT+2) : Bulgarie, Chypre, Finlande, Grèce, Estonie, Lettonie, Lituanie et Roumanie. Comment vérifier si mon smartphone est bien réglé ? Vous vous demandez déjà comment vous vérifierez si votre smartphone est bien réglé après le changement d'heure d'été qui nous attend dans la nuit de ce samedi à ce dimanche ? Avec les smartphones, vous n'avez pas besoin de vous occuper du changement d'heure, il est automatiquement fait. Mais il vaut mieux vérifier que tout est en ordre. Pour cela, si vous possédez un téléphone qui fonctionne sous Androïd, rendez-vous dans vos paramètres, puis Général ou Système, puis Dates et heure. Vous pouvez ainsi voir si les cases "Date et heure automatique" et "Fuseau horaire auto" sont cochées. Dans les iPhone, vérifiez que la "Règle automatique" est activée dans Réglages, Général, Date et heure. Quel est le secret pour ne pas rater son réveil le lundi matin suivant le changement d'heure ? La peur de la panne de réveil ou de l'erreur de réglage est une source de stress récurrente le premier lundi de l'heure d'été. Pour dormir sur vos deux oreilles la nuit du dimanche au lundi, effectuez un double test. Vérifiez que votre smartphone est bien configuré pour la mise à jour automatique du fuseau horaire, mais programmez également une seconde alarme sur un appareil indépendant, comme un vieux réveil à piles ou la fonction alarme d'une montre de sport. Cette redondance vous apporte une tranquillité d'esprit précieuse. En 2026, malgré la fiabilité de la technologie, ce petit filet de sécurité vous permet d'entrer dans la phase de sommeil profond sans l'appréhension diffuse de commencer votre semaine de travail par un retard malencontreux. Quelles sont les conséquences du changement d’heure pour les travailleurs de nuit ? La réglementation concernant les salariés en poste de nuit lors du changement d’heure est encadrée par une réponse ministérielle et non par le Code du travail. Lors du passage à l’heure d’été, l’employé de nuit travaillera une heure de mois, puisqu’à 2 h, il sera déjà 3 h. Ce qui donne la possibilité à l’employeur d’exercer une retenue sur salaire correspondant à la rémunération de l’heure non travaillée. À l’inverse, lors du passage à l’heure d’hiver, le salarié pourra bénéficier d’une majoration ou avoir le droit à un repos compensateur pour avoir travaillé une heure de plus. Toutefois, ne pas oublier de consulter la convention collective de l’entreprise qui peut également prévoir des modalités différentes à respecter ! Le changement d’heure fait-il réellement économiser de l’énergie ? Le changement d'heure a été mis en place dans l'optique de gagner une heure d'ensoleillement chaque jour et ainsi d'économiser de l'énergie en faisant coïncider l’éclairage naturel et les activités humaines à partir du printemps. Mais d’après une étude du Parlement européen datant de 2017, le changement d’heure générerait “des économies marginales de consommation d’énergie”. La Commission européenne estime en effet que ces économies tournent autour de seulement 0,5 % à 2,5 %. Grâce au changement d’heure, la consommation énergétique de l'ensemble des États membres de l’Union européenne n’est donc pas beaucoup plus basse que si la mesure disparaissait. Néanmoins, à l’heure où les prix de l'électricité flambent, toute économie est bonne à prendre ! Pourquoi certaines personnes mangent-elles plus ou moins après le changement d’heure ? Après le changement d’heure, il arrive que certaines personnes mangent plus ou moins que d’habitude, car leur horloge biologique se dérègle. Notre corps obéit à un rythme interne qui régule le sommeil, mais aussi la faim et la digestion. Quand l’heure change, ce rythme est chamboulé : les repas ne tombent plus aux mêmes moments, ce qui peut affecter l’appétit. Par exemple, manger plus tôt ou plus tard que d’habitude peut entraîner des sensations de faim ou de satiété différentes. Ce décalage peut aussi perturber le métabolisme, c’est-à-dire la façon dont notre corps utilise les calories. En résumé, le changement d’heure bouscule les habitudes alimentaires en perturbant notre rythme biologique : on peut alors manger plus, moins, ou simplement à des horaires inhabituels Le changement d’heure a-t-il un impact sur la productivité économique ? Le changement d’heure a un certain impact sur la productivité économique, mais celui-ci reste faible et difficile à établir. Selon des études menées en 2016, les effets économiques attendus, comme les économies d’énergie et leurs retombées sur l’activité, sont finalement décevants. Les gains restent modestes et ne se traduisent pas par une amélioration nette de la productivité. En réalité, le changement d’heure peut avoir des effets indirects sur le travail : la fatigue due au décalage, l’adaptation des rythmes biologiques ou les troubles du sommeil peuvent temporairement réduire l’efficacité de certaines personnes. Mais ces effets sont passagers et ne suffisent pas à démontrer un impact important sur l’économie dans son ensemble. En résumé, le changement d’heure joue bien sur la productivité, mais son influence reste faible, difficile à mesurer et globalement limitée. Rester à l'heure d'hiver serait-il le meilleur choix en cas de fin du changement d'heure ? "A priori on est quand même fait pour vivre avec le soleil", indiquait récemment à l'AFP la spécialiste du sommeil à l'Hôtel-Dieu de Paris Joëlle Adrien. Pour ce chercheur, avoir deux heures d'avance sur l'heure solaire, comme c'est le cas lorsque la France est à l'heure d'été "n'est pas une bonne idée". L'AFP précise que des spécialistes des rythmes biologiques sont davantage favorables à ce que la France reste toute l'année à l'heure d'hiver plutôt qu'à l'heure d'été. Mais ce choix aurait aussi des inconvénients, à commencer par des soirées plus courtes. Comment adapter l'utilisation des écrans le samedi soir avant le changement d'heure ? La lumière bleue émise par nos smartphones, tablettes et ordinateurs est l'ennemie jurée du sommeil, surtout lors d'une nuit écourtée par le passage à l'heure d'été. Le samedi 28 mars 2026 au soir, faites l'effort de déconnecter au moins une heure avant de vous mettre au lit. Cette lumière trompe votre cerveau en lui faisant croire qu'il fait encore plein jour, retardant ainsi la sécrétion de mélatonine. Puisque vous allez déjà perdre une heure de repos de manière artificielle, il est essentiel que le temps de sommeil restant soit de la meilleure qualité possible. Privilégiez la lecture d'un livre papier ou une activité calme à la lueur d'une lampe tamisée. Vous faciliterez ainsi un endormissement rapide pour aborder la bascule horaire dans les meilleures conditions. Faut-il avancer ou reculer ses aiguilles lors du changement d'heure d'été ? Lors du changement d'heure d'été, il faut avancer sa montre d'une heure au choix le samedi avant d'aller au lit ou le dimanche en se réveillant. Techniquement, à 2 heures du matin dimanche, nous avancerons à 3h. Mais dorénavant la plupart de vos appareils récents passent tout seuls à l'heure d'été. Conséquences du changement d'heure : on perd un heure de sommeil et le soleil se couche plus tard tous les soirs jusqu'au solstice d'été. Comment ne pas oublier les horloges analogiques disséminées dans la maison ? Même si nos vies sont rythmées par le numérique, nous possédons presque tous une pendule de cuisine ou une horloge de couloir qui ne se règle pas toute seule. Le piège classique est de les oublier jusqu'à ce qu'un décalage étrange vienne perturber votre dimanche après-midi. Une astuce simple consiste à faire le tour de vos pièces dès le samedi soir avant de vous coucher. Avancez-les d'une heure immédiatement. Certes, cela donne l'impression d'aller dormir plus tard, mais cela vous garantit un réveil sans aucune ambiguïté visuelle le lendemain matin. En 2026, cette petite ronde des aiguilles reste un rituel matériel indispensable pour aligner votre environnement physique sur la réalité légale et éviter les calculs mentaux fatigants à chaque fois que vous croisez un cadran. LIRE PLUS

