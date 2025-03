Changement d'heure : la France passe à l'heure d'été 2025, une chose à ne pas oublier

Le changement d'heure d'été 2025 a été fixé ce week-end. La bascule se fera en pleine nuit et fera perdre une heure de sommeil. Tout ce qu'il faut savoir sur le changement d'heure en questions-réponses.

Fin du changement d'heure L'essentiel Le changement d'heure 2025, premier changement d'heure de l'année, a été fixé ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche. Comme chaque année, il s'agit d'ajuster nos montre et horloges à l'ensoleillement, en avançant dans le temps avec un bon d'une heure dans le futur.

Le passage à l'heure d'été revient donc à "zapper" une heure complète dans la nuit de samedi à dimanche. Il ne faut pas l'oublier : à 2 heures du matin dimanche 30 mars, nous passerons directement à 3 heures .

. Ce changement d’heure devrait permettre au plus grand nombre de profiter d’une heure d'ensoleillement supplémentaire en fin de journée. Mais les Français perdront une heure de sommeil à l'occasion. Il est conseillé de se mettre au lit un peu plus tôt ce samedi pour compenser.

La fin du changement d'heure a été un temps évoquée et l'Union européenne a même entamé les démarches pour mettre un terme à la mesure. Mais le passage à l'heure d'été à la fin du mois de mars perdure et devrait encore se produire pendant plusieurs années.

Voici tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le changement d'heure en questions-réponses. Quand a lieu le changement d'heure d'été 2025 ? Le changement d'heure d'été 2025 s'effectue très précisément dimanche 30 mars 2024 à 2h. Il sera alors officiellement 3h. Voici les dates des quatre prochains changements d'heure : Changement d'heure d'été 2025 : dimanche 30 mars 2025 (il sera 3h à 2h)

: dimanche 30 mars 2025 (il sera 3h à 2h) Changement d'heure d'hiver 2025 : dimanche 26 octobre 2025

: dimanche 26 octobre 2025 Changement d'heure d'été 2026 : dimanche 29 mars 2026

: dimanche 29 mars 2026 Changement d'heure d'hiver 2026 : dimanche 26 octobre 2026 Faut-il avancer ou reculer l'heure pour le passage à l'heure d'été ? Lors du passage à l'heure d'été, nous avançons d'une heure dans le temps, passant de 2 heures à 3 heures du matin. Pour mémoriser facilement le mouvement des aiguilles lors du changement d'heure, retenez cette astuce : "avancer en mars, reculer en octobre". Le "a" de mars rappelle qu'on avance l'heure, tandis que le "re" d'octobre indique qu'on la recule. Un moyen simple de ne plus se tromper !

08:00 - Pouvez-vous me récapituler les résultats des votes clés sur la fin du changement d'heure ? Mais bien sûr ! Récemment, trois votes emblématiques ont eu lieu en moins d'un an sur la fin du changement d'heure. Après un vote des citoyens européens à l'été 2018, très majoritairement favorables (84%) à la suppression du changement d'heure saisonnier (d'hiver et d'été), les Français se sont aussi prononcés en masse (83,71%) "pour" la fin du changement d'heure en février 2019. Le Parlement européen a également confirmé cette volonté le 26 mars 2019 à 410 voix "pour", versus 192 voix "contre" et 51 abstentions. Dans les autres pays de l'UE, des consultations ont aussi été organisées. Les discussions sur la fin du changement d'heure au niveau des États membres sont à l’arrêt depuis juin 2019 et un avis défavorable des services juridiques du Conseil de l’UE. 07:45 - On recule ou on avance ? L'astuce à retenir Vous en avez marre de ne plus savoir si on avance ou si on recule les aiguilles au moment du changement d'heure d'hiver ? Basez-vous sur ce moyen mnémotechnique et vous n'hésiterez plus : en octobRE, on REcule nos horloges

en AVril (fin mars) on AVance d'une heure Une autre astuce peut permettre de se rappeler sans faute du sens des aiguilles lors du changement d'heure d'hiver (et donc d'été, puisque l'un fonctionne à l'inverse de l'autre) : En général, en hiver, on aime rester plus longtemps sous la couette : on "recule" nos montres et on "gagne du temps"

