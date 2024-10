Changement d'heure : l'heure d'hiver 2024 est arrivée, un retour en arrière ce week-end

Le changement d'heure 2024 a été programmé ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche. Notre questions/réponses pour bien comprendre le passage à l'heure d'hiver.

Fin du changement d'heure Le changement d'heure d'octobre 2024 marque, ce week-end comme chaque année, l'arrivée de l'heure d'hiver. Dans la nuit de samedi à dimanche, un grand rembobinage a été programmé, faisant basculer le pays dans les jours plus frais et surtout plus courts et moins lumineux. Le changement d'heure a été instauré en France en 1976, à la suite du choc pétrolier, dans l'objectif de réaliser des économies d'énergie en profitant au maximum de la lumière du jour. Ainsi, en avançant les horloges d'une heure à l'arrivée du printemps, on réduit les besoins en éclairage le soir, avant un retour en arrière à l'automne. Ce système a été harmonisé au niveau européen dans les années 1990, afin de faciliter les échanges entre les États membres. Si la fin du changement d'heure a été esquissée en 2019, avec plusieurs décisions européennes allant dans ce sens, cette double bascule a encore de beaux jours devant elle au sein de l'UE. Une pandémie, une guerre et d'interminables discussions pour harmoniser l'heure chez les 27 semblent avoir détourné l'attention et finalement avoir eu raison de l'initiative. Une chose est sure, le passage à l'heure d'hiver est bel et bien arrivé ce dimanche 27 octobre et un nouveau passage à l'heure d'été aura aussi lieu en mars prochain. Voici toutes les réponses aux questions qui se posent sur ce changement d'heure si décrié.