Date : dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars 2026

Heure : à 2h du matin la France avance d'une heure jusqu'à 3h

Année Passage à l'heure d'été Passage à l'heure d'hiver 2026 dimanche 29 mars 2026 dimanche 25 octobre 2026 2027 dimanche 28 mars 2027 dimanche 31 octobre 2027 2028 dimanche 26 mars 2028 dimanche 29 octobre 2028 2029 dimanche 25 mars 2029 dimanche 28 octobre 2029 2030 dimanche 31 mars 2030 dimanche 27 octobre 2030 2031 dimanche 30 mars 2031 dimanche 26 octobre 2031 2032 dimanche 28 mars 2032 dimanche 31 octobre 2032 2033 dimanche 27 mars 2033 dimanche 30 octobre 2033 2034 dimanche 26 mars 2034 dimanche 29 octobre 2034 2035 dimanche 25 mars 2035 dimanche 28 octobre 2035

Qu'est-ce qui change lors du changement d'heure de mars ?

Le changement d'heure de mars a la particularité de nous faire avancer dans le temps. Dans la nuit du dernier samedi au dernier dimanche de mars, à deux heures du matin, les aiguilles avancent en effet d'une heure, passant directement à trois heures et nous faisant artificiellement perdre une heure de sommeil. Pour autant, nous gagnons également une heure de lumière en fin de journée, en plus du rallongement naturel et progressif des journées à l'approche du solstice d'été, en juin. Dernière info clé : quand le passage à l'heure d'hiver nous décale d'une heure de l'heure GMT, le changement d'heure d'été nous place, lui, dans un décalage de deux heures par rapport à l'heure solaire.

A quoi correspond l'heure d'été en France ?