A contrario, en été, on préfère profiter des beaux jours : on sort du lit plus tôt et on "avance nos montres" 07:35 - Quand exactement le changement d'heure a-t-il été instauré en France ? C'est une information assez méconnue, mais le changement d'heure a été appliqué pour la première fois en France en 1916 pour réaliser des économies en temps de guerre, à la suite de l'Allemagne et du Royaume-Uni. L'objectif est alors d'économiser des ressources énergétiques, à l'instar du charbon. Mais en 1944, à la Libération, l'heure d'été est abandonnée dans l'Hexagone. L'année suivante, le décret du 14 août 1945 fixe l'heure légale à une heure de décalage par rapport à l'heure universelle (GMT+1). Il faudra attendre le décret du 19 septembre 1975 pour que l'heure d'été soit introduite en France métropolitaine pour économiser l'énergie en baissant les temps d'éclairage artificiel le soir. L'heure d'été est alors fixée à GMT+2. Alors provisoire, la mesure est toujours appliquée aujourd'hui. 07:01 - Quel est le décalage de fuseau horaire entre la France et les autres pays de l'UE ? Les pays de l'Union européenne changent tous d'heure aux mêmes moments de l'année, mais ils sont actuellement dispatchés sur trois fuseaux horaires distincts, les décalages horaires se maintiennent donc entre les pays de l'UE. Mais attention, les pays du continent européen qui ne sont pas dans l'UE ne sont pas concernés par cette réglementation du changement d'heure, ils sont libres de choisir leur fuseau horaire sans consultation. Voici ce qu'il faut retenir pour les pays de l'UE : Europe occidentale (GMT) : Portugal et Irlande ;

Europe centrale (GMT+1) : Allemagne, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, France, Autriche, Hongrie, Italie, Malte, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Luxembourg, Slovaquie, Slovénie et Suède ;

Europe orientale (GMT+2) : Bulgarie, Chypre, Finlande, Grèce, Estonie, Lettonie, Lituanie et Roumanie. 28/03/25 - 23:01 - Le salaire des travailleurs de nuit est-il impacté ? En passage à l'heure d'été, on travaille une heure de moins la nuit. L'employeur peut exercer une retenue sur le salaire. A l'inverse, pour le passage à l'heure d'hiver, il peut y avoir une compensation ou une heure de repos supplémentaire. Il faut toutefois prendre en compte les conventions collectives. Les modalités peuvent varier d'une entreprise à l'autre. 28/03/25 - 21:30 - Y a-t-il des conséquences sur les animaux ? Les animaux subissent également les conséquences sur les changements d'heure. Les vaches peuvent être par exemple plus stressées. Elles produiraient moins de lait dans les jours qui suivent. Certains éleveurs ont donc décidé de décaler l'heure de la traite de 15 minutes chaque jour. "Une vache se prépare par rapport à la traite. Elle sait que c'est l'heure de la traite, donc du coup, elle a déclenché la sécrétion de l'ocytocine qui déclenche la sécrétion lactée. Et c'est vrai que si vous arrivez en retard, vous avez les vaches qui sont devant la salle de traite et le lait coule par terre parce qu'elles se sont déjà préparées psychologiquement", explique Sébastien Durand, éleveur en Lozère, interrogé par France Bleu. 28/03/25 - 20:00 - Ne devions-nous pas arrêter de changer d'heure ? Le changement d'heure fait l'objet de débats chaque année. La Commission européenne avait proposé de le supprimer en 2018. Mais en mars 2019, le Parlement européen a voté pour un report de la mesure à 2021, afin de s'accorder avec le Conseil de chefs d'Etat. En France, 83,74% des personnes sont en faveur de la fin du changement d'heure, selon une consultation en ligne organisée par l'Assemblée nationale en 2019. Sur les deux millions de participants, plus de 60% disent avoir "eu une expérience négative ou très négative" du changement d'heure. Mais à l'échelle européenne, il faudrait que tous les pays s'harmonisent sur l'heure pour éviter trop de fuseaux horaires différents. 28/03/25 - 19:00 - Comment bien se préparer au changement d'heure ? Il faut tout d'abord prévoir ce changement, au moins une semaine à l'avance. Si vous décalez vos heures de coucher et de lever de quelques minutes chaque jour, la transition sera moins brutale. Même chose pour les repas, en déjeunant et en dînant plus tôt. La veille du changement d'heure, il est conseillé de manger léger. Un repas copieux pourrait allonger le temps de digestion et nuire à votre sommeil. Faire une sieste avant et après la nouvelle heure est également une bonne idée. Les exercices de relaxation peuvent aussi être bénéfiques. 28/03/25 - 18:00 - Pourquoi le changement d'heure d'été est plus difficile à supporter que celui d'hiver ? Lorsque nous changeons d'heure l'été, nous perdons une heure de sommeil. L'organisme va devoir fournir davantage d'effort pour rattraper ce retard. En France, le manque de sommeil de la population oscille entre 30 minutes et 90 minutes par jour. Les personnes âgées, les enfants ou les travailleurs de nuit sont souvent les personnes les plus touchées par le changement d'heure. 28/03/25 - 17:32 - Pourquoi changeons-nous d’heure un dimanche ? Le choix du jour du changement d’heure est loin d’être anodin. Tout comme le créneau horaire. Effectivement, le passage à l’heure d’été ou d’hiver s’effectue toujours dans la nuit du samedi et dimanche, à 2 h du matin pour être exact. Pour cause : le dimanche, tôt le matin, serait le moment de la semaine où l’activité économique et sociale sont au plus bas. LIRE PLUS