08:08 - Les agriculteurs sont-ils impactés par le changement d’heure ? Le changement d’heure a historiquement été controversé chez les agriculteurs. Bien que cela puisse sembler paradoxal, l’idée de bénéficier de plus de lumière n’est pas toujours un avantage pour eux. Le rythme des cultures et des animaux ne suit pas une horloge humaine mais le cycle naturel du jour et de la nuit. Par exemple, les animaux d’élevage, comme les vaches laitières, n’ajustent pas facilement leur cycle de traite à un changement d’heure. Les agriculteurs doivent donc adapter leurs horaires pour éviter de perturber ces routines biologiques. Avec l’heure d’hiver, les journées de travail commencent souvent dans l’obscurité, ce qui complique certaines tâches matinales. 06:07 - Le changement d’heure peut-il affecter la productivité au travail ? Le changement d’heure, notamment lors du passage à l’heure d’hiver, peut temporairement altérer la productivité au travail. Certains employés peuvent ressentir de la fatigue ou des difficultés de concentration pendant quelques jours, le temps que leur horloge biologique s’ajuste à la nouvelle routine. Cependant, l’heure d’hiver offre aussi l’avantage de permettre une meilleure synchronisation avec la lumière du jour le matin, ce qui peut améliorer la vigilance dès le début de la journée. De plus, des études ont montré que la qualité du sommeil pouvait s'améliorer légèrement avec l'heure d'hiver, car elle est plus proche de l'heure solaire naturelle. 00:00 - Les changements d'heure d'hiver et d'été sont-ils coordonnés à l'échelle européenne ? Depuis 1998, le changement d'heure, d'hiver comme d'été, est coordonné à l'échelle européenne. Cette mesure d'harmonisation vise à faciliter les transports et les communications entre les différents pays de l'UE au moment du changement d'heure. Résultat : chez "les 27", on revient à l'heure d'hiver chaque dernier dimanche d'octobre (ce week-end), à trois heures du matin. A quelques jours de la Toussaint, tous les citoyens de l'UE "gagnent" donc une heure de sommeil. Quant au passage à l'heure d'été, lui aussi harmonisé au sein de l'UE, il a lieu chaque dernier dimanche de mars, à deux heures du matin et dans le sens inverse. A quelle date a lieu le changement d'heure d'hiver 2024 ? Le changement d'heure d'hiver 2024 a été fixé ce dimanche 27 octobre 2024. A cette date et à partir de 3 heures du matin très exactement, la France passe à l'heure d'hiver, comme tous les pays de l'Union européenne. Le changement d'heure d'hiver est toujours programmé le dernier week-end d'octobre, quand le passage à l'heure d'été arrive le dernier week-end de mars. L'année prochaine, la bascule se fera donc le dimanche 30 mars. A quelle heure s'effectue le changement d'heure d'hiver ? Le changement d'heure a lieu précisément à 3h du matin, dimanche 27 octobre 2024. A cette heure précise, l'heure officielle reviendra directement à 2 heures. Cette nuit-là, une heure de sommeil supplémentaire est donc gagnée. L'heure du changement n'a pas été choisie au hasard : il se fait dans la nuit pour minimiser les perturbations dans la vie quotidienne, notamment en ce qui concerne les transports et les activités professionnelles. C'est un moment où peu de gens sont actifs, ce qui limite les désagréments. 25/10/24 - 20:40 - Comment le changement d'heure affecte-t-il les enfants ? Le changement d’heure peut être perturbant pour les enfants, car leur horloge biologique est souvent plus rigide que celle des adultes. Lors du passage à l’heure d’hiver, ils peuvent éprouver des difficultés à s’endormir plus tôt ou à se lever le matin, ce qui peut affecter leur humeur et leur concentration à l’école. Les parents peuvent atténuer ces effets en ajustant progressivement l’heure du coucher et en maintenant une routine stable autour des repas et des activités pour aider les enfants à s’adapter plus facilement à la nouvelle heure. 25/10/24 - 15:35 - Le changement d’heure a-t-il des répercussions sur la santé mentale ? Le changement d’heure, notamment lors du passage à l’heure d’hiver, peut influencer la santé mentale en accentuant le risque de dépression saisonnière, également appelée trouble affectif saisonnier (TAS). Ce trouble est lié à la réduction de l’exposition à la lumière naturelle, ce qui peut perturber la production de mélatonine et de sérotonine, des hormones régulant le sommeil et l’humeur. Certaines personnes ressentent une baisse de motivation, de l’irritabilité ou un manque d’énergie durant cette période. Pour contrer ces effets, des thérapies par la lumière (luminothérapie) ou des activités en plein air durant les heures ensoleillées sont souvent recommandées. 25/10/24 - 14:38 - Comment fonctionne le changement d’heure dans les DOM-TOM ? Les départements et territoires d’outre-mer (DOM-TOM) français, situés principalement dans les régions tropicales et équatoriales, ne pratiquent pas le changement d’heure. En effet, ces zones ne connaissent pas de grandes variations saisonnières de luminosité comme en métropole. Les journées y sont relativement constantes tout au long de l’année, ce qui rend le changement d’heure inutile. Par exemple, en Martinique ou en Réunion, la durée du jour reste pratiquement stable, ce qui permet de maintenir une heure fixe tout au long de l’année. 25/10/24 - 11:28 - Le changement d'heure a-t-il un impact sur les salaires des travailleurs de nuit ? Les travailleurs de nuit vont travailler une heure supplémentaire s'ils gardent leurs horaires habituels pendant le changement d'heure. Le Code du travail ne spécifie rien à ce sujet. Il faut alors se référer à la convention collective pour connaitre les modalités de son entreprise et savoir si cette heure sera payée en plus ou peut faire l'objet d'un repos compensateur.

Quand ont lieu les prochains changement d'heure ? Changement d'heure d'été 2025 : dimanche 30 mars 2025

: dimanche 30 mars 2025 Changement d'heure d'hiver 2025 : dimanche 26 octobre 2025

: dimanche 26 octobre 2025 Changement d'heure d'été 2026 : dimanche 29 mars 2026

: dimanche 29 mars 2026 Changement d'heure d'hiver 2026 : dimanche 25 octobre 2026

Le passage à l'heure d'hiver, avec une heure de sommeil "gagnée", est souvent perçu comme plus doux que celui à l'heure d'été. Il permet à notre corps de retrouver un rythme plus naturel, où le lever du soleil coïncide davantage avec le réveil. Des études ont montré que l'heure d'hiver est plus proche de l'horloge biologique interne de la majorité des gens, ce qui peut contribuer à une meilleure qualité de sommeil et à un repos plus réparateur.

