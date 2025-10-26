Changement d'heure : on est passé à l'heure d'hiver 2025, et si c'était la dernière fois ?

Ça y est ! Le changement d'heure a eu lieu ce dimanche 26 octobre. Pour celles et ceux qui se demandent s'il faut dormir une heure de plus ou de moins, voici un article qui devrait répondre à vos questions.

Sommaire Changement d'heure d'hiver 2025

Date du changement d'heure

Passage à l'heure d'hiver

Fin du changement d'heure L'ESSENTIEL Le passage de l’heure d’été à l’heure d’hiver a lieu cette nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre 2025, on passe à l'heure d'hiver 2025. Le changement a eu lieu à 3 heures du matin. Il faut donc reculer les aiguilles de sa montre d’une heure et ne pas être surpris de la mise à jour automatique de certains appareils.

Dimanche ne sera pas une journée de 24 heures, comme toutes les autres, mais bien de 25 heures au total. Il ne faut donc pas être trop surpris en découvrant que vous avez dormi une heure de plus.

Pourquoi ce changement d’heure ? Il s’agit d’une mesure qui vise à aider à une meilleure gestion de l'emploi du temps, car en fin d’année, les jours sont plus courts. Cette mesure a été instaurée en France en 1976 dans le but de réaliser des économies d'énergie.

Quel sera notre fuseau horaire pour les six prochains mois ? L'heure d'hiver est calée sur le UTC+1 (heure d'Europe centrale), soit en réalité l'heure légale de référence. En été, on ajoute une heure (UTC+2).

Toutefois, il peut être légitime de se demander si le changement d’heure est encore pertinent aujourd'hui, notamment avec l'usage d’éclairage à basse consommation. Car, certains souhaitent que ce décalage opéré deux fois par an cesse. Parmi eux, le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez. Lundi 20 octobre, il a expliqué sur le réseau X que "changer d'heure deux fois par an n'a plus de sens". En 2018, un débat avait été lancé au niveau européen. Les discussions ont été relancées à la Commission européenne au niveau européen ce jeudi 23 octobre.

Nous avons intégré ce module à notre page à partir du site spécialisé WebHorloge.fr, qui affiche en direct l'heure de Paris. Questions / Réponses