Le principe du changement d'heure en France est d'abord basé sur le passage à l'heure d'été. En effet, quand le premier changement d'heure tel qu'on le connait aujourd'hui est instauré, en mars 1976, c'est bien pour créer un décalage, en été, avec l'heure initiale. Le changement d'heure d'hiver n'est donc, en soit, qu''un retour à la normale. Et comme la France vit déjà traditionnellement en décalage avec son heure solaire, c'est à dire à GMT+1, le changement d'heure provoque un double décalage en été, passant nos montres et horloges à GMT+2. En d'autres termes, à midi à l'heure du soleil, il est 14h heure en France pendant l'heure d'été. D'où l'expression d'heure d'été "double", créée par ce décalage : l'heure française a alors deux heures de "retard" par rapport à l'heure du soleil.

Le passage à l'heure d'été 2026 est-il le dernier ?

Non, le changement d'heure d'été 2026 n'est pas le dernier. En mars 2019, après consultation, le Parlement européen a adopté un projet à la majorité pour mettre fin au changement d'heure, mais il ne sera pas mis en place avant plusieurs années. Ledit projet de directive prévoyait une suppression du changement d'heure rapide : pour ce faire, chaque Etat membre devait trancher entre rester à l'heure d'hiver ou rester à l'heure d'été. Le Parlement européen avait d'ailleurs plaidé pour une coordination entre les Etats membres et la Commission européenne pour que l'application des heures permanentes (d'hiver et d'été) dans les différents pays ne perturbe pas le fonctionnement du marché intérieur.

La directive devait être adoptée par le Conseil à la fin 2020, puis transposée par les Etats membres, souligne le site officiel Vie Publique. Seulement, à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, du Brexit, puis aux bouleversements occasionnés par la guerre en Ukraine, sans oublier les hésitations des dirigeants européens, le texte en question sur la fin du changement d'heure n'est plus à l'ordre du jour "et ne devrait pas être discuté dans un avenir proche", conclut le site de l'administration française.

En octobre dernier, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé vouloir mettre fin au changement d'heure dès 2026. "Changer l'heure deux fois par an n'a plus de sens", a-t-il déclaré, invitant la Commission européenne à rouvrir le dossier. L'Espagne compte plaider pour une décision coordonnée à l'échelle de l'Union. Cette initiative pourrait relancer le débat dans d'autres capitales, dont Paris. Si la proposition espagnole aboutit, le dernier changement d'heure pourrait avoir lieu en 2027 ou 2028 ! Mais plusieurs questions restent en suspens. Faut-il choisir l'heure d'été, plus lumineuse en soirée, mais plus sombre le matin en hiver ? Ou l'heure d'hiver, plus naturelle mais plus précoce ? Les experts rappellent que la décision n'est pas anodine et il faut que tous les pays membres de l'UE se mettent d'accord sur l'heure à conserver !

Pourquoi le changement d'heure a-t-il été adopté ?

Instauré en France en 1976 à la suite du choc pétrolier, le changement d'heure avait pour objectif initial de réduire la consommation d'énergie en faisant coïncider les heures d'activité avec les heures d'ensoleillement. Malgré les discussions européennes entamées en 2018 pour supprimer cette alternance, le dossier reste en suspens. La crise sanitaire de 2020 et les priorités géopolitiques récentes ont relégué la fin du changement d'heure au second plan. Pour l'heure, la règle reste la même pour tous les pays de l'Union européenne afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, notamment pour les transports et les échanges commerciaux.

Le changement d'heure d'hiver et d'été tel qu'on le connaît aujourd'hui a été instauré par décret suite au choc pétrolier. Il s'agit alors d'instaurer une heure d'été à GMT+2, soit deux heures de décalage avec l'heure naturelle. Objectif : mieux faire coïncider éclairage naturel et activités humaines à partir du printemps, pour réaliser des économies d'énergies.

C'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) qui a initié le changement d'heure saisonnier, en tant qu'agence gouvernementale chargée de veiller à l'optimisation de la facture énergétique. Dans une synthèse de 2010, l'organisme estimait encore à 440 GWh l'économie réalisée l'année précédente grâce au changement d'heure.

Le changement d'heure a été harmonisé à l'échelle européenne dès 1998 et est aujourd'hui appliqué par l'ensemble des Etats membres de l'UE et 70 pays au total. Il est pourtant vivement controversé depuis des années. Ses détracteurs pointent avant tout des gains énergétiques trop limités, a fortiori avec l'évolution des technologies et des usages, ainsi que des effets négatifs sur la santé, le sommeil et la sécurité routière.

Attention : il est important de noter que certaines régions françaises, comme les départements d'outre-mer, ne changent pas d'heure. Par exemple, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le changement d'heure ne s'applique pas. Si vous vivez dans l'une de ces régions ou si vous prévoyez de vous y rendre, renseignez-vous sur les spécificités locales.