Le changement d'heure d'hiver et d'été tel qu'on le connaît aujourd'hui a été instauré par décret en 1975, suite au choc pétrolier. Il s'agit alors d'instaurer une heure d'été à GMT+2, soit deux heures de décalage avec l'heure naturelle, dès le mois de mars suivant. Objectif : mieux faire coïncider éclairage naturel et activités humaines à partir du printemps, pour réaliser des économies d'énergies.

La fin mars est alors choisie pour coïncider avec l'équinoxe de printemps, synonyme de retour des beaux jours et des journées qui rallongent. Le retour à l'heure "normale" (soir GMT+1) est logiquement fixée à l'inverse à l'approche de l'équinoxe d'automne, soit à la fin du mois d'octobre. Le week-end et en particulier la nuit du samedi au dimanche va vite apparaître comme le moment où l'impact immédiat du changement d'heure sera le plus limité.

C'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) qui a initié le changement d'heure saisonnier, en tant qu'agence gouvernementale chargée de veiller à l'optimisation de la facture énergétique. Dans une synthèse de 2010, l'organisme estimait encore à 440 GWh l'économie réalisée l'année précédente grâce au changement d'heure.

Le changement d'heure a été harmonisé à l'échelle européenne dès 1998 et est aujourd'hui appliqué par l'ensemble des Etats membres de l'UE et 70 pays au total. Il est pourtant vivement controversé depuis des années. Ses détracteurs pointent avant tout des gains énergétiques trop limités, a fortiori avec l'évolution des technologies et des usages, ainsi que des effets négatifs sur la santé, le sommeil et la sécurité routière.

Non, le changement d'heure d'hiver n'est pas le dernier. En mars 2019, après consultation, le Parlement européen a adopté un projet à la majorité pour mettre fin au changement d'heure, mais il ne sera pas mis en place avant plusieurs années. Ledit projet de directive prévoyait une suppression du changement d'heure rapide : pour ce faire, chaque Etat membre devait trancher entre rester à l'heure d'hiver ou rester à l'heure d'été. Le Parlement européen avait d'ailleurs plaidé pour une coordination entre les Etats membres et la Commission européenne pour que l'application des heures permanentes (d'hiver et d'été) dans les différents pays ne perturbe pas le fonctionnement du marché intérieur.

La directive devait être adoptée par le Conseil à la fin 2020, puis transposée par les Etats membres, souligne le site officiel Vie Publique. Seulement, à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, du Brexit, puis aux bouleversements occasionnés par la guerre en Ukraine, sans oublier les hésitations des dirigeants européens, le texte en question sur la fin du changement d'heure n'est plus à l'ordre du jour "et ne devrait pas être discuté dans un avenir proche", conclut le site de l'administration française. Et une fois remis sur la table, les débats devraient être longs : "C'est à chaque Etat membre de décider de l'heure légale qu'il souhaite adopter" a ainsi confirmé la Commission européenne à Euronews à l'automne 2022.Si la majorité des Français ont exprimé leur lassitude face au changement d'heure et leur volonté d'y mettre un terme, le débat sur le fuseau horaire à adopter reste ouvert. Selon la consultation menée par l'Assemblée nationale en 2019, 59% des répondants ont exprimé leur préférence pour l'heure d'été permanente, qui permettrait de profiter de plus longues soirées lumineuses. Cependant, certains experts en santé publique mettent en garde contre cette option, arguant que l'heure d'été permanente pourrait perturber les cycles de sommeil et avoir des conséquences sur la santé.