Le changement d’heure affecte-t-il les marchés financiers ? Les lieux boursières ajustent leurs horaires pour rester synchronisés avec Londres ou New York. Pendant une ou deux semaines de décalage entre continents, les heures d'ouverture se chevauchent différemment, ce qui peut influencer les volumes d'échanges. Pourquoi certains horloges publiques se dérèglent-elles à ce moment-là ? Les horloges mécaniques ou anciennes doivent être réglées manuellement. Certaines communes oublient ou décalent le changement de quelques jours. On observe alors des places où le beffroi “vit” encore à l’heure d’été, comme dans un autre fuseau temporel. Le changement d’heure a-t-il un effet sur la criminalité ? Oui, selon plusieurs études : les vols diminuent légèrement avec le passage à l’heure d’été, grâce aux soirées plus lumineuses. L’obscurité précoce de l’heure d’hiver, elle, favorise les cambriolages en fin de journée. L’heure légale influe donc sur la “chronobiologie” du crime ! Que disent les recherches sur les impacts du changement d’heure sur la santé cardiovasculaire ? Des études ont révélé une augmentation temporaire des problèmes cardiovasculaires après le passage à l’heure d’été, notamment une hausse des crises cardiaques dans les jours suivant le changement. La perte d’une heure de sommeil, couplée à un décalage des rythmes circadiens, pourrait stresser l’organisme, surtout chez les personnes vulnérables ou souffrant de maladies chroniques. Cependant, le passage à l’heure d’hiver, qui accorde une heure de sommeil supplémentaire, ne semble pas avoir cet effet négatif. En fait, certains chercheurs estiment que cette heure supplémentaire pourrait même avoir des effets bénéfiques à court terme sur la récupération et la réduction du stress. C'est pourquoi beaucoup considèrent que l'heure d'hiver, plus en phase avec l'horloge biologique, est globalement meilleure pour la santé. Comment les personnes aveugles ou malvoyantes vivent-elles le changement d’heure ? Pour les personnes aveugles ou malvoyantes, le changement d’heure peut avoir des impacts moins perceptibles sur leur quotidien, étant donné qu’elles ne se fient pas à la lumière naturelle pour réguler leur rythme de vie. Cependant, le changement d’heure peut affecter leurs routines, notamment celles liées aux rendez-vous ou aux horaires des transports en commun. Les personnes malvoyantes peuvent également avoir plus de difficultés à se déplacer en toute sécurité pendant les mois d’hiver, lorsque la tombée de la nuit est plus précoce. De plus, comme tout le monde, leur horloge biologique est influencée par le cycle jour/nuit, et un décalage horaire peut perturber leur sommeil ou leur niveau d’énergie. Quels appareils changent d'heure automatiquement ? Certains appareils changent d'heure tout seuls et vous n'aurez pas besoin d'y toucher ce week-end ! C'est le cas des ordinateurs, smartphones ou tablettes, mais aussi des montres, réveils, décodeurs, horloges de certaines voitures, ou encore de certains appareils de la maison dits "intelligents" ou "connectés". A contrario, pour tous les appareils non-numériques, c'est la main de l'homme qui doit agir afin de remettre les pendules à l'heure... Quelles régions françaises sont les plus impactées par le changement d’heure ? Les régions situées à l’ouest de la France, comme la Bretagne, sont souvent les plus impactées par le changement d’heure en raison de leur éloignement du méridien de référence. Le soleil se lève et se couche plus tard que dans les régions de l’est, comme l’Alsace ou la Lorraine, où l’ajustement horaire est plus en phase avec l’heure solaire. Cela signifie que les Bretons bénéficient de journées plus longues en été, mais que les matins d’hiver y sont plus sombres que dans l’est du pays. Les régions du sud, comme la Provence, bénéficient également d’une luminosité plus importante en hiver grâce à un ensoleillement plus généreux. Le changement d'heure et le passage à l'heure d'hiver 2025 ont eu lieu Le passage à l'heure d'hiver, c'est fait ! A très exactement 3 heures du matin, nous sommes officiellement passés à 2 heures. Un saut d'une heure dans le passé qui va modifier la journée de ce dimanche et toutes les suivantes. A ce moment précis, la France bascule à GMT+1, alors qu'en heure d'été elle vivait à GMT+2, soit avec 2 heures de décalage avec l'heure dite "solaire". A quelle heure se lèverait le soleil en hiver si nous restions à l'heure d'été ? Si l'heure d'été était définitivement conservée par la France, à quelles heures le soleil se léverait-il et se coucherait-il en hiver selon les régions ? Les différences seraient grandes entre l'est et l'ouest de la France. Le 21 décembre, jour le plus court de l'année, le Soleil se lèverait à 9h41 à Paris, et 10h06 à Brest. À Strasbourg, le jour pointerait à 9h18 et à Nice à 9h01. Des différences notables qui pourraient influer sur la décision sur la fin du changement d'heure en France. Les sportifs doivent-ils adapter leurs entraînements ? Oui, surtout les coureurs du matin ou du soir. Le changement d’heure modifie la luminosité des séances. Les entraîneurs ajustent parfois les horaires pour préserver la sécurité et le rythme biologique des athlètes. Les logiciels et serveurs informatiques s’y retrouvent-ils toujours avec le changement d'heure ? Presque toujours. Mais un simple oubli de mise à jour du fuseau horaire peut provoquer des bugs : emails datés d’une heure “future”, transactions mal horodatées… Les ingénieurs système redoutent ce dimanche-là ! Les horloges des voitures changent-elles d’heure seules ? Les modèles récents, oui, via le GPS ou le réseau. Mais sur les anciennes voitures, il faut tourner le bouton : un geste rituel du dimanche matin d’octobre, souvent accompagné d’un petit soupir et d’un “ah oui, c’est ce week-end !”. LIRE PLUS

En savoir plus

Tout pour ne pas rater le changement d'heure

: dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre 2025

Heure : à 3h du matin.

En octobre : la France a reculé d'une heure. A 3h, l'horloge est revenue sur l'heure précédente. la France a reculé d'une heure. A 3h, l'horloge est revenue sur l'heure précédente.

Mémo : "En octobre, on recule" (heure d'hiver), "en mars, on avance" (heure d'été). Vérifier manuellement vos montres, réveils et certains équipements électroniques.

Les dates du changement d'heure en France

Année Passage à l'heure d'été Passage à l'heure d'hiver 2025 dimanche 30 mars 2025 dimanche 26 octobre 2025 2026 dimanche 29 mars 2026 dimanche 25 octobre 2026 2027 dimanche 28 mars 2027 dimanche 31 octobre 2027 2028 dimanche 26 mars 2028 dimanche 29 octobre 2028 2029 dimanche 25 mars 2029 dimanche 28 octobre 2029 2030 dimanche 31 mars 2030 dimanche 27 octobre 2030 2031 dimanche 30 mars 2031 dimanche 26 octobre 2031 2032 dimanche 28 mars 2032 dimanche 31 octobre 2032 2033 dimanche 27 mars 2033 dimanche 30 octobre 2033 2034 dimanche 26 mars 2034 dimanche 29 octobre 2034 2035 dimanche 25 mars 2035 dimanche 28 octobre 2035

Le changement d'heure d'hiver et d'été tel qu'on le connaît aujourd'hui a été instauré par décret en 1975, suite au choc pétrolier. Il s'agit alors d'instaurer une heure d'été à GMT+2, soit deux heures de décalage avec l'heure naturelle. Objectif : mieux faire coïncider éclairage naturel et activités humaines à partir du printemps, pour réaliser des économies d'énergies.

