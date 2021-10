"Changement d'heure : l'heure d'hiver, c'est quand ? Date et mode d'emploi"

CHANGEMENT HEURE HIVER 2021. Le passage à l'heure d'hiver 2021 a-t-il lieu ce week-end ? De nombreux Français se posent la question... Date, heure, mode d'emploi... Voici les infos clés du changement d'heure d'hiver 2021 !

[Mis à jour le 19 octobre 2021 à 18h08] La fin du changement d'heure (d'hiver et d'été) n'est pas encore pour maintenant (voir plus bas). La date du tout proche changement d'heure d'hiver 2021 est ainsi pour la nuit du samedi 30 au dimanche 31 octobre prochain. A trois heures du matin, il sera deux heures. Pour ceux qui sont déjà couchés, une heure bonus de sommeil sous la couette s'affichera alors au compteur... avec une contrepartie un peu plus tard dans la journée : une heure de lumière naturelle en moins le soir.

► Comment les Français perçoivent-ils le changement d'heure d'hiver 2021 ? Découvrez les résultats du sondage exclusif YouGov pour Linternaute.com

Et une fois que l'heure d'hiver est bien là ? Notre décalage avec le temps universel (T.U.) ou "temps solaire moyen" se réduit alors : on se met à le précéder d'une heure (GMT + 1) au lieu de deux (le décalage en vigueur pour l'heure d'été). Depuis plus de 40 ans, en 1976, le double changement d'heure saisonnier rythme le temps en France métropolitaine, avec un crédo clé : "économiser de l'électricité". Une raison d'être depuis longtemps contestée. Quant à la fin du changement d'heure, elle a bel et bien été repoussée aux calendes grecques par la crise sanitaire du Covid 19, mais devrait toutefois se concrétiser dans les années qui viennent.

Date, règles, fin, origine... Consultez dans notre page les infos principales sur le changement d'heure !

Le changement d'heure d'hiver 2021 a lieu dans la nuit du samedi 30 octobre au dimanche 31 octobre 2021

Comme chaque année depuis 1976, la date du passage à l'heure d'hiver se situe fin octobre. Le changement d'heure nous fait plus précisément basculer dans l'heure d'hiver lors du dernier week-end (complet) d'octobre. Cette nuance de date crée facilement la confusion : en 2020, ce qui pouvait sembler être le dernier week-end d'octobre était ainsi, en réalité, à cheval sur novembre, d'où le fait que, cette année-là, le changement d'heure d'hiver a été, à la place, calé sur les 24 et 25 octobre.

Dans la nuit du samedi 30 octobre au dimanche 31 octobre 2021, à trois heures du matin, les aiguilles sautent en arrière d'une heure, repassant directement à deux heures et nous faisant artificiellement gagner une heure de sommeil. Mais nous perdrons également une heure de lumière en fin de journée, en plus du racourcissement naturel et progressif des journées à l'approche du solstice d'hiver, en décembre. Une dernière info clé pour la route : quand le passage à l'heure d'été nous décale de deux heures de l'heure GMT, le changement d'heure d'hiver nous place, lui, dans un décalage d'une heure par rapport à l'heure solaire.

Le passage à l'heure d'hiver a toujours lieu en automne, et plus précisément au mois d'octobre. Pour rappel, la règle qui le régit dans notre calendrier est en effet la suivante : le changement d'heure d'hiver a toujours lieu dernier week-end complet du mois d'octobre. Il en va d'ailleurs de même pour le changement d'heure d'été, qui a toujours lieu le même mois, en mars, lors du dernier week-end complet se situant dans ce mois du calendrier. C'est donc paradoxal, mais le changement d'heure d'hiver a lieu en automne et le changement d'heure d'été... au printemps !

Vous faites partie des nombreux français qui se demandent quand la suppression du changement d'heure saisonnier va réellement intervenir ? Sachez qu'en cette période de pandémie du Covid-19, même la fin du changement d'heure est reportée ! Normalement, chacun des Etats membres de l'Union européenne peut choisir son heure permanente favorite (autrement dit, celle d'hiver ou celle d'été), et il était prévu que chacun exprime son choix le 1er avril 2020... ce qui n'a pas été fait. C'est ensuite dans leur ensemble ou par groupe d'Etats que les pays de l'UE devaient se coordonner. A partir de là, les pays souhaitant se maintenir en permanence à l'heure d'été auraient dû changer pour la dernière fois d'heure le 28 mars 2021, et ceux qui souhaitaient trancher définitivement pour l'heure d'hiver, le 31 octobre 2021. Le hic ? En pleine crise sanitaire du Covid-19, le Conseil européen a tout bonnement reporté la programmation d'une date, ne serait-ce que pour évoquer le sujet. Selon Karima Delli, eurodéputée EELV à l'initiative de la résolution pour abolir le changement d'heure, "cela va être un peu compromis pour 2021."