Le changement d'heure d'hiver et d'été tel qu'on le connaît aujourd'hui a été instauré par décret en 1975, suite au choc pétrolier. Il s'agit alors d'instaurer une heure d'été à GMT+2, soit deux heures de décalage avec l'heure naturelle, dès le mois de mars suivant. Objectif : mieux faire coïncider éclairage naturel et activités humaines à partir du printemps, pour réaliser des économies d'énergies.

La fin mars est alors choisie pour coïncider avec l'équinoxe de printemps, synonyme de retour des beaux jours et des journées qui rallongent. Le retour à l'heure "normale" (soir GMT+1) est logiquement fixée à l'inverse à l'approche de l'équinoxe d'automne, soit à la fin du mois d'octobre. Le week-end et en particulier la nuit du samedi au dimanche va vite apparaître comme le moment où l'impact immédiat du changement d'heure sera le plus limité.

C'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) qui a initié le changement d'heure saisonnier, en tant qu'agence gouvernementale chargée de veiller à l'optimisation de la facture énergétique. Dans une synthèse de 2010, l'organisme estimait encore à 440 GWh l'économie réalisée l'année précédente grâce au changement d'heure.

Le changement d'heure a été harmonisé à l'échelle européenne dès 1998 et est aujourd'hui appliqué par l'ensemble des Etats membres de l'UE et 70 pays au total. Il est pourtant vivement controversé depuis des années. Ses détracteurs pointent avant tout des gains énergétiques trop limités, a fortiori avec l'évolution des technologies et des usages, ainsi que des effets négatifs sur la santé, le sommeil et la sécurité routière.

Attention : il est important de noter que certaines régions françaises, comme les départements d'outre-mer, ne changent pas d'heure. Par exemple, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le changement d'heure ne s'applique pas. Si vous vivez dans l'une de ces régions ou si vous prévoyez de vous y rendre, renseignez-vous sur les spécificités locales.

Non, le changement d'heure d'été 2025 n'est pas le dernier. En mars 2019, après consultation, le Parlement européen a adopté un projet à la majorité pour mettre fin au changement d'heure, mais il ne sera pas mis en place avant plusieurs années. Ledit projet de directive prévoyait une suppression du changement d'heure rapide : pour ce faire, chaque Etat membre devait trancher entre rester à l'heure d'hiver ou rester à l'heure d'été. Le Parlement européen avait d'ailleurs plaidé pour une coordination entre les Etats membres et la Commission européenne pour que l'application des heures permanentes (d'hiver et d'été) dans les différents pays ne perturbe pas le fonctionnement du marché intérieur.

La directive devait être adoptée par le Conseil à la fin 2020, puis transposée par les Etats membres, souligne le site officiel Vie Publique. Seulement, à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, du Brexit, puis aux bouleversements occasionnés par la guerre en Ukraine, sans oublier les hésitations des dirigeants européens, le texte en question sur la fin du changement d'heure n'est plus à l'ordre du jour "et ne devrait pas être discuté dans un avenir proche", conclut le site de l'administration française.

Et une fois remis sur la table, les débats devraient être longs : "C'est à chaque Etat membre de décider de l'heure légale qu'il souhaite adopter" a ainsi confirmé la Commission européenne à Euronews à l'automne 2022. Si la majorité des Français ont exprimé leur lassitude face au changement d'heure et leur volonté d'y mettre un terme, le débat sur le fuseau horaire à adopter reste ouvert. Selon la consultation menée par l'Assemblée nationale en 2019, 59% des répondants ont exprimé leur préférence pour l'heure d'été permanente, qui permettrait de profiter de plus longues soirées lumineuses. Cependant, certains experts en santé publique mettent en garde contre cette option, arguant que l'heure d'été permanente pourrait perturber les cycles de sommeil et avoir des conséquences sur la santé.