C'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) qui a initié le changement d'heure saisonnier, en tant qu'agence gouvernementale chargée de veiller à l'optimisation de la facture énergétique. Dans une synthèse de 2010, l'organisme estimait encore à 440 GWh l'économie réalisée l'année précédente grâce au changement d'heure.

Le changement d'heure a été harmonisé à l'échelle européenne dès 1998 et est aujourd'hui appliqué par l'ensemble des Etats membres de l'UE et 70 pays au total. Il est pourtant vivement controversé depuis des années. Ses détracteurs pointent avant tout des gains énergétiques trop limités, a fortiori avec l'évolution des technologies et des usages, ainsi que des effets négatifs sur la santé, le sommeil et la sécurité routière.

Attention : il est important de noter que certaines régions françaises, comme les départements d'outre-mer, ne changent pas d'heure. Par exemple, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le changement d'heure ne s'applique pas. Si vous vivez dans l'une de ces régions ou si vous prévoyez de vous y rendre, renseignez-vous sur les spécificités locales.

Non, le changement d'heure d'hiver 2025 n'est pas le dernier. En mars 2019, après consultation, le Parlement européen a adopté un projet à la majorité pour mettre fin au changement d'heure, mais il ne sera pas mis en place avant plusieurs années. Ledit projet de directive prévoyait une suppression du changement d'heure rapide : pour ce faire, chaque Etat membre devait trancher entre rester à l'heure d'hiver ou rester à l'heure d'été. Le Parlement européen avait d'ailleurs plaidé pour une coordination entre les Etats membres et la Commission européenne pour que l'application des heures permanentes (d'hiver et d'été) dans les différents pays ne perturbe pas le fonctionnement du marché intérieur.

La directive devait être adoptée par le Conseil à la fin 2020, puis transposée par les Etats membres, souligne le site officiel Vie Publique. Seulement, à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, du Brexit, puis aux bouleversements occasionnés par la guerre en Ukraine, sans oublier les hésitations des dirigeants européens, le texte en question sur la fin du changement d'heure n'est plus à l'ordre du jour "et ne devrait pas être discuté dans un avenir proche", conclut le site de l'administration française.

Et une fois remis sur la table, les débats devraient être longs : "C'est à chaque Etat membre de décider de l'heure légale qu'il souhaite adopter" a ainsi confirmé la Commission européenne à Euronews à l'automne 2022. Si la majorité des Français ont exprimé leur lassitude face au changement d'heure et leur volonté d'y mettre un terme, le débat sur le fuseau horaire à adopter reste ouvert. Selon la consultation menée par l'Assemblée nationale en 2019, 59% des répondants ont exprimé leur préférence pour l'heure d'été permanente, qui permettrait de profiter de plus longues soirées lumineuses. Cependant, certains experts en santé publique mettent en garde contre cette option, arguant que l'heure d'été permanente pourrait perturber les cycles de sommeil et avoir des conséquences sur la santé.

Lundi 20 octobre 2025, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé vouloir mettre fin au changement d’heure dès 2026. « Changer l’heure deux fois par an n’a plus de sens », a-t-il déclaré, invitant la Commission européenne à rouvrir le dossier. L’Espagne compte plaider pour une décision coordonnée à l’échelle de l’Union. Cette initiative pourrait relancer le débat dans d’autres capitales, dont Paris. Si la proposition espagnole aboutit, le dernier changement d’heure pourrait avoir lieu en 2026, 2027 ou 2028 ! Mais plusieurs questions restent en suspens. Faut-il choisir l’heure d’été, plus lumineuse en soirée, mais plus sombre le matin en hiver ? Ou l’heure d’hiver, plus naturelle mais plus précoce ? Les experts rappellent que la décision n’est pas anodine et il faut que tous les pays membres de l'UE se mettent d'accord sur l'heure à conserver !

Et ailleurs dans le monde ?

Le changement d'heure n'est pas appliqué de manière universelle. Environ 60 pays dans le monde utilisent encore ce système, mais la majorité ne pratique pas d'ajustement saisonnier. Aux États-Unis et au Canada, l'heure d'été et l'heure d'hiver subsistent, mais certains États américains, comme l'Arizona ou Hawaï, y échappent. En Amérique latine, seuls quelques pays, comme le Chili ou le Paraguay, conservent ce mécanisme. En Asie et en Afrique, il est très rarement appliqué. La Chine, par exemple, l'a abandonné en 1991.

Cette diversité crée parfois des situations surprenantes pour les voyageurs ou les professionnels travaillant à l'international, car les décalages horaires peuvent varier non seulement selon les fuseaux, mais aussi selon les saisons.