Pas avant 2024 ?

Pour que le processus avance, il faut notamment que les pays de l'Union européenne réussissent à harmoniser leur choix d'heure légale. Objectif : éviter l'effet patchwork de fuseaux horaires entre voisins. Or, comme l'a déploré l'eurodéputée EELV Karima Delli auprès de Sud Ouest, le 26 mars 2021, "Plusieurs États d'Europe du Sud ne se montraient pas spécialement favorables à la fin du changement d'heure, à l'inverse de pays d'Europe du Nord. Chacun avait son idée". En raison du blocage actuel, "il serait extrêmement difficile d'envisager une fin du changement d'heure pour 2022 ou 2023", concluait-elle à cette même date du 26 mars 2021.

Une première grande consultation en ligne auprès des citoyens européens a été réalisée à l'été 2018 : 84% des 4,6 millions de sondés ont dit "oui" à la fin du changement d'heure".

: 84% des 4,6 millions de sondés ont dit "oui" à la fin du changement d'heure". La France a lancé 6 mois plus tard, en février 2019 , un grand questionnaire en ligne auquel ont participé 2,1 millions de personnes, un nombre record pour une consultation organisée par la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale. Résultat : 83,71% des Français se sont dit favorables à la fin du changement d'heure et 59,17% ont dit préférer rester à l'heure d'été qu'à l'heure d'hiver.

, un grand questionnaire en ligne auquel ont participé 2,1 millions de personnes, un nombre record pour une consultation organisée par la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale. Résultat : 83,71% des Français se sont dit favorables à la fin du changement d'heure et 59,17% ont dit préférer rester à l'heure d'été qu'à l'heure d'hiver. Le 26 mars 2019 , les eurodéputés se sont également prononcés sur labolition du changement d'heure saisonnier, et sur l'adoption d'un projet de loi en ce sens. Verdict ? "Pour" à 410 voix versus 192 voix "contre", 51 se sont abstenus. Des votes qui n'actent pas encore la fin du changement d'heure en tant que telle mais la valident, et constituent des prises de positions servant d'appui aux négociations ultérieures avec la Commission européenne (les représentants des Etats membres).

, les eurodéputés se sont également prononcés sur labolition du changement d'heure saisonnier, et sur l'adoption d'un projet de loi en ce sens. Verdict ? "Pour" à 410 voix versus 192 voix "contre", 51 se sont abstenus. Des votes qui n'actent pas encore la fin du changement d'heure en tant que telle mais la valident, et constituent des prises de positions servant d'appui aux négociations ultérieures avec la Commission européenne (les représentants des Etats membres). Ensuite, chaque pays de l'UE avait initialement jusqu'à avril 2020 pour décider de l'heure qu'il souhaitait garder (hiver ou été). Le hic : le projet de loi a été bloqué au niveau du Conseil de l'Union européenne, qui ne l'a pas adopté. Eclatant au printemps 2020 , la crise du Covid a aussi suspendu cette question.

, la crise du Covid a aussi suspendu cette question. Pour l'eurodéputée Karima Delli (à l'origine de cette proposition de la Commission européenne) dans les colonnes de Sud Ouest, le 26 mars 2021 : "La crise du Covid n'est pas en cause" dans le blocage du processus de la fin du changement d'heure. La responsable EELV a alors rappelé à ce sujet que "la raison majeure" de ce statu quo réside dans le fait que "les discussions au niveau des États membres sont à l'arrêt depuis juin 2019 et un avis défavorable des services juridiques du Conseil de l'UE".

Depuis 2002, le changement d'heure est harmonisé au sein de l'Europe, pour fluidifier les échanges entre les Etats. Tous les pays d'Europe passent ainsi à l'heure d'été le dernier dimanche de mars et à l'heure d'hiver le dernier dimanche d'octobre. Et après la fin du changement d'heure à venir ? D'après le projet de directive de la Commission européenne, les Etats membres devaient avoir le choix d'effectuer leur dernier changement d'heure au printemps ou à l'automne, en fonction de s'ils souhaitent adopter définitivement l'heure d'été ou l'heure d'hiver. Pour autant, le Parlement européen a précisé sur son site dès mars 2019 que : "Les députés de la commission des transports souhaitent que les États membres se coordonnent avant toute modification. La Commission devrait évaluer toute décision d'un État membre de modifier son heure standard afin de garantir que l'application de l'heure d'été dans certains pays et de l'heure d'hiver dans d'autres ne perturbe pas le fonctionnement du marché intérieur".

Le changement d'heure saisonnier existe depuis plus de 40 ans en vue d'économiser de l'énergie électrique en s'adaptant aux heures d'éclairage naturel. S'il est aujourd'hui appliqué par l'ensemble des Etats membres de l'UE et 70 pays au total, ce changement d'heure obligatoire est aussi vivement controversé depuis des années. Ses détracteurs pointent avant tout des gains énergétiques trop limités et des effets négatifs sur la santé, le sommeil et la sécurité routière. Plusieurs votes importants sur le changement d'heure ont déjà eu lieu et un processus est en cours pour mettre un terme à cette mesure.

Chaque année, les changements d'heure d'hiver et d'été destabilisent nos biorythmes en même temps que nos cadrans. De nombreux internautes choisissent d'en rire. Vous voudriez profiter du changement d'heure pour envoyer des messages teintés d'humour à vos proches ou en publier en ligne ? Vous pouvez vous inspirer des messages ci-dessous, glanés sur la toile lors des précédents changements d'heure :

T'es un ancien si t'as connu l'époque où il fallait changer d'heure manuellement #ChangementdHeure pic.twitter.com/vgkj5FhXe5 — Just Louis de Funès (@justdefunes) March 27, 2021

Un moment rare capturé pour vous, maintenant vous pourrez dire "j'ai vu ce que ça fait !" #ChangementDHeure pic.twitter.com/1RPIMMsNdl — KB208 (@KB208) October 25, 2015

Que pensent les Français du changement d'heure d'hiver ?

Selon un sondage exclusif réalisé par YouGov France pour Linternaute *, à la question "Savez-vous si un changement d'heure va avoir lieu cet hiver ?", 77% des personnes interrogées ont répondu "Oui", 14% "Je ne sais pas" et 9% "Non". La perspective proche de la fin du changement d'heure saisonnier brouille en effet les pistes. Sur le mécanisme du changement d'heure en lui-même, les Français sont relativement bien informés, puisqu'à l'interrogation "Savez-vous si nous avançons ou reculons d'une heure lors du changement d'heure d'hiver ? Veuillez sélectionner une seule réponse.", 62% d'entre eux ont donné la bonne réponse, autrement dit "Nous reculons d'une heure (à 3 heures du matin il sera 2 heures)". 25% se sont trompés dans le sens des aiguilles, et 13% "ne savaient pas".

62% des Français savent "que l'on recule d'une heure" lors du passage à l'heure d'hiver

Le changement d'heure d'hiver 2021 aura bien lieu, dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 octobre 2021. A la question YouGov "Allez-vous modifier vos heures de coucher pour vous adapter au changement d'heure ?", la majorité des sondés répond "Non" (62%), parmi lesquels 40% "Probablement pas" et 22% "Certainement pas". 34% comptent au contraire ajuster leur heure de coucher, parmi lesquels 18% le feront "certainement" et 16% "probablement". 4% ne savent pas ce qu'il en sera.

Une autre question du sondage soumis par YouGov à son panel après avoir été élaborée par Linternaute.com, était "A terme, dans quelle mesure êtes-vous pour, ou contre, le fait de rester de façon permanente à l'heure d'hiver ?". 41% des sondés ont répondu "Pour", 40% ont se sont déclarés "Contre". Le résultat se montre donc très serré. Si l'on affine le verdict, 18% des sondés se disent "totalement pour" rester en permanence à l'heure d'hiver, quand 23% sont "plutôt pour". De l'autre côté, 22% des Français interrogés se disent "totalement contre" l'heure d'hiver permanente, et 18% "plutôt contre". 19% des interrogés ne savent tout bonnement pas s'ils sont pour ou contre une heure d'hiver toute l'année, autrement dit un décalage permanent d'une heure avec l'heure solaire, contre un décalage de deux heures lorsqu'on est à l'heure d'été.

41% des sondés sont "pour l'heure d'hiver permanente", 40% "contre"

Enfin, puisqu'il a pour le moment encore lieu, les Français se sentent-il déprimés par la perspective du changement d'heure d'hiver ? La réponse est "Non" pour la majorité des sondés (61%). Dans le détail des "Non", "31%" se disent "pas vraiment" déprimés et 30% "pas du tout" déprimés. Le fait que le passage à l'heure d'hiver approche donne en revanche le bourdon à 38% des interrogés, parmi lesquels 11% se disent "très" déprimés à cette idée, et 27% "un peu" déprimés. 1% ne savent quant à eux pas se situer sur cette échelle de la déprime.

* Sondage réalisé en ligne du 6 au 7 octobre 2021, sur 1 007